iOS 19 ile Kamera uygulaması değişebilir: İşte olası yeni tasarım

Tam Boyutta Gör Yeni bir sızıntı, iPhone Kamera uygulaması arayüzünün iOS 19'da büyük bir tasarım değişikliğine uğrayacağını ortaya koyuyor.

iOS 19 güncellemesi eski iPhone'ları da kapsayabilir 3 hf. önce eklendi

iOS 19 Kamera uygulaması, visionOS tasarım ruhunu yansıtabilir

"Front Page Tech" YouTube kanalından Jon Prosser'a göre, iOS 19, Kamera uygulamasında büyük bir tasarım değişikliği getirecek. Prosser, yeni kullanıcı arayüzünün visionOS’in tasarım ruhunu yansıtacağını iddia ediyor.

Videoda kamera kontrolleri için yarı saydam menüler dikkat çekiyor. Bu kontroller iki kategoriye ayrılıyor: Fotoğraf ve Video. Herhangi bir kategoriye dokunduğunuzda, o moda özgü ek kontroller ortaya çıkıyor. Uzamsal video kaydetme, panoramik çekim yapma, fotoğraf stilleri uygulama ve portre modu için derinliği ayarlama gibi özellikler, alttaki Fotoğraf moduna dokunulduğunda erişilebilir hale geliyor. Video çözünürlüğünü ve kare hızını değiştirme seçeneği gibi ek kontroller, flaş ve Canlı Fotoğraflar için kontrollerle birlikte ekranın üst kısmında bulunuyor.

iOS 18'in de visionOS benzeri yeniden tasarıma sahip olacağı söylenmişti ancak bu gerçekleşmedi. Yarı saydam menülere sahip Kamera uygulamasından bir ekran görüntüsü de paylaşılmıştı ancak sonradan bunun sahte olduğu ortaya çıktı. Belki de bunlar Apple'ın ‌iOS 19‌ için üzerinde çalıştığı değişikliklerdi.

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iOS 19 ile iPhone'ların Kamera uygulaması değişebilir