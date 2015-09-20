Apple bazı Samsung cihazlarını ABD'de yasaklatabilir

Apple ile Samsung arasında artık çok gündemde olmasa da yıllardır süren patent davaları mevcut. Apple halen Samsung'dan bileşen tedarik ediyor ve yongalarının bir kısmını ürettiriyor ancak patent davaları henüz sona ermiş değil.





Aradan yıllar geçtiği için patent davalarına konu modellerin çoğu eskidi ve bazılarının satışı bile artık yapılmıyor. Bununla birlikte ABD'de bir temyiz mahkemesi Samsung aleyhine önemli bir karar verdi.





Kararda Apple'a ait sürükleyerek kilit açma, metinleri otomatik düzeltme ve hızlı link verme gibi bazı arayüz patentlerinin Samsung cihazları tarafından izinsiz kullanıldığı ve Samsung'un bu hak ihlallerinden gelir elde etmemesi gerektiği belirtildi. Dava 2012 yılında açılmıştı ve temyiz aşamasındaydı.





Bu karar muhtemelen dava konusu olan Samsung cihazlarının ABD'de yasaklanmasını gerektirecek. Eğer 2012 yılında böyle bir karar alınmış olsaydı Samsung muhakkak çok etiklenecekti ancak yukarıda da değindiğimiz gibi bu cihazların pek çoğu artık piyasada bile değil.

http://www.kitguru.net/channel/generaltech/matthew-wilson/apple-wins-appeal-in-patent-case-against-samsung/