Apple’a şimdi de şarj adaptörü davası

Apple’ın eskiyen cihazlarına yavaşlatma gibi bazı teknik dokunuşlar yaparak kullanıcıları yeni cihazları almaya yönlendirdiği dava konusu olmuştu. Şimdi de eski cihazların orijinal şarj adaptörleri ile uyumluluğunu ortadan kaldırdığı iddiası var.

İlginç bir dava

Bu hafta Kaliforniya eyaletinde yapılan dava başvurusunda Apple’ın bir iOS güncellemesi ile eski cihazların orijinal şarj adaptörleri ile çalışmasını bilerek engellediği iddia ediliyor. Şarj adaptörleri uyumsuzluk mesajları vermeye başladı ve kullanıcılar iki kat daha pahalı yeni adaptörler almak zorunda kaldı. Apple da böylece karını arttırmış oldu.

Ayrıca Bkz.

"Periscope misafir katılımcı dönemini başlatıyor"

Güncelleme sürümü net olarak açıklanmamış ancak Kasım 2016 tarihine atıfta bulunan kaynaklar iOS 10.1.1 sürümünün söz konusu olduğunu tahmin ediyor. Bu güncelleme sonrasında yaklaşık 5000 civarında kullanıcı orijinal adaptörü kullanamaz hale gelmiş ve yeni bir adaptör satın almak zorunda kalmış.

İlk bakışta Apple açısından ciddi bir problem olacak gibi duruyor zira yavaşlatma konusunda zaten firmanın sabıkası vardı. Bununla birlikte bu tür bir art niyetli uyumsuzluk oluşturma durumu varsa bunun sadece birkaç bin değil milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek bir genişlikte olması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca o tarihlerde bu tür bir sıkıntının olduğu gündeme de gelmemişti.

Bu bakımdan sorun yaşayan kullanıcıların zarar görmüş veya kirlenmiş adaptörler nedeniyle bu uyarıyı aldıkları ve bunun da muhtemelen benzer dönemlere denk geldiği tahmin ediliyor. Henüz Apple kanadından resmi bir açıklama gelmedi.