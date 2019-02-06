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Apple’a şimdi de şarj adaptörü davası

ABD’de sayıları 5000 civarında olan iPhone kullanıcıları, Apple’ın güncelleme ile bilerek orijinal şarj adaptörleri ile uyumluluk sorunu çıkardığı ve yeni adaptör almaya zorladığı iddiasıyla dava açtı
3 ay
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’a şimdi de şarj adaptörü davası

Apple’ın eskiyen cihazlarına yavaşlatma gibi bazı teknik dokunuşlar yaparak kullanıcıları yeni cihazları almaya yönlendirdiği dava konusu olmuştu. Şimdi de eski cihazların orijinal şarj adaptörleri ile uyumluluğunu ortadan kaldırdığı iddiası var.

İlginç bir dava

Bu hafta Kaliforniya eyaletinde yapılan dava başvurusunda Apple’ın bir iOS güncellemesi ile eski cihazların orijinal şarj adaptörleri ile çalışmasını bilerek engellediği iddia ediliyor. Şarj adaptörleri uyumsuzluk mesajları vermeye başladı ve kullanıcılar iki kat daha pahalı yeni adaptörler almak zorunda kaldı. Apple da böylece karını arttırmış oldu.

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Güncelleme sürümü net olarak açıklanmamış ancak Kasım 2016 tarihine atıfta bulunan kaynaklar iOS 10.1.1 sürümünün söz konusu olduğunu tahmin ediyor. Bu güncelleme sonrasında yaklaşık 5000 civarında kullanıcı orijinal adaptörü kullanamaz hale gelmiş ve yeni bir adaptör satın almak zorunda kalmış.

İlk bakışta Apple açısından ciddi bir problem olacak gibi duruyor zira yavaşlatma konusunda zaten firmanın sabıkası vardı. Bununla birlikte bu tür bir art niyetli uyumsuzluk oluşturma durumu varsa bunun sadece birkaç bin değil milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek bir genişlikte olması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca o tarihlerde bu tür bir sıkıntının olduğu gündeme de gelmemişti.

Bu bakımdan sorun yaşayan kullanıcıların zarar görmüş veya kirlenmiş adaptörler nedeniyle bu uyarıyı aldıkları ve bunun da muhtemelen benzer dönemlere denk geldiği tahmin ediliyor. Henüz Apple kanadından resmi bir açıklama gelmedi.

 

https://www.phonearena.com/news/Apple-sued-for-allegedly-forcing-users-to-buy-new-iPhone-chargers_id113433 Yorum Yaz
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EyeCoral 3 ay en beğenilen
Apple için sıradan bir haber...
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cgdincer 3 ay
uzun zamandır kullanmadığım çalışır halde duran ipad son otomatik güncellemeyi alırken bozuldu. ilerme çubuğunda takılı kalıyor. diğer 2 çalışan iphone içinde güncelleme etkinleştirmesi yaptırmadığı için cihazları kullanamıyorum. apple kötü şöhretleniyor şu sıralar.
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EyeCoral 3 ay en beğenilen
Apple için sıradan bir haber...
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CWaRRioR 3 ay
Adaptör darbe almadıkça kolay kolay bozulan bir şey de değildir aslında.
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MrKattchup 3 ay
Herkes bir dava açıyor, ben de bir tane açayım da belki tutar davası.
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Mert GFL 3 ay
Benim adaptör de bozuldu. Eski güncellemeye sahip telefonda da denedim gene çalışmıyor. Elimde 2 adaptör daha var onlarda sıkıntı olmadı. İddia doğru olmayabilir. Apple böyle şeyler yapmıyor değil ama bu konuda sorun olmayabilir.
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