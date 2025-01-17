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    Anlık Bildirim

    Apple, iOS 18.3 betasında tepki alan yapay zeka özelliğini duraklattı!

    Apple, BBC'den gelen şikayet üzerine iOS 18.3'ün son betasında Apple Intelligence Bildirim Özetleri özelliğinde birkaç önemli değişiklik yaptı. İşte detaylar:   
    iOS 18.3 beta 3 Apple Intelligence bildirim özetleri durduruldu Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 18.3 geliştirici betasında haber ve eğlence uygulamaları için bildirim özetlerini göstermeyi geçici olarak durdurdu. Apple Intelligence destekli özellik, BBC gibi kaynaklardan gelen içerikleri yanlış özetlediği için eleştirilmişti.

    Apple Intelligence bildirim özetleri haberler için geçici olarak devre dışı bırakıldı

    Apple, yeni iOS 18.3 beta sürümünde bildirim özeti özelliğinin beta aşamasında olduğunu ve hatalar içerebileceğini açıkça belirtiyor. Apple, özellik üzerinde çalışmaya devam ederken bildirimleri gelecekteki bir yazılım güncellemesiyle yeniden etkinleştirecek. Kilit ekranından veya Bildirim Merkezi'nden belirli uygulamalar için bildirimleri kaydırıp seçeneklere dokunarak “Özetleri Kapat” ile devre dışı bırakabilecek.

    Apple, ayrıca kullanıcıların bildirim özetleri ile standart bildirimleri birbirinden ayırt etmesini kolaylaştırmak adına kilit ekranında italik metin kullanacak.

    iOS 18.1 ve sonraki sürümlerde uyumlu cihazlarda kullanılabilen ‌‌Apple Intelligence‌‌ bildirim özetleri, aynı uygulamadan gelen birden fazla bildirimi bir araya getirerek içeriğin tek cümlelik genel görünümünü sağlıyor. Yapay zekanın haberlerden yanlış ayrıntıları çektiğinde bu kısa özetler sorunlara neden olabiliyor.

    Bildirim özetleri şimdilik haberler için devre dışı bırakıldı, diğer uygulama türleri için kullanılabiliyor. Bildirim Özetleri, Ayarlar uygulamasının Bildirimler bölümünden tamamen kapatılabiliyor.

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