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Apple Watch için ilgi çekici kayışlar tasarlayabileceğiniz Casetify hayata geçiyor

4 yıl
2,1b
1
14
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple Watch için ilgi çekici kayışlar tasarlayabileceğiniz Casetify hayata geçiyor

Apple Watch akıllı saati henüz satışa çıkmadı ancak şimdiden pek çok üçüncü taraf firmanın aksesuar ürünleri duyurulmaya başlandı. Bunlardan birisi de Casetify adındaki özelleştirilebilir aksesuar platformu.
Casetify bir iOS uygulaması veya web uygulaması üzerinden hizmet veriyor. Uygulama içerisinde tercihlerinize göre bir kayış hazırlayabiliyorsunuz. İsterseniz hazır desenlerden seçim yapabiliyor, isterseniz Facebook, Instagram veya albümlerinizden seçimler yapabiliyorsunuz. Kayışlar 38mm ve 42mm olarak tasarlanabiliyor.
Casetify en büyük farkını Apple Watch yüzleri ile uyumlu kayışlar tasarlama imkanı sunarak gösteriyor. Bu sayede kayışın en ucundan başlayarak kadran ve diğer uca kadar bir fotoğraf şeridi hazırlayabiliyorsunuz.
Casetify uygulaması an itibariyle Apple Watch kayışı tasarlama hizmetine başladı. Ancak tasarımlar henüz ön sipariş aşamasında kalıyor. Özel kayışlarınız 50$ karşılığında Haziran ayından itibaren global olarak dağıtıma başlayacak.



http://www.slashgear.com/casetify-brings-custom-bands-to-apple-watch-13373638/ Yorum Yaz
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tolgabjk 4 yıl
****

Harbi sansürlüyor ya :)
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beter.böcek 4 yıl
Buna para verilmez
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AhMeTsT 4 yıl
Bu Saatte Dehşet Saat
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lido 4 yıl
50 dolara kedi desenli saat kayışı Allah başka dert vermesin
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MrKemal17 4 yıl
Apple Watch'ta su geçirmezlik mevcut mu? 10 Bar gibi.
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__BadblooD__ 4 yıl
Çelik kordon gibi düzgün birşey bekliyordum.
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flowerhorn 4 yıl
Bu resimdeki saat tam adnan OKTA R lık


Edit : adnan okta r yazınca sansürlüyor
2 Yanıt Yanıtla
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Elsa 4 yıl flowerhorn
flowerhorn
Bu resimdeki saat tam adnan OKTA R lık


Edit : adnan okta r yazınca sansürlüyor


Adnan Oktar


1 Yanıt Yanıtla
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This Is My Destiny 3 yıl flowerhorn
flowerhorn

Bu resimdeki saat tam adnan OKTA R lık


Edit : adnan okta r yazınca sansürlüyor


****?
edit:oha

adnan okta-r
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