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Galaxy S10 5G testlerde 2.6Gbps hızlarına ulaştı

Samsung’un ilk 5G uyumlu akıllı telefonu Galaxy S10 5G testlere başladı. 5G ve 4G yardımlı teknolojilerde telefonun 2.6Gbps indirme hızlarına ulaştığı ifade ediliyor.
2 ay
3,9b
1
9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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5G altyapısına uyumlu ilk akıllı telefonları MWC 2019 fuarında görme şansı elde ettik. Yavaş yavaş piyasaya çıkacak olan 5G telefonların en merak edilen tarafı veri aktarım hızları. 70Gbps hızlarının geçildiği 5G testlerinde telefonların performansı da ortaya çıkmaya başladı.

İlk etap için iyi


Samsung’un Galaxy S10 5G amiral gemisi Güney Koreli SK Telecom operatörü tarafından yapılan testlerde toplam 2.6Gbps veri aktarım hızına ulaşmayı başardı. Bununla birlikte bu rakam sadece 5G tarafından gelmiyor.

Ayrıca Bkz. "Snapdragon SiP tümleşik yongalı ilk telefonlar duyuruldu"

5G+4G yardımlı teknolojisi kullanılan testlerde 5G olarak 1.5Gbps hızları elde edilmiş. 1.1Gbps ise LTE altyapısından geliyor. Operatör 10GB boyutundaki veriyi sadece 30 saniyede aktarabildiklerini ifade ediyor. Bu teknoloji her iki altyapının en yüksek hızlarına çıkmaya çalışarak veri aktarım hızlarını arttırıyor. 

Bu rakamlar henüz test aşamasında olan 5G altyapısı için kötü değil. Zaten ilk 5 yıllık süreçte 5G teknolojisinin olgunlaşma evresini tamamlaması bekleniyor. Sonraki yıllarda teknoloji geniş bir kullanım alanı bulacak. Ayrıca modemler ve bağlantı ekipmanları da daha iyi hale gelmiş olacak. Bu bakımdan 5Gbps ve ötesi hızları görmek için biraz beklememiz gerekiyor.

Halen resmi olarak kullanıma sunulmuş bir 5G altyapısı mevcut değil. Operatörler belirli kullanıcı grupları ile testlere devam ediyor. Pek çok ülke belirli şehirlerde veya operatör merkezlerinde 5G testlerini kullanıcılara açmış durumda. SK operatörü de Seoul’daki merkezinde kullanıcılara 5G tecrübesini test ettiriyor.

 

https://www.gsmarena.com/s10_5g_hits_26_gbps_speed_in_sk_telecom_tests_-news-36025.php Yorum Yaz
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mu5tafa 2 ay en beğenilen
1 gb kota 0.001 saniye de bitecek desenize.
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S.Vettel 2 ay
LTE de 1,1 gbps alıyor adamlar Türkiye'de çoğu yer 30-35 mb bazı yerlerde taş çatlasın 100 mb küsür.Kıyaslaman önce biraz mantık yürütün
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Tenvir 2 ay
O da bir şey mi. Benim operatörde de hizim 2.6 Mbps hizlara ulaşabiliyor. Hatta ara ara bu hızın üzerini de görmüşlüğüm vardir. ;)
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damn2u 2 ay
Dedim kesin kotayla ilgili yorumlar yazılmıştır. Bazı şeyler hiç değişmiyor.
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by__metallica 2 ay
Bana 40-50 mbpsyi 40-50 GB kotayı 40-50 liraya versinler yeter. Öyle 2 gbpsde falan gözümüz yok.
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ssbrutality 2 ay
Kız felç olacak ama radyasyondan.
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foreveriphone 2 ay
5g değil 10g çıksa siz ne kadar download yaparsanız kotanız o kadar erir.Telefon bekleme modundayken 3g de ne yiyorsa 5g de de onu yer.
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Feyzuli 2 ay
Radyo sinyallerinin insan üzerindeki etkilerini araştıran kişi veya kişilere "başını başka yöne çevir başka bir sorunu araştır... tüm araştırmanı biz finanse ederiz." bakış açısı ile işin sonu sigara, her yağı kötüleyen şekeri her açıdan zararsız gösteren firmaların bize çektirdiklerinin aynısını global ölçekte tekrar çekiyoruz. Ne zaman uyanır çoğunluk merak konusu...
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S.Vettel 2 ay
LTE de 1,1 gbps alıyor adamlar Türkiye'de çoğu yer 30-35 mb bazı yerlerde taş çatlasın 100 mb küsür.Kıyaslaman önce biraz mantık yürütün
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mu5tafa 2 ay en beğenilen
1 gb kota 0.001 saniye de bitecek desenize.
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esmerbuyucu 2 ay mu5tafa
Dipnot; o kadarlık veriye erişilirse*
1 gb kotası olan ayağını yorganına göre uzatır.
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