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    iPhone 17 serisi, buhar odası soğutma sistemiyle gelebilir

    iPhone 17 serisi aşırı ısınma sorunu yaşatmayacak gibi görünüyor. Yeni bir rapor, 2025 iPhone modellerinin Android telefonlarındaki benzer soğutma sistemine sahip olacağını söylüyor.
    iPhone 17 buhar odası soğutma sistemi Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro, yoğun kullanımda özellikle elde tutulamayacak derecede ısınıyor. iPhone 16 Pro’nun yeni alüminyum termal alt yapısı, grafen levhası ve arka camı sayesinde ısınma sorunu görünüşte çözülmüş olsa da cihaz yoğun yük altında zorlanıyor. iPhone 17 serisinin termal performansı iyileştirecek buhar odası soğutucuya sahip olacağı söyleniyor.

    iPhone 17 modellerinin soğutma için buhar odası teknolojisini kullanacağı iddia ediliyor. Yalnızca iPhone 17 Pro Max değil, 17 Pro, 17 Air ve diğer modeller de soğutma çözümünün kullanılması bekleniyor.

    Buhar odası teknolojisi, birçok üst seviye Android telefonda yıllardır kullanılıyor. Buhar odaları, yonga setinden gelen ısıya maruz kaldığında buharlaşan az miktarda sıvı içeren mühürlü metal bileşenler. Buhar, odanın yüzeyinden aktarılarak ısının yayılmasına, cihazın etkili bir şekilde soğutulmasına yardımcı oluyor.

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