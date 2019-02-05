Periscope misafir katılımcı dönemini başlatıyor

Canlı yayın trendinin patlama yaptığı dönemde piyasaya giren ve sonrasında Twitter tarafından satın alınan Periscope, eski günlerinden uzak. Yine de uygulama farklı potansiyelleri denemekten geri durmuyor.

Tartışma programı yapabileceksiniz

Uygulamaya yapılan son güncelleme canlı yayına misafir kabul etme imkânı sunuyor. Yayıncı istediği biz izleyiciye davet göndererek yayına çağırıyor. Misafir sadece ses ile yayına ortak oluyor. Yayıncı misafiri yayından çıkarıp tekrar alabiliyor. Misafir sayısı 3 ile sınırlı.

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Yeni güncelleme Periscope’un daha farklı yönlere de hitap etmesini sağlayacak. Örneğin bir yayını tartışma ortamına çevirme veya bir talk show haline getirme gibi konseptler daha fazla kullanıcıyı platforma çekebilir.

Twitter ilerleyen aylarda misafirlerin görüntülü olarak da yayına katılması için çalışma yaptığını açıkladı. Ayrıca sosyal ağın kendi canlı yayın modülüne de misafir kabul etme özelliğinin entegre edileceği belirtiliyor.