iPhone'ların USB-C şarj portunda güvenlik açığı tespit edildi!

Tüm kullanıcı verilerine erişilebiliyor!
Roth'un araştırması, ACE3 çipinin yetkisiz eylemler gerçekleştirecek şekilde yeniden programlanabileceğini ve bilgisayar korsanlarının güvenlik önlemlerini atlatıp cihazın kontrolünü ele geçirmesine olanak tanıyabileceğini gösteriyor. Bu, kötü niyetli birinin kullanıcının cihazındaki tüm verilere (şifreler, finansal bilgiler, kişisel fotoğraflar, özel mesajlar vs) erişebileceği anlamına geliyor.
Saldırı, cihaza fiziksel erişim ve özel araçlar gerektirse de endişe verici. Bu güvenlik açığı, verileri değerli olan yüksek profilli kişileri hedef almak için kullanılabilir. Potansiyel olarak kimliklerini veya finansal bilgilerini çalarak normal kullanıcılara karşı hedefli saldırılar oluşturmak için de kullanılabilir.
Apple, söz konusu güvenlik açığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.Kaynakça https://www.phonearena.com/news/new-iphone-usb-c-port-hack-raises-security-concerns_id166587 https://www.offensivecon.org/speakers/2024/stacksmashing.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil