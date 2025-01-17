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    A101 marketler iPhone 16 Plus ve HP RGB Soundbar satıyor

    16 Ocak A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 16 Plus akıllı telefon modeli ve HP markasına ait DHE-6005 Soundbar RGB 2.0 ses sistemi yer alıyor.       
    16 Ocak A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketlerin haftalık Ekstra kampanyasında akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, akıllı takip cihazlarına, ses sistemlerine ve elektrikli ev aletlerine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak. 

    16 Ocak A101 Ekstra ürünleri

    16 Ocak A101 Ekstra ürünleri arasında iPhone 16 Plus akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.7 inçlik ekran, Apple A18 yonga seti, 128GB, 48MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera, 4674mAh batarya gibi özelliklerle 67799TL fiyat etiketine sahip.

    HP DHE-6005 Soundbar ses sistemi ise birleşebilen iki hoparlörden oluşuyor. USB Tip-A ve 3.5mm AUX girişinden bağlanan hoparlör RGB 2.0 aydınlatma sistemine sahip. Fiyatı ise 999TL olarak belirlenmiş. 

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