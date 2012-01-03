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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple ay sonunda bir basın toplantısı düzenleyecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın bu yıl ki piyasaya süreceği ürünler için meraklı bekleyiş devam ederken bu ay sonunda firma tarafından düzenlenecek bir basın toplantısının haberi verildi. 

AllThingsD sitesi tarafından verilen bilgiye göre CES fuarından uzak duran firma bu ay sonunda basın mensuplarına yönelik bir toplantı düzenleyecek. Ancak beklenildiği gibi Apple'ın yeni bir cihazı toplantıda tanıtılmayacak.

Toplantıyı düzenleyecek olanlardan birisinin Apple İnternet Yazılımı ve Servisleri kıdemli başkan yardımcısı Eddy Cue olacağı iddia ediliyor. Bu durumda toplantının konusunun App Store, iBooks, iTunes veya iCloud ekseninde gelişeceği belirtiliyor. Davetiyeler henüz dağıtılmaya başlanmadı.

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mortalknight 7 yıl en beğenilen wrestler31
wrestler31

İFAN'LAR iphone'nun ''natkob''(lütfen tersten) ekranına bakmaktan ters yazmayı öğrenmiş ve tabiki buda bi gelişme iphone'nun öğrettiklerine bakılırsa arkadaşlara çok şey kattığı ortada

amaç ne allah aşkına şu mesajı yazmandaki amaç ne ?
wrestler31İFAN'LAR iphone'nun ''natkob''(lütfen tersten) ekranına bakmaktan ters yazmayı öğrenmiş ve tabiki buda bi gelişme iphone'nun ö...
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DH Misafiri 7 yıl
İos 5.1 i acaklar da ins. Su batarya sorununda kurtulmus oluruz
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platin1111 7 yıl
basın toplantısında bir gelişme oldumu?
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apokaliptik07 7 yıl
Yaa Apple mış samsung muş neyin kapışmasını yapıyoruz bu ülkede dışarıya ne kadar bağımlıyız böyle. Teknolojinin 0 olduĞu bir ülkede samsung - apple davası yapmak ne kadar tuhaf. daha bi roketimizin menzili 200 250 km yi geçemezken beğenilmeyen suriyenin roket menzili bile 2500 km. Çok tuhaf bir ülkede yaşıyoruz çok. Bizim roketi Ankaradan atsalar gene içeri düşecek o derece ne alaka diyenler olacak biliyorm ama teknolojide ne kadar GERİ olduğumuzu bir kere daha anımsatmak istedim.Yabancı alış veriş sitelerinde 3 dil var ingilizce(apple vs) çince(nüfus iş gücü) japonca(toshiba vs.) ve o bir sürü türkün takip ettiği Youtube da bile daha türkçe bulunmuyor. Geri kafalı diyebilirsiniz ama ben bilgisayar mezunu birisi olarak söylüyorum bunları.SAYGILAR
İyi Akşamlar.İyi UYKULAR.
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Parn 7 yıl
Haber de toplantı yazılımsal olucak denılıyor hemen yok ipad 3 mus yok 4s ın donanımsal sorunlarıymıs,itunes ve appstore la ılgılı yenılıklerden bahsedılcek dahası ne ıste ?
Bana kalırsa apple tv 2 nın appstore u tanıtılcak surprız olarak.
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djisis 7 yıl
mortalknight

wrestler31

İFAN'LAR iphone'nun ''natkob''(lütfen tersten) ekranına bakmaktan ters yazmayı öğrenmiş ve tabiki buda bi gelişme iphone'nun öğrettiklerine bakılırsa arkadaşlara çok şey kattığı ortada

amaç ne allah aşkına şu mesajı yazmandaki amaç ne ?


Usta mesajı bırak haberdeki amacı çözemedim ben daha...
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er-soy 7 yıl
Mundar o iphoneler yeme sen.
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wrestler31 7 yıl
İFAN'LAR iphone'nun ''natkob''(lütfen tersten) ekranına bakmaktan ters yazmayı öğrenmiş ve tabiki buda bi gelişme iphone'nun öğrettiklerine bakılırsa arkadaşlara çok şey kattığı ortada
4 Yanıt Yanıtla
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mortalknight 7 yıl wrestler31
wrestler31

İFAN'LAR iphone'nun ''natkob''(lütfen tersten) ekranına bakmaktan ters yazmayı öğrenmiş ve tabiki buda bi gelişme iphone'nun öğrettiklerine bakılırsa arkadaşlara çok şey kattığı ortada

amaç ne allah aşkına şu mesajı yazmandaki amaç ne ?
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Guest-F8946C419 7 yıl wrestler31
wrestler31

İFAN'LAR iphone'nun ''natkob''(lütfen tersten) ekranına bakmaktan ters yazmayı öğrenmiş ve tabiki buda bi gelişme iphone'nun öğrettiklerine bakılırsa arkadaşlara çok şey kattığı ortada

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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whtswrongstupid 7 yıl wrestler31
wrestler31
İFAN'LAR iphone'nun ''natkob''(lütfen tersten) ekranına bakmaktan ters yazmayı öğrenmiş ve tabiki buda bi gelişme iphone'nun öğrettiklerine bakılırsa arkadaşlara çok şey kattığı ortada

Beyler :(
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RevyMan 7 yıl
Anasayfada 2000 lerden haber var ne is citi ? İpad 3 ......
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Godolphin 7 yıl
..elppA nised esred en miK
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