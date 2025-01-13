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    Bütçe dostu iPhone ve yeni iPad modelleri için tarih verildi

    Apple, 2025 yılına yepyeni ürünlerle hazırlanıyor. Hem performans hem de bütçe odaklı yeni MacBook Air, iphone 17 Air, iPhone SE ve iPad modelleri yolda. İşte detaylar...
    Bütçe dostu iPhone ve yeni iPad modelleri için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bir süredir konuşulan iPhone 17 Air ve iPad serisi güncellemeleri için takvim netleşmeye başlıyor. Bloomberg'den Mark Gurman’ın son Power On bülteninde, şirketin bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı modellere dair yeni detaylar paylaşıldı. Yeni cihazlarla birlikte Apple, nispeten daha uygun fiyatlı pazar rekabetinde güçlenme hedefinde.

    Yeni MacBook, bütçe dostu iPhone ve daha fazlası

    Apple’ın 2025’in ilk aylarında 13 inç ve 15 inç boyutlarında iki yeni MacBook Air modeli tanıtması bekleniyor. Kod adları J713 ve J715 olan bu modeller, Apple M4 çipseti ile donatılacak. Üstelik şu anda üretimde oldukları belirtilen bu cihazlar, Gurman'a göre hem performans hem de enerji verimliliği açısından önemli iyileştirmeler sunabilir.

    Öte yandan Mark Gurman, Apple'ın en son iPad mini gibi Apple A17 Pro çipi ve 8 GB RAM ile donatılmış iki yeni giriş seviyesi iPad (J481 ve J482) piyasaya süreceğine inanıyor. Bu da yaklaşan cihazın Apple Intelligence'ı çalıştırmasına olanak tanıyacak.

    Bütçe dostu iPhone ve yeni iPad modelleri için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Mark Gurman'a göre 2025 baharında tanıtılması beklenen bir diğer model ise yeni iPhone SE 4 429 dolar başlangıç fiyatıyla Apple’ın en uygun fiyatlı modeli olacak cihaz, iPhone 14’ün tasarımına benzer bir gövdeyle gelecek. Ayrıca A18 çipset ve Apple’ın kendi geliştirdiği modem teknolojisi ile desteklenen modelin, daha işlevsel yapay zeka özelliklerine sahip olması bekleniyor. Lansman tarihi ise kuvvetle muhtemel Mart veya Nisan aylarında olacak.

    Son olarak şirketin 7 inçlik dokunmatik ekranlı yeni bir akıllı ev cihazı da hazırladığı gündemde ve Eylül 2025'te ise her yıl olduğu gibi iPhone 17 serisinin Eylül 2025'te tanıtılması bekleniyor. Yeni serideki en büyük yenilik ise iPhone 17 Air olacak. 5,5 mm kalınlığa sahip olduğu söylenen bu modelin, uygun fiyat, "A19 çip" ve tek kamera sensörü ile tanıtılması bekleniyor.

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