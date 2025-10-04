Baseus, Apple Watch'a özel taşınabilir kablosuz şarj cihazı çıkardı

Tüm Apple Watch modelleriyle uyumlu
Şarj cihazı, Apple Watch Series 1’den Series 10’a, Watch SE ve Ultra modellerine kadar şimdiye kadar çıkan tüm Apple akıllı saatlerle uyumlu. Aşırı akım, aşırı şarj ve yüksek sıcaklık gibi sorunlara karşı koruma sağlayan bir dizi güvenlik özelliği de mevcut. Şarj cihazı, 61.5 x 48 x 14 mm boyutunda, 52 gr ağırlığında.
Baseus EnerFill FW11, 15 dolar fiyat etiketiyle satışta.
Baseus EnerFill FW11 özellikleri
- Apple Watch S1-S10, SE/SE2 ve Ultra/Ultra 2 ile uyumluluk
- Kolay seyahat şarjı için kompakt ve taşınabilir tasarım
- 5W manyetik kablosuz şarj
- 1640mAh dahili pil
- Çok renkli LED ışıklı gerçek zamanlı pil seviyesi göstergesi
- Saatin ve şarj cihazının aynı anda şarj olmasını sağlar
- Aşırı şarj ve sıcaklık kontrolü dahil olmak üzere birden fazla güvenlik koruması
- Uzun süreli kullanım için 12 ay bekleme süresi
