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Apple bazı Samsung cihazlarını ABD'de yasaklatabilir

3 yıl
3,4b
1
16
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple bazı Samsung cihazlarını ABD'de yasaklatabilir

Apple ile Samsung arasında artık çok gündemde olmasa da yıllardır süren patent davaları mevcut. Apple halen Samsung'dan bileşen tedarik ediyor ve yongalarının bir kısmını ürettiriyor ancak patent davaları henüz sona ermiş değil. 

Aradan yıllar geçtiği için patent davalarına konu modellerin çoğu eskidi ve bazılarının satışı bile artık yapılmıyor. Bununla birlikte ABD'de bir temyiz mahkemesi Samsung aleyhine önemli bir karar verdi. 

Kararda Apple'a ait sürükleyerek kilit açma, metinleri otomatik düzeltme ve hızlı link verme gibi bazı arayüz patentlerinin Samsung cihazları tarafından izinsiz kullanıldığı ve Samsung'un bu hak ihlallerinden gelir elde etmemesi gerektiği belirtildi. Dava 2012 yılında açılmıştı ve temyiz aşamasındaydı. 

Bu karar muhtemelen dava konusu olan Samsung cihazlarının ABD'de yasaklanmasını gerektirecek. Eğer 2012 yılında böyle bir karar alınmış olsaydı Samsung muhakkak çok etiklenecekti ancak yukarıda da değindiğimiz gibi bu cihazların pek çoğu artık piyasada bile değil.  

http://www.kitguru.net/channel/generaltech/matthew-wilson/apple-wins-appeal-in-patent-case-against-samsung/ Yorum Yaz
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silver0021 3 yıl en beğenilen
psycho tarzan
apple ac gozlu yavsak firma

yavşağın hemde önde gideni. Nasdaq borsalarındaki tüm mevcutlarını Dow jones borsasına kaydırdı parayı millileştirdi milyonları açlığa sürükledi. Applea giden her paraya acıyorum.
psycho tarzanapple ac gozlu yavsak firmayavşağın hemde önde gideni. Nasdaq borsalarındaki tüm mevcutlarını Dow jones borsasına kaydır...
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Angel of the Lord 3 yıl
Su kucucuk seylerden bile bir seyler koparmaya calisiyor. Koskoca firma. Neyden korkuyor ki? Metin oto duzeltme marketteki her klavyede var neredeyse. Onlari da sildirsin o zaman.
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darkdiva 3 yıl
S2'yi falan yasaklatır artık. Satan bulursa
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Master_Evil 3 yıl
koskoca firmalar bu kadar düşmesin artık
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Mianfei 3 yıl
Kaybederlerse inş bozuk parayla öderler yine :ddd
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senersongur 3 yıl
Apple ve senelerdir süren saçma kıskançlıkları.
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BekirTemel 3 yıl
Bi şunların çekişmesi bitmedi gitti
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Virinom 3 yıl
Eminim yasaklatır...
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silver0021 3 yıl en beğenilen
psycho tarzan
apple ac gozlu yavsak firma

yavşağın hemde önde gideni. Nasdaq borsalarındaki tüm mevcutlarını Dow jones borsasına kaydırdı parayı millileştirdi milyonları açlığa sürükledi. Applea giden her paraya acıyorum.
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Xiaomii 3 yıl
Apple vurdu direkten döndü İnşAllah birdahakine 90 a Samsung u batıracak hamle olur.
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kadirirdem 3 yıl
el altından yine satar samsung..
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javaprof 3 yıl
yav bu apple parmağı kaydırarak kilit açmmmayı apptentleyecek kadar karektersiz bir firma millet illa desenle mi kilit baçsın yada pin kodu ile mi açsınlar böyle saçma bişeyi patentlemek nedir yav.
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Alonso Menendez 3 yıl javaprof
javaprof

yav bu apple parmağı kaydırarak kilit açmmmayı apptentleyecek kadar karektersiz bir firma millet illa desenle mi kilit baçsın yada pin kodu ile mi açsınlar böyle saçma bişeyi patentlemek nedir yav.

Hocam windowsun başlat çubuğunun bile patenti mevcut
rekabet bu her şeylerini sağlama almaya çalışıyorlar
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