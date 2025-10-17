Giriş
    Samsung, Qi2 sertifikalı kablosuz şarj cihazlarını satışa sundu

    Samsung, evde ve araçta kullanıma uygun iki yeni Qi2 sertifikalı kablosuz şarj cihazını piyasaya sürdü. Şarj cihazları en yeni Samsung amiral gemileriyle çalışıyor ancak manyetikli kılıf gerekiyor.

    Samsung Qi2 sertifikalı şarj cihazları Tam Boyutta Gör
    Samsung, ABD'de yeni Qi2 kablosuz şarj cihazlarını piyasaya sürdü. Yeni Single Wireless Charger ve Car Wireless Charger, Qi2 sertifikalı ve tam Qi2 deneyimi için uyumlu manyetik kılıf kullanılması koşuluyla Samsung'un en yeni amiral gemileriyle çalışacak şekilde tasarlanmış.

    Single Wireless Charger

    Samsung Single Wireless Charger Qi2 Tam Boyutta Gör
    Single Wireless Charger, küçük, hafif ve yalnızca 7 mm kalınlığında ve 1.5 metre uzunluğunda bir kabloya sahip. Uyumlu güç adaptörüyle kullanıldığında 25 W'a kadar hızlı kablosuz şarj sunuyor ancak adaptörü ayrıca satın almanız gerekir. Hafif (80 g) tasarımı, seyahat çantanıza kolayca sığdırmanızı sağlıyor ve daha uzun kablosu, telefonunuzu şarj etmek için prizin yanında beklemenize gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Bu şarj cihazının fiyatı 35 dolar.

    Car Wireless Charger

    Samsung Car Wireless Charger Qi2 Tam Boyutta Gör
    Car Wireless Charger, araç kullanırken telefonu şarj etmek isteyenler için tasarlanmış. Qi2 MPP desteği sunan 12 V araç adaptörü, USB-C’den USB-C’ye kablo ve 360 ​​derece dönebilen, GPS talimatlarını sorunsuz bir şekilde takip etmenizi sağlayan dönen montaj aparatı içeriyor. Manyetik montaj aparatı, tümsekler ve dönemeçlerde telefonun güvende kalmasını sağlıyor. Samsung, cihazın tasarımının şarj sırasında ısı birikimini en aza indirdiğini söylüyor. Diğer araç şarj cihazlarına kıyasla ucuz değil; fiyatı 85 dolar.

    Hangi modellerle uyumlu?

    Her iki şarj cihazı da Samsung'un Galaxy S25, Z Flip 7 ve Z Fold 7 gibi en yeni telefonlarıyla çalışıyor. Ancak bu telefonlarda yerleşik mıknatıs bulunmadığından, Qi2 sertifikalı manyetikli kılıf satın almanız gerekiyor. Samsung telefonlar, henüz Qi2 kablosuz şarjı tam olarak desteklemiyor. Pixel 10 serisi gibi bazı telefonlar, Qi2 kablosuz şarj için özel bir kılıfa ihtiyaç duymuyor.

    Kaynakça https://www.samsung.com/us/mobile-accessories/single-wireless-charger-black-sku-gp-pwu025wiabu/ https://www.samsung.com/us/mobile-accessories/car-wireless-charger-black-sku-gp-pwu025wibbu/
