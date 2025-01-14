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    Apple, iPhone 17 serisinde fiyat artışına gidebilir: İşte sebepleri

    Apple'ın iPhone 17 serisinde fiyat artışına gideceğine yönelik işaretler var. Özellikler iki faktör öne çıkıyor. Peki bu işaretler neler?                       
    Apple, iPhone 17 serisinde fiyat artışına gidebilir Tam Boyutta Gör
    Apple bu yıl beş yeni iPhone modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Uygun fiyatlı iPhone SE 4'ün bir miktar fiyat artışıyla gelmesi bekleniyor. Ancak Apple'ın iPhone 17 serisinde de fiyat artışına gideceğine yönelik işaretler var.

    iPhone 17 serisinin fiyatının artabileceğine yönelik işaretler

    Bu işaretlerden ilki, iPhone Pro modellerinin yüksek satış başarısına sahip olması. Araştırma şirketi Counterpoint'in yeni bir raporuna göre Pro modellerinin popülerliği bu yıl önemli ölçüde arttı. iPhone satışları düşüş gösterse de, Pro modellerindeki artış bu kaybı kısmen telafi etti. Bu talep artışı, fiyatları arttırmak için Apple'a imkan sağlıyor.

    İkinci işaret ise bu sene gelecek olan iPhone 17 Air modeli. Plus modelinin yerini alacak olan Air, ultra ince kasası ve yeni tasarımıyla ilgi çekici bir model olacak. Her ne kadar Pro serisinin altına konumlansa da, gelen raporlar Plus modelinden daha yüksek çıkış fiyatına sahip olacağını belirtiyor.

    Bu iki faktörün birleşmesi neticesinde Apple'ın fiyatlarda artış yapması ihtimali artıyor. Tek istisna düz iPhone 17 modeli olabilir. Güçlü özelliklerle gelecek olan iPhone SE 4 (iPhone 16E), iPhone 17 için zorlu bir rakip olabilir. Ancak Apple'ın temel model için 120 Hz yenileme hızına geçecek olması iPhone 17 için de fiyat artışını beraberinde getirebilir.

    Şu anda iPhone 16 ABD'de 799 dolardan, 16 Plus 899 dolardan, 16 Pro 999 dolardan ve 16 Pro Max 1.199 dolardan başlayan fiyatlara sahip. 9To5Mac'in tahminine göre iPhone 17 serisinin fiyatları şu şekilde olabilir:

    • iPhone 17: 799 dolar veya 849 dolar
    • iPhone 17 Air: 999 dolar
    • iPhone 17 Pro: 1.099 dolar
    • iPhone 17 Pro Max: 1.299 dolar

    Kısacası Apple, Pro modellerinde ve Air modelinde 100 dolar artışa gidebilir. Temel modelde ise 50 dolarlık bir artış yapabilir. Son birkaç yıldır Apple'ın iPhone fiyatlarını sabit tuttuğu göz önünde bulundurulduğunda, bu seneki modellerde fiyat artışına gitmesi muhtemel görünüyor.

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    KKM 19 saat önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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