Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Baseus, Apple Watch'a özel taşınabilir kablosuz şarj cihazı çıkardı

    Baseus, EnerFill FW11 taşınabilir kablosuz şarj cihazını piyasaya sürdü. Apple Watch'ları şarj etmek için tasarlanmış kompakt bir aksesuar ve S1'den Ultra 2'ye kadar tüm modelleri destekliyor.

    Baseus EnerFill FW11 Apple Watch şarj cihazı Tam Boyutta Gör
    Baseus, Apple Watch kullanıcıları için özel tasarlanmış taşınabilir kablosuz şarj cihazını çıkardı.

    Tüm Apple Watch modelleriyle uyumlu

    Baseus EnerFill FW11 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Baseus EnerFill FW11'in ön tarafında Apple Watch'a 5W güç sağlayan kablosuz şarj pedi bulunuyor. Ayrıca dahili USB-C kablosu var ancak bu yalnızca giriş kablosu. Taşınabilir şarj cihazının 1640 mAh pili bulunuyor. Kalan pil seviyesi renkli ışıkla gösteriliyor. Akıllı saat ve taşınabilir şarj cihazı birlikte şarj edilebiliyor.

    Şarj cihazı, Apple Watch Series 1’den Series 10’a, Watch SE ve Ultra modellerine kadar şimdiye kadar çıkan tüm Apple akıllı saatlerle uyumlu. Aşırı akım, aşırı şarj ve yüksek sıcaklık gibi sorunlara karşı koruma sağlayan bir dizi güvenlik özelliği de mevcut. Şarj cihazı, 61.5 x 48 x 14 mm boyutunda, 52 gr ağırlığında.

    Baseus EnerFill FW11, 15 dolar fiyat etiketiyle satışta.

    Baseus EnerFill FW11 özellikleri

    Baseus Apple Watch şarj cihazı özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Apple Watch S1-S10, SE/SE2 ve Ultra/Ultra 2 ile uyumluluk
    • Kolay seyahat şarjı için kompakt ve taşınabilir tasarım
    • 5W manyetik kablosuz şarj
    • 1640mAh dahili pil
    • Çok renkli LED ışıklı gerçek zamanlı pil seviyesi göstergesi
    • Saatin ve şarj cihazının aynı anda şarj olmasını sağlar
    • Aşırı şarj ve sıcaklık kontrolü dahil olmak üzere birden fazla güvenlik koruması
    • Uzun süreli kullanım için 12 ay bekleme süresi
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 1 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    doğunun en güzel şehri carrozzeria teyp ben kesilirse ne olur sakarya uygulamalı bilimler üniversitesi yorumları işkurdan işe girmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum