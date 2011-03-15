Apple doğruladı; A5 işlemcisi 1GHz'de çalışıyor

Apple resmi satışına 11 Mart'ta başladığı ve son rakamlara göre geçtiğimiz haftasonu 1 milyon civarında satmayı başardığı iPad 2'de yeni nesil A5 işlemcisini kullanıyor. Birinci nesil iPad'deki tek çekirdekli A4 işlemcisinden farklı olarak A5, Nvidia'nın Tegra 2 platformu gibi çift çekirdekli Cortex-A9 mimarisini temel alıyor. Apple'ın açıklamalarına göre A4 işlemcisiyle kıyaslandığında iki kat daha fazla işlem gücü sunan A5, beraberinde gelen PowerVR SGX543MP GPU'su ile 9 kata kadarda daha yüksek grafik performansı da sağlıyor.
Endüstri tarafından 1GHz'de çalıştığı düşünülen A5 işlemcisiyle ilgili olarak iPad 2'nin satışa sunulmasıyla birlikte farklı bir tartışma başlamıştı. Geekbench'in raporuna göre A5 işlemcisi tahminlerin aksine 1GHz'de değil 900MHz'de görev yapıyordu. Bu gelişmelerden sonra kafa karışıklığını önlemek isteyen Apple, iPad 2'nin teknik özellik sayfasında güncellemeye giderek A5 işlemisinin detayları arasına saat hızı bilgisini de ekledi ve ARM'nın Cortex-A9 mimarisini temel alan işlemcinin 1GHz'de çalıştığını doğruladı.
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Yok cnm sende 1.2 olurmu hic intel i7 3.4 ghz turbobiost teknolojili islemci kullaniyor iphone4 bu kadar mutavazi olmayin
Acaba?
iPhone 4'ün Apple A4 işlemciside 1 Ghz'de çalışıyor tek farkı tek çekirdekli.
Bende oyle saniyodum zatende gecen forumdan biri 800 mu 900 mu ne yazmisti ondan sordum simdi 1ghz derdim ne 1 ghz i be dersiniz diye yani