Apple’dan Spotify’ın gelir paylaşımı itirazına ağır bir cevap geldi

Apple ile Spotify arasındaki gerginlik uzun bir süredir devam ediyor. Ancak son zamanlarda tarafların sert adımlar attığına şahit oluyoruz. Spotify, Apple’ın App Store üzerindeki uygulamalardan yüzde 30 komisyon almasından şikayetçi. Hatta bu şikayetini geçtiğimiz günlerde Avrupa Komisyonu’na kadar çıkardı. Bugün ise Apple’dan konu hakkında oldukça sert bir cevap geldi.

“Ücretsiz uygulama imkanlarını istiyorlar”

Apple, Spotify’ın ücretsiz bir uygulama olmamasına rağmen App Store’daki ücretsiz uygulama imkanlarına sahip olmayı istediğini belirtti. Ayrıca Apple’ın güvenli ödeme sistemleri ve dijital servislerine değinen yazı, yüzde 30’luk komisyonun sonraki yıllarda yüzde 15’e indiğini de aktarıyor. Devamı ise şu şekilde;

“Bunun ne anlama geldiği konusunda açık olalım. Apple, Spotify ile kullanıcılarımızı bağlıyor. Kullanıcıların uygulamalarını indirip güncelleyeceği bir platform sunuyoruz. Spotfiy uygulamasının geliştirilmesi için de önemli yazılım geliştirme araçlarını paylaşıyoruz. Ayrıca kullanıcıların uygulama içerisinde güvenli bir şekilde ödeme işlemi yapabilecekler sistemi kurduk. Spotify, tüm bu olanaklardan yararlanıp, gelirin yüzde 100’ünü almak istiyor.”

“Spotify, App Store ekosistemi olmasaydı bugünkü halinde olmazdı”

Yazının devamında Spotify’ın, App Store ekosistemi olmadan bugünkü halinde olmayacağı söylendi. “Ancak şimdi büyüklüğünü kullanarak gelecek nesil uygulama girişimlerine ve ekosistemin korunmasına destek vermekten kaçınmak istiyor. Bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz.” şeklinde de son buluyor.

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Kısacası Apple ile Spotify arasındaki gerilimin gün geçtikçe daha da arttığını söyleyebiliriz. Daha öncesinde Spotify yöneticisi Daniel Ek tarafından da Apple’ın komisyon oranlarına yönelik bir yazı paylaşılmıştı.

https://www.theverge.com/2019/3/15/18266892/apple-spotify-addressing-claims-press-release