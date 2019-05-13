Apple'a App Store'daki hakim durumunu kötüye kullandın davalarına kapı aralandı

Apple'ın App Store'da aldığı yüzde 30 komisyon uzun süredir tartışılıyor. Birçok uygulama geliştiricisi bu komisyon oranını oldukça yüksek buluyordu. ABD yüksek mahkemesi konu hakkında önemli bir karara imza attı. Apple'a App Store'daki hakim durumunu kötüye kullanması sebebiyle dava açılmasına kapı aralandı.

Başka kaynaktan uygulama indirilemiyor

Bildiğiniz üzere iOS kullanıcıları uygulama yüklemek için App Store harici bir yer kullanamıyor. Davanın temelinde de, müşterilerden yüzde 30 komisyon alınmasının anti tekel yasalarına uymaması yatıyor. Apple, müşterilerin kendisinden değil, geliştiricilerden uygulama satın aldığını belirtiyor. Yani müşterilerden komisyon almadığı söylüyor. Dava tarafı ise ödemelerin geliştiricilere değil direkt olarak Apple'a gittiğini belirtiyor. Bu da Apple'ın müşterilerle birebir ilişki içerisinde olması sebebiyle dava edilebilmesine yol açtı.

Apple hisseleri düşüşte

Kararın duyulmasının ardından Apple hisselerinde hızlı bir düşüş gözlemlendi. Neredeyse yüzde 5 düşen hisseler 10 dolar kaybın ardından 186-187 dolardan işlem görüyor. Bunun arkasındaki sebep ise yüksek komisyon sebebiyle fazla ödeme yapan iOS kullanıcılarına geri ödeme yapılması ihtimali.

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Dava şu an için erken aşamalarında. Yani kesin sonuçlarını söylemek şimdilik mümkün değil. Davalar tamamlandığında Apple aldığı komisyon oranını düşürmek ve yüz milyonlarca dolar ceza ödemek zorunda kalabilir. Hatta kullanıcıların farklı uygulama mağazalarına ulaşmasına izin verilme ihtimali bile mevcut.

https://www.reuters.com/article/us-usa-court-apple/u-s-supreme-court-allows-app-store-antitrust-suit-against-apple-idUSKCN1SJ1IR