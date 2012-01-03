Apple ay sonunda bir basın toplantısı düzenleyecek

Apple'ın bu yıl ki piyasaya süreceği ürünler için meraklı bekleyiş devam ederken bu ay sonunda firma tarafından düzenlenecek bir basın toplantısının haberi verildi.





AllThingsD sitesi tarafından verilen bilgiye göre CES fuarından uzak duran firma bu ay sonunda basın mensuplarına yönelik bir toplantı düzenleyecek. Ancak beklenildiği gibi Apple'ın yeni bir cihazı toplantıda tanıtılmayacak.





Toplantıyı düzenleyecek olanlardan birisinin Apple İnternet Yazılımı ve Servisleri kıdemli başkan yardımcısı Eddy Cue olacağı iddia ediliyor. Bu durumda toplantının konusunun App Store, iBooks, iTunes veya iCloud ekseninde gelişeceği belirtiliyor. Davetiyeler henüz dağıtılmaya başlanmadı.