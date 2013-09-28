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Apple, altın renkli iPhone 5s'in üretim kapasitesini arttırıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, altın renkli iPhone 5s'in üretim kapasitesini arttırıyor
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Satışa sunulduğu ilk 3 günde 9 milyonluk rekor satış sayısına ulaşılmasından büyük rol oynayan iPhone 5s'e gösterilen yoğun ilgi Apple'ın üretim planlamasını gözden geçirmesine neden oluyor.

20 Eylül itibariyle satışa sunulmasıyla birlikte yoğun ilgi odağı olan iPhone 5s'lerle ilgili gelen son bilgiler, telefonun en çok altın rengine yoğun ilgi olduğunu gösteriyor. Apple Store yetkilileri gibi çeşitli kanallardan elde edilen bilgilere göre kullanıcıların birçoğu Apple Store'lara altın renkli iPhone almak için geliyor; şanslı olanlar stokları tükenmeden altın renkli iPhone 5s'lere sahip olurken; diğerleri ise ya tercihlerini diğer iki iPhone 5s'den yana kullanıyor ya da sonraki günlerde gelecek olan altın renkli iPhone 5s'leri ayırtıyor.

The Wall Street Journal, bu talebe dikkat çektiği haberinde Apple'ın bu talebi karşılamak için altın renkli iPhone 5s'in üretim kapasitesini arttırdığını söyledi. Firmaya en yakın medya organlarından olan WSJ'ın konuyla bağlantılı kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre Apple, sadece altın renkli iPhone 5s'in üretim hacmini üçte bir oranında arttırmış durumda. Firmanın diğer iPhone 5s'lerin üretim kapasitelerinde değişiklik yapıp yapmadığıyla ilgili net bir bilgi ise bulunmuyor.

20 Eylül'de satışa sunulan yeni iPhone'lar, Aralık ayıyla birlikte 100 farklı ülkede satışa sunulmuş olacak. Ülkemizdeki fiyatların iPhone 5 mertebesinde olması beklenen iPhone 5s'lerin ülkemize Ekim sonu-Aralık başı arasında giriş yapması bekleniyor.


http://blogs.wsj.com/digits/2013/09/19/apple-suppliers-to-boost-gold-iphone-production/ Yorum Yaz
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veteriner69 6 yıl en beğenilen
Bence altın renginin çok talep görmesinin nedeni rengi çok beğenmelerinden çok ilk bakışta hemen yeni phone5s olduğunun anlaşılması.
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DH Misafiri 6 yıl
Kedi ulaşamadığı çiğere çöp dermiş :D daha ağırı vardıda yazmıyorum
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Rizeli55 6 yıl
Bayanlar altın renk alacaktır bence...
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BekleGeliyorum 6 yıl
Altın değil şampanya
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okan_cehapelioglu 6 yıl
çoğunluğu sırf gösteriş hava için alanlar
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Krauser ll 6 yıl
ÇÖP V 2.0
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FlyingUnderpants 6 yıl
Altin renk guzel ancak alt ve ustundeki beyaz seritlerle uyumlu degil. O seritler de altin tonuna yakin olsaydi guzel bir goruntu olurdu.
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Ciginix 6 yıl
Çıplak gözle görmedim fakat Almanya'da Gsm firmasında çalışan arkadaşım "görmen lazım, görünüşü, albenisi çok fazla" diyor.

Bi görelim bakalım.

Ekleme: Altın rengi için.
1 Yanıt Yanıtla
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annwyn 6 yıl Ciginix
Ciginix

Çıplak gözle görmedim fakat Almanya'da Gsm firmasında çalışan arkadaşım "görmen lazım, görünüşü, albenisi çok fazla" diyor.

Bi görelim bakalım.

Ekleme: Altın rengi için.

vallahi ben altın rengi aldım ama fotograflarda gördüklerimizden çok farklı. gümüşle altın rengi arasında bence neredeyse hiç fark yok.
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veteriner69 6 yıl en beğenilen
Bence altın renginin çok talep görmesinin nedeni rengi çok beğenmelerinden çok ilk bakışta hemen yeni phone5s olduğunun anlaşılması.
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CopyAndMony 6 yıl
Havanis batsin .. ( habere degil bir kac yorumcuya)
nezamandan beri bu telefonlar hava araci oldu

Apple herzaman 3-4 sene boyunca cihazlarina destek vermisdir.
buda ömürleri uzun oldugu anlamina gelir ki güncell telefonlar
alacak olan önceden parasini birikdirir yine alir. cart curt cikartmiyorlar ya max mini TE ALLAH´IM !!!
HER YIL YENI BIR IPHONE CIKACAK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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starmaster 6 yıl
Alan alır. Ben alamam. Gider gm discovery alırım. Haa bu akıllı tel saplantısına karşıyım. Adam aylık 5000 Tl kazanıyordur alır. Ama 1000 Tl kazanan adamda not 3 un ne işi var amaç hava atmak olsun.
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DaRKFoRCeS 6 yıl
Elin firması için yazı ilede tartışma yorumu yazmanın bir alemi yok adamlar yaptırıyor satıyor.Bunun karıda zararıda onlara.Gidip maaş bordrolu bir işe girmem lazım ki alayım oturduğum evin 250 TL 10 aylık kira parasını verecek kadar gücüm olsa bile vermem.Taksit ve taahhüte ölümüne karşıyım.O yüzden aynı toprakların insanları olarak birbirinizi sevmesenizde kırıcı yorumlar yazmamaya özen gösterin.Bu dünya kimseye kalmayacak ,kaldıki cep telefonları kalsın.
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Master_Evil 6 yıl
tutacağı belliydi
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GokhanMaths 6 yıl
ÇÖP diyenleri haklı bile olsalar banlamak geçiyor içinden
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