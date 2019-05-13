Google'ın Dijital Denge özelliği Pixel telefonları yavaşlatıyor olabilir

Hangi uygulamada ne kadar zaman geçirdiğiniz ve gün içinde telefon kilidini kaç kere açtığınız gibi verileri Dijital Denge özelliği ile takip edebiliyorsunuz. Android Pie sürümü ile gelen bu özellik kullanıcılara dijital sağlık takibi imkanı tanıyor. Ancak son gelen bilgiler bu özelliğin Pixel telefonları yavaşlatıyor olabileceğini ortaya çıkardı.

Özellik kapanınca cihazlar hızlanıyor

Dijital Denge uygulaması bu verileri toplayabilmek için tahmin edebileceğiniz gibi arka planda çalışıyor. Sadece uygulamada geçirdiğiniz süre tutulduğundan dolayı normal şartlarda Dijital Denge'nin sistemi etkilememesi gerek. Uzun zamandır Pixel 3 akıllı telefonundaki yavaşlığın sebebini arayan Reddit kullanıcısı ise farklı bir sonuca ulaşmış. Dijital Denge özelliğini kapattığı anda telefonundaki yavaşlamaların düzeldiğini belirtiyor.

Konu hakkında açılan başlıkta birçok Pixel telefon kullanıcısı da Dijital Denge'yi kapatmanın cihazlarını hızlandırdığını aktarıyor. Kısacası henüz ortada net bir bilgi olmasa da kullanıcı geri dönüşleri Dijital Denge özelliği için soru işaretleri ortaya çıkardı.

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Dijital Denge sadece Pixel telefonlara özgü değil. Başta Android One cihazlar olmak üzere Android Pie güncellemesi alan çoğu modelde buluyor. Konu hakkında Google tarafından herhangi bir açıklama yapıldığı anda DonanımHaber'i takip ederek haberdar olabilirsiniz.

https://www.techradar.com/news/googles-pixel-phones-are-being-slowed-down-by-their-digital-wellbeing-feature