Baseus, Apple Watch'a özel taşınabilir kablosuz şarj cihazı çıkardı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Baseus, Apple Watch kullanıcıları için özel tasarlanmış taşınabilir kablosuz şarj cihazını çıkardı.

Anker Prime Power Bank 300W tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 gün önce eklendi

Tüm Apple Watch modelleriyle uyumlu

Tam Boyutta Gör Baseus EnerFill FW11'in ön tarafında Apple Watch'a 5W güç sağlayan kablosuz şarj pedi bulunuyor. Ayrıca dahili USB-C kablosu var ancak bu yalnızca giriş kablosu. Taşınabilir şarj cihazının 1640 mAh pili bulunuyor. Kalan pil seviyesi renkli ışıkla gösteriliyor. Akıllı saat ve taşınabilir şarj cihazı birlikte şarj edilebiliyor.

Şarj cihazı, Apple Watch Series 1’den Series 10’a, Watch SE ve Ultra modellerine kadar şimdiye kadar çıkan tüm Apple akıllı saatlerle uyumlu. Aşırı akım, aşırı şarj ve yüksek sıcaklık gibi sorunlara karşı koruma sağlayan bir dizi güvenlik özelliği de mevcut. Şarj cihazı, 61.5 x 48 x 14 mm boyutunda, 52 gr ağırlığında.

Baseus EnerFill FW11, 15 dolar fiyat etiketiyle satışta.

Baseus EnerFill FW11 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Apple Watch S1-S10, SE/SE2 ve Ultra/Ultra 2 ile uyumluluk

Kolay seyahat şarjı için kompakt ve taşınabilir tasarım

5W manyetik kablosuz şarj

1640mAh dahili pil

Çok renkli LED ışıklı gerçek zamanlı pil seviyesi göstergesi

Saatin ve şarj cihazının aynı anda şarj olmasını sağlar

Aşırı şarj ve sıcaklık kontrolü dahil olmak üzere birden fazla güvenlik koruması

Uzun süreli kullanım için 12 ay bekleme süresi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

Baseus EnerFill FW11: Apple Watch için taşınabilir şarj cihazı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: