Bütçe dostu iPhone ve yeni iPad modelleri için tarih verildi

Yeni MacBook, bütçe dostu iPhone ve daha fazlası
Apple’ın 2025’in ilk aylarında 13 inç ve 15 inç boyutlarında iki yeni MacBook Air modeli tanıtması bekleniyor. Kod adları J713 ve J715 olan bu modeller, Apple M4 çipseti ile donatılacak. Üstelik şu anda üretimde oldukları belirtilen bu cihazlar, Gurman'a göre hem performans hem de enerji verimliliği açısından önemli iyileştirmeler sunabilir.
Öte yandan Mark Gurman, Apple'ın en son iPad mini gibi Apple A17 Pro çipi ve 8 GB RAM ile donatılmış iki yeni giriş seviyesi iPad (J481 ve J482) piyasaya süreceğine inanıyor. Bu da yaklaşan cihazın Apple Intelligence'ı çalıştırmasına olanak tanıyacak.
Son olarak şirketin 7 inçlik dokunmatik ekranlı yeni bir akıllı ev cihazı da hazırladığı gündemde ve Eylül 2025'te ise her yıl olduğu gibi iPhone 17 serisinin Eylül 2025'te tanıtılması bekleniyor. Yeni serideki en büyük yenilik ise iPhone 17 Air olacak. 5,5 mm kalınlığa sahip olduğu söylenen bu modelin, uygun fiyat, "A19 çip" ve tek kamera sensörü ile tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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