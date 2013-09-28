Apple, altın renkli iPhone 5s'in üretim kapasitesini arttırıyor

Satışa sunulduğu ilk 3 günde 9 milyonluk rekor satış sayısına ulaşılmasından büyük rol oynayan iPhone 5s'e gösterilen yoğun ilgi Apple'ın üretim planlamasını gözden geçirmesine neden oluyor.

20 Eylül itibariyle satışa sunulmasıyla birlikte yoğun ilgi odağı olan iPhone 5s'lerle ilgili gelen son bilgiler, telefonun en çok altın rengine yoğun ilgi olduğunu gösteriyor. Apple Store yetkilileri gibi çeşitli kanallardan elde edilen bilgilere göre kullanıcıların birçoğu Apple Store'lara altın renkli iPhone almak için geliyor; şanslı olanlar stokları tükenmeden altın renkli iPhone 5s'lere sahip olurken; diğerleri ise ya tercihlerini diğer iki iPhone 5s'den yana kullanıyor ya da sonraki günlerde gelecek olan altın renkli iPhone 5s'leri ayırtıyor.

The Wall Street Journal, bu talebe dikkat çektiği haberinde Apple'ın bu talebi karşılamak için altın renkli iPhone 5s'in üretim kapasitesini arttırdığını söyledi. Firmaya en yakın medya organlarından olan WSJ'ın konuyla bağlantılı kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre Apple, sadece altın renkli iPhone 5s'in üretim hacmini üçte bir oranında arttırmış durumda. Firmanın diğer iPhone 5s'lerin üretim kapasitelerinde değişiklik yapıp yapmadığıyla ilgili net bir bilgi ise bulunmuyor.

20 Eylül'de satışa sunulan yeni iPhone'lar, Aralık ayıyla birlikte 100 farklı ülkede satışa sunulmuş olacak. Ülkemizdeki fiyatların iPhone 5 mertebesinde olması beklenen iPhone 5s'lerin ülkemize Ekim sonu-Aralık başı arasında giriş yapması bekleniyor.

http://blogs.wsj.com/digits/2013/09/19/apple-suppliers-to-boost-gold-iphone-production/