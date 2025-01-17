A101 marketler iPhone 16 Plus ve HP RGB Soundbar satıyor

16 Ocak A101 Ekstra ürünleri
16 Ocak A101 Ekstra ürünleri arasında iPhone 16 Plus akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.7 inçlik ekran, Apple A18 yonga seti, 128GB, 48MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera, 4674mAh batarya gibi özelliklerle 67799TL fiyat etiketine sahip.
HP DHE-6005 Soundbar ses sistemi ise birleşebilen iki hoparlörden oluşuyor. USB Tip-A ve 3.5mm AUX girişinden bağlanan hoparlör RGB 2.0 aydınlatma sistemine sahip. Fiyatı ise 999TL olarak belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.