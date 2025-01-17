iPhone 17 serisi, buhar odası soğutma sistemiyle gelebilir

iPhone 17 modellerinin soğutma için buhar odası teknolojisini kullanacağı iddia ediliyor. Yalnızca iPhone 17 Pro Max değil, 17 Pro, 17 Air ve diğer modeller de soğutma çözümünün kullanılması bekleniyor.
Buhar odası teknolojisi, birçok üst seviye Android telefonda yıllardır kullanılıyor. Buhar odaları, yonga setinden gelen ısıya maruz kaldığında buharlaşan az miktarda sıvı içeren mühürlü metal bileşenler. Buhar, odanın yüzeyinden aktarılarak ısının yayılmasına, cihazın etkili bir şekilde soğutulmasına yardımcı oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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