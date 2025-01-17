2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 15 Pro, yoğun kullanımda özellikle elde tutulamayacak derecede ısınıyor. iPhone 16 Pro’nun yeni alüminyum termal alt yapısı, grafen levhası ve arka camı sayesinde ısınma sorunu görünüşte çözülmüş olsa da cihaz yoğun yük altında zorlanıyor. iPhone 17 serisinin termal performansı iyileştirecek buhar odası soğutucuya sahip olacağı söyleniyor.

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iPhone 17 modellerinin soğutma için buhar odası teknolojisini kullanacağı iddia ediliyor. Yalnızca iPhone 17 Pro Max değil, 17 Pro, 17 Air ve diğer modeller de soğutma çözümünün kullanılması bekleniyor.

Buhar odası teknolojisi, birçok üst seviye Android telefonda yıllardır kullanılıyor. Buhar odaları, yonga setinden gelen ısıya maruz kaldığında buharlaşan az miktarda sıvı içeren mühürlü metal bileşenler. Buhar, odanın yüzeyinden aktarılarak ısının yayılmasına, cihazın etkili bir şekilde soğutulmasına yardımcı oluyor.

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iPhone 17 serisi, buhar odası soğutma sistemiyle gelebilir