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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple’dan Spotify’ın gelir paylaşımı itirazına ağır bir cevap geldi

Apple’ın App Store üzerindeki uygulamalardan aldığı komisyon oranlarından rahatsız olan Spotify, Apple’ı Avrupa Komisyonu’na şikayet etti. Bugün ise konu hakkında Apple’ın cevabı geldi.
2 ay
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Apple’dan Spotify’ın gelir paylaşımı itirazına ağır bir cevap geldi
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Apple ile Spotify arasındaki gerginlik uzun bir süredir devam ediyor. Ancak son zamanlarda tarafların sert adımlar attığına şahit oluyoruz. Spotify, Apple’ın App Store üzerindeki uygulamalardan yüzde 30 komisyon almasından şikayetçi. Hatta bu şikayetini geçtiğimiz günlerde Avrupa Komisyonu’na kadar çıkardı. Bugün ise Apple’dan konu hakkında oldukça sert bir cevap geldi.

“Ücretsiz uygulama imkanlarını istiyorlar”

Apple, Spotify’ın ücretsiz bir uygulama olmamasına rağmen App Store’daki ücretsiz uygulama imkanlarına sahip olmayı istediğini belirtti. Ayrıca Apple’ın güvenli ödeme sistemleri ve dijital servislerine değinen yazı, yüzde 30’luk komisyonun sonraki yıllarda yüzde 15’e indiğini de aktarıyor. Devamı ise şu şekilde;

“Bunun ne anlama geldiği konusunda açık olalım. Apple, Spotify ile kullanıcılarımızı bağlıyor. Kullanıcıların uygulamalarını indirip güncelleyeceği bir platform sunuyoruz. Spotfiy uygulamasının geliştirilmesi için de önemli yazılım geliştirme araçlarını paylaşıyoruz. Ayrıca kullanıcıların uygulama içerisinde güvenli bir şekilde ödeme işlemi yapabilecekler sistemi kurduk. Spotify, tüm bu olanaklardan yararlanıp, gelirin yüzde 100’ünü almak istiyor.”

“Spotify, App Store ekosistemi olmasaydı bugünkü halinde olmazdı”

Yazının devamında Spotify’ın, App Store ekosistemi olmadan bugünkü halinde olmayacağı söylendi. “Ancak şimdi büyüklüğünü kullanarak gelecek nesil uygulama girişimlerine ve ekosistemin korunmasına destek vermekten kaçınmak istiyor. Bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz.” şeklinde de son buluyor.

Ayrıca Bkz. "Galaxy S10 5G testlerde 2.6Gbps hızlarına ulaştı"

Kısacası Apple ile Spotify arasındaki gerilimin gün geçtikçe daha da arttığını söyleyebiliriz. Daha öncesinde Spotify yöneticisi Daniel Ek tarafından da Apple’ın komisyon oranlarına yönelik bir yazı paylaşılmıştı.


https://www.theverge.com/2019/3/15/18266892/apple-spotify-addressing-claims-press-release Yorum Yaz
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Aether 2 ay en beğenilen
Spotify 2006'da yayında iken iphone yoktu.
4 Yanıt Yanıtla +36
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alaz1903 2 ay
Apple yavaş yavaş sonunu hazırlıyor. Mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez sanan insanlarla doludur.
Makul gelir payı istese neyse de adamın gelirinin %30'una çökmek de nedir. Şirkete ortak olsaydın bir de.
Şimdi windows pc ile spotify kullanıyorum diye Microsoft da Spotify'dan para istesin o zaman. Saçmalık.
Apple yavaş yavaş sonunu hazırlıyor. Mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez sanan insanlarla doludur.Makul gelir payı istese neyse de adamın gelirinin %30'una...
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esmerbuyucu 2 ay
“Spotify, App Store ekosistemi olmasaydı bugünkü halinde olmazdı”
Cümle çok açık. Spotify cin olmadan adam çarpmaya çalışıyor. Her müzik/video servisi komisyon ödüyor. Ama Spotify'ın derdi milyonlarca kullanıcısının ödediği miktardan Apple'ın aldığı komisyonu da kendisi alabilmek. Aldıkları yetmiyor herhalde 😂
Yetiş ya Avrupa diye ağlamaya başlamış. Milyon aboneye sahip bir servisin bu tür şeylerle gündem olmaya çalışması da ne bileyim.
“Spotify, App Store ekosistemi olmasaydı bugünkü halinde olmazdı”Cümle çok açık. Spotify cin olmadan adam çarpmaya çalışıyor. Her müzik/video servisi komisy...
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esmerbuyucu 2 ay
Her yerde bilgiye sahip olmadan kendinde yorum yapma ihtiyacı hisseden insanlar var, resmen tilt edici.
Zaten topu topu 3 tane ana müzik şirketi var; Universal Music, Warner Music, Sony Music. Başlıca gelir kaynakları lisans ücretleri. Üstelik Walkman satışları ve müzik satışları arasında mutualist bir ilişki vardı. Sadece donanım geliriyle bağdaştırmak çok sığ bir düşünce.
iPod'un iTunes Store'u meşhur edip dijital gelir kaynağı yarattığından bihaber, geliyor "iPod ne alaka diyor." Güler misin ağlar mısın. Açıklamayınca, cevap vermeye tenezül etmeyince de üstüne yazmaya devam ediyor 😂
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tunlab 2 ay
apple bu konuda haklı gibi, işin ticari kısmına bakarsak app store ve play store olmasa spotify bu kadar büyüyemezdi, mesela netflix aynı tepkiyi verse anlarım, yeni nesil bir çok tv de netflix kurulu geliyor, ama apple ve google olmadan malesef spotify biter, hem ayranım dökülmesin hem sıkıntıya girmeyeyim durumu var:)
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Silent Guardian 2 ay
1)Öncelikle Spotify yokken iTunes vardı. (9 ocak 2001)
2)Adamlar bizim sayemizde varsınız demiyor, bizim sayemizde bugünlere geldiniz diyor.

Apple burada haklı. (Komisyon miktarına bir şey diyemem) Eğer çok şikayetçiysen ve Apple Store’un sana bir şey katmadığını düşünüyorsan sadece kendi sitenden üyelik satarsın. Apple Store’u araya almazsın. Ama yapmıyorlar. Neden? Çünkü Apple kullanıcıları uygulama içi satın alım yapıp geçiyor.
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TearsForFears 2 ay
“Spotify, tüm bu olanaklardan yararlanıp, gelirin yüzde 100’ünü almak istiyor.”
Aynı durumu steamde yaşadı. Bazı oyun yayıncıları oyunlarını başka platformlarda yayınlamaya başladı. Çünkü steamde %30 pay alıyordu. Sadece uygulamayı yayınlamak ve güncellemekten ibaret bir platform için ben %30 payı çok görüyorum.
Sonuç olarak herkes parasının peşinde
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by__metallica 2 ay
İkiside birbirine muhtaç. Varsa delikanlı rest çeksin görelim kimde 5 as varmış.
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tuuruls 2 ay by__metallica
Spotify için iPhone satacak insan var mıdır emin değilim ama, iPhone için Spotify'ını bırakacak çok insan vardır. iMusic, Deezer, Soundcloud, Fizy vs. vs.
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alaz1903 2 ay
Apple yavaş yavaş sonunu hazırlıyor. Mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez sanan insanlarla doludur.
Makul gelir payı istese neyse de adamın gelirinin %30'una çökmek de nedir. Şirkete ortak olsaydın bir de.
Şimdi windows pc ile spotify kullanıyorum diye Microsoft da Spotify'dan para istesin o zaman. Saçmalık.
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wolwes 2 ay
Ulan apple 10 yılda bir iş yapıyorsun kanser gibi yapışıyorsun ios olmasa sonun nokiadan beter olurdu.
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Aether 2 ay en beğenilen
Spotify 2006'da yayında iken iphone yoktu.
4 Yanıt Yanıtla +36
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esmerbuyucu 2 ay Aether
Apple 2001'de çıkardığı iPod'tan beri müzik sektöründe.
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hömmgüzel 2 ay Aether
Eski olmak yetmiyo bro
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renega 2 ay Aether
ve kimsenin haberi dahi yoktu
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esmerbuyucu 2 ay
“Spotify, App Store ekosistemi olmasaydı bugünkü halinde olmazdı”
Cümle çok açık. Spotify cin olmadan adam çarpmaya çalışıyor. Her müzik/video servisi komisyon ödüyor. Ama Spotify'ın derdi milyonlarca kullanıcısının ödediği miktardan Apple'ın aldığı komisyonu da kendisi alabilmek. Aldıkları yetmiyor herhalde 😂
Yetiş ya Avrupa diye ağlamaya başlamış. Milyon aboneye sahip bir servisin bu tür şeylerle gündem olmaya çalışması da ne bileyim.
Yanıtla +12
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yorumculuklar 2 ay
Geliştirme araçları için yanılmıyorsam yıllık 99 dolar gibi bir ücret istiyorlar zaten geliştiriciden, bir de komisyonlar... Sunulan ekran görüntüsü başına da 1 lira almaya başlayabilirler.
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