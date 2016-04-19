Apple'ın geliştirici portalına App Store odaklı güncelleme

Apple bugün geliştiricilerin işlerini büyütmelerine ve uygulamalarıyla daha fazla kullanıcıya ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştiriciler için tasarlanmış web portalını güncelledi. "App Store için harika uygulamalar oluşturma" başlıklı yeni bölüm altında uygulama ve oyun geliştiricilerine yönelik yeni rehberler, makaleler ve vidolara yer verilerek kaynak sayısının arttırılması planlanıyor.

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"Apple nihayet App Store'u yeniden elden geçiriyor"

Geçtiğimiz hafta Bloomberg, Apple'ın App Store uygulama mağazasını geliştirmeye yönelik yeni bir ekip kurduğunu duyurmuştu. Şirket bu girişimle birlikte Google benzeri bir modelle geliştiricilerin para ödeyerek uygulamalarını üst sıralarda gösterebilmesini de sağlayacak. Fakat genel kanı App Store'un orta sınıf kesiminde bir küçülme olduğu yönünde. Apple şimdi bu endişeleri ortadan kaldırmak için kendi geliştirici sitesine daha fazla eğitsel kaynak yayınlayacak.

App Store'a odaklanan mini site, Developer Insights, Planning, Guidelines ve Submissions olmak üzere dört ana bölüme ayrılmış durumda. Developer Insights bölümünde popüler uygulama ve oyun geliştiricilerinin başarı öyküleri vitrine çıkarılıyor. Diğer ana başlıklar altında ise uygulama geliştirme ve yayınlamaya yönelik bilgiler yer alıyor. Elbette tüm bu dokümanlar geliştirici portalının önceki versiyonlarında da sunuluyordu ancak şimdi her sayfa yenilenmiş bir görünüm ve daha detaylı içeriğe kavuşmuş durumda.

https://developer.apple.com/app-store/