Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'a App Store'daki hakim durumunu kötüye kullandın davalarına kapı aralandı

ABD yüksek mahkemesi, Apple'a App Store'daki hakim durumunu kötüye kullanması sebebiyle dava açılmasına kapı araladı. Geliştiricilerden alınan yüzde 30 komisyon uzun zamandır tartışılıyordu.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
4,2b
1
6
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'a App Store'daki hakim durumunu kötüye kullandın davalarına kapı aralandı
Tam Boyutta Gör
Apple'ın App Store'da aldığı yüzde 30 komisyon uzun süredir tartışılıyor. Birçok uygulama geliştiricisi bu komisyon oranını oldukça yüksek buluyordu. ABD yüksek mahkemesi konu hakkında önemli bir karara imza attı. Apple'a App Store'daki hakim durumunu kötüye kullanması sebebiyle dava açılmasına kapı aralandı.

Başka kaynaktan uygulama indirilemiyor

Bildiğiniz üzere iOS kullanıcıları uygulama yüklemek için App Store harici bir yer kullanamıyor. Davanın temelinde de, müşterilerden yüzde 30 komisyon alınmasının anti tekel yasalarına uymaması yatıyor. Apple, müşterilerin kendisinden değil, geliştiricilerden uygulama satın aldığını belirtiyor. Yani müşterilerden komisyon almadığı söylüyor. Dava tarafı ise ödemelerin geliştiricilere değil direkt olarak Apple'a gittiğini belirtiyor. Bu da Apple'ın müşterilerle birebir ilişki içerisinde olması sebebiyle dava edilebilmesine yol açtı. 

Apple hisseleri düşüşte 

Kararın duyulmasının ardından Apple hisselerinde hızlı bir düşüş gözlemlendi. Neredeyse yüzde 5 düşen hisseler 10 dolar kaybın ardından 186-187 dolardan işlem görüyor. Bunun arkasındaki sebep ise yüksek komisyon sebebiyle fazla ödeme yapan iOS kullanıcılarına geri ödeme yapılması ihtimali. 
Ayrıca Bkz. "Google'ın Dijital Denge özelliği Pixel telefonları yavaşlatıyor olabilir"
Dava şu an için erken aşamalarında. Yani kesin sonuçlarını söylemek şimdilik mümkün değil. Davalar tamamlandığında Apple aldığı komisyon oranını düşürmek ve yüz milyonlarca dolar ceza ödemek zorunda kalabilir. Hatta kullanıcıların farklı uygulama mağazalarına ulaşmasına izin verilme ihtimali bile mevcut. 

https://www.reuters.com/article/us-usa-court-apple/u-s-supreme-court-allows-app-store-antitrust-suit-against-apple-idUSKCN1SJ1IR Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Askaparta 3 hf. en beğenilen
Eeee elma, sömürü günlerin bitiyor, kurtlar içini oyuyor.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
EddyCue 3 hf.
bundan bir sey cikmaz. hepsinde oran bu sekilde.
valla yuzde 30 kotu bir rakam degil. adamlarin ellerinde hazirda kredi karti tanimlanmis milyonlarca musteri var. gelistiriciler icin muthis bir market.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mrunseen 3 hf. EddyCue
Aynen öyle, mobil uygulamalar bu hale geldiyse Apple’in sayesindedir. %30 çok ama büyük paralar dönen uygulamalar zaten uygulama içi satmıyor (netflix, spotify)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 3 hf.
playstation da da aynı oran var sanırım.Ger.ekten çok yüksek oranlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
White Water 3 hf.
Steamde de aynı oranlar ama ne hikmetse herkes steami savunuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 3 hf.
Yüzde 30 komisyon değil bildiğin haraç yahu. Emlak satışlarında bile emlakçının komisyon oranı yüzde 2-3 arası değişir. Yüzde 30 neredeyse kazandığı paranın üçte birine denk gelen bir oran. Komisyon oranı beşte biri geçmemeli. Umarım bu konuda yargı Apple’ın komisyon oranını düşürür.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 3 hf. en beğenilen
Eeee elma, sömürü günlerin bitiyor, kurtlar içini oyuyor.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Lenovo dünyanın ilk katlanabilir dizüstü konseptini duyurdu 3 hf. Sinek kuşundan ilham alan robot 3 hf. Galaxy Note 10 HTML5 sızıntısı ekran en-boy oranını ortaya çıkardı 3 hf. Pixel telefonlara trafik kazası algılama özelliği gelebilir 3 hf. Citroen 19_19 konsepti tanıtıldı: 20 dakika şarjla 600 km menzil 3 hf. Şeffaf güneş panelleri, pencerelere enerji toplama özelliği kazandıracak 3 hf. Yağlı yiyeceklerin depresyonu nasıl tetiklediği bulundu 3 hf. Dünyanın en küçük pikseli üretildi 3 hf. Dayanıklılık odaklı Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2 duyuruldu 3 hf. Fikrin var ama bilgin mi yok? ATOM yanında 3 hf. Audi e-tron teslimatlarının gecikmesi müşterileri ayaklandırdı 3 hf. Notre Dame Katedrali için güneş enerjisi üreten çatı önerisi 3 hf. DJI OSMO Action detaylanıyor 3 hf. Nvidia yapay zekası röntgen analiz edecek 3 hf. Realme X resmi görselleri ortaya çıktı 3 hf. Xiaomi, Mi Express Kiosk ile otomattan telefon satacak 3 hf. Disney’in Hintli iştiraki Hotstar içerik platformu izlenme rekoru kırdı 3 hf. 2019 iPhone modellerinin arka tasarımını ortaya koyan kalıp fotoğrafları yayınlandı 3 hf. Giriş seviyesi Ryzen oyun oynatır mı? "HP 15 DB0023NT dizüstü incelemesi" 3 hf. Opel Grandland X'in 300 beygirlik hibrit versiyonu tanıtıldı 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Apple'a App Store'daki hakim durumunu kötüye kullandın davalarına kapı aralandı Sonraki Google'ın Dijital Denge özelliği Pixel telefonları yavaşlatıyor olabilir 3 hf. Xiaomi E-Kitap okuyucu yolda 3 hf. Oppo Reno satışa sunuldu! Oppo Reno Türkiye fiyatı ve özellikleri 3 hf. Waze artık Pandora entegrasyonuna sahip 3 hf. Pokémon Dedektif Pikachu, şimdiye kadarki en başarılı oyun uyarlaması film olabilir 3 hf. Bu saat farklı | Çift ekranlı Ticwatch Pro 3 hf. Elektrikli Porsche Taycan'ın kabini ilk kez görüntülendi 3 hf. Google yeni telefonu Pixel 3a reklamında, iPhone X'le dalga geçti 3 hf. Elon Musk, SpaceX’in internet dağıtıcı 60 uydusundan fotoğraflar paylaştı 3 hf. Apple CEO'su Tim Cook: Kod yazmanın daha küçük yaşlarda öğretilmesi gerekiyor 3 hf. Fortnite yeni bir ölü nokta daha kazandı 3 hf. iPhone XR 2 modeline iki yeni renk seçeneği geliyor 3 hf. Honor 20 serisi ilk kez hologram tasarım teknolojisini kullanacak 3 hf. Apple'ın kredi kartı Apple Card ortaya çıktı 3 hf. Hollanda polisi tarafından hükümlülere takılan takip cihazları, hatalı yazılım sebebiyle arıza verdi 3 hf. Oyun sisteminin kendisi kadar pahalı Thermaltake oyuncu masası duyuruldu 3 hf. SSD'lerde GB başına fiyat, yıl sonunda 0.1’in altına inebilir 3 hf. Daha net kara delik fotoğrafları için hazırlıklar başladı 3 hf. Penguen ve deniz fili dışkıları, Antarktika’ya can veriyor 3 hf. Huawei Y9 Prime (2019) sessizce tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Samsung 6G çalışmalarına başladı
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim