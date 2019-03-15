Galaxy S10 5G testlerde 2.6Gbps hızlarına ulaştı

5G altyapısına uyumlu ilk akıllı telefonları MWC 2019 fuarında görme şansı elde ettik. Yavaş yavaş piyasaya çıkacak olan 5G telefonların en merak edilen tarafı veri aktarım hızları. 70Gbps hızlarının geçildiği 5G testlerinde telefonların performansı da ortaya çıkmaya başladı.

İlk etap için iyi

Samsung’un Galaxy S10 5G amiral gemisi Güney Koreli SK Telecom operatörü tarafından yapılan testlerde toplam 2.6Gbps veri aktarım hızına ulaşmayı başardı. Bununla birlikte bu rakam sadece 5G tarafından gelmiyor.

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5G+4G yardımlı teknolojisi kullanılan testlerde 5G olarak 1.5Gbps hızları elde edilmiş. 1.1Gbps ise LTE altyapısından geliyor. Operatör 10GB boyutundaki veriyi sadece 30 saniyede aktarabildiklerini ifade ediyor. Bu teknoloji her iki altyapının en yüksek hızlarına çıkmaya çalışarak veri aktarım hızlarını arttırıyor.

Bu rakamlar henüz test aşamasında olan 5G altyapısı için kötü değil. Zaten ilk 5 yıllık süreçte 5G teknolojisinin olgunlaşma evresini tamamlaması bekleniyor. Sonraki yıllarda teknoloji geniş bir kullanım alanı bulacak. Ayrıca modemler ve bağlantı ekipmanları da daha iyi hale gelmiş olacak. Bu bakımdan 5Gbps ve ötesi hızları görmek için biraz beklememiz gerekiyor.

Halen resmi olarak kullanıma sunulmuş bir 5G altyapısı mevcut değil. Operatörler belirli kullanıcı grupları ile testlere devam ediyor. Pek çok ülke belirli şehirlerde veya operatör merkezlerinde 5G testlerini kullanıcılara açmış durumda. SK operatörü de Seoul’daki merkezinde kullanıcılara 5G tecrübesini test ettiriyor.