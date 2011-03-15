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Apple doğruladı; A5 işlemcisi 1GHz'de çalışıyor

8 yıl
22,9b
1
20
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple doğruladı; A5 işlemcisi 1GHz'de çalışıyor
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Apple resmi satışına 11 Mart'ta başladığı ve son rakamlara göre geçtiğimiz haftasonu 1 milyon civarında satmayı başardığı iPad 2'de yeni nesil A5 işlemcisini kullanıyor. Birinci nesil iPad'deki tek çekirdekli A4 işlemcisinden farklı olarak A5, Nvidia'nın Tegra 2 platformu gibi çift çekirdekli Cortex-A9 mimarisini temel alıyor. Apple'ın açıklamalarına göre A4 işlemcisiyle kıyaslandığında iki kat daha fazla işlem gücü sunan A5, beraberinde gelen PowerVR SGX543MP GPU'su ile 9 kata kadarda daha yüksek grafik performansı da sağlıyor.

Endüstri tarafından 1GHz'de çalıştığı düşünülen A5 işlemcisiyle ilgili olarak iPad 2'nin satışa sunulmasıyla birlikte farklı bir tartışma başlamıştı. Geekbench'in raporuna göre A5 işlemcisi tahminlerin aksine 1GHz'de değil 900MHz'de görev yapıyordu. Bu gelişmelerden sonra kafa karışıklığını önlemek isteyen Apple, iPad 2'nin teknik özellik sayfasında güncellemeye giderek A5 işlemisinin detayları arasına saat hızı bilgisini de ekledi ve ARM'nın Cortex-A9 mimarisini temel alan işlemcinin 1GHz'de çalıştığını doğruladı.

Apple doğruladı; A5 işlemcisi 1GHz'de çalışıyor
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Bu ekran görüntüsüyle birlikte A5 işlemcisinin 900MHz'de çalıştığı tartışmaları başlamıştı.

Apple doğruladı; A5 işlemcisi 1GHz'de çalışıyor
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Apple resmi sayfası üzerinden yaptığı güncelleme ile A5'in 1GHz'de çalıştığını doğruladı.


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Tolgá 8 yıl
neden appledan beklenirki böyle şeyler.cpu-z tarzı birşeyler yazılamaz mı
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jibe 8 yıl
hahahahah kopardınız beni yok yok iphone da 386 sx33 var da apple öyle bi işletim sistemi geliştirmişki acaip hızlı farkı anlamıyoruz...
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bigdede 8 yıl
arkadaşlar bu cıhazların ısınma sorunu oluyormu ?
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omer.f 8 yıl
Xeon varmış iPhone 4'te.
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napolyon94 8 yıl
iphone 4 te 1.2 ghz cpu var
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teknofobi 8 yıl

napolyon94
iphone 4 te 1.2 ghz cpu var

Yok cnm sende 1.2 olurmu hic intel i7 3.4 ghz turbobiost teknolojili islemci kullaniyor iphone4 bu kadar mutavazi olmayin

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Hellori Hazretleri 8 yıl
bizim amcaoğluda iphone4 teki işlemciyi söktü Q6600 taktı yerine
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gopgop 8 yıl
Bu durumda saka olan ben olmuyorum
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bizhy 8 yıl
iPhone 4 800mhz işlemciye sahip
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omer.f 8 yıl

bizhy

iPhone 4 800mhz işlemciye sahip


Acaba?
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Farwynd 8 yıl
Gorgop şaka mısın?
iPhone 4'ün Apple A4 işlemciside 1 Ghz'de çalışıyor tek farkı tek çekirdekli.
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gopgop 8 yıl

Pyloge
Gorgop şaka mısın?
iPhone 4'ün Apple A4 işlemciside 1 Ghz'de çalışıyor tek farkı tek çekirdekli.

Bende oyle saniyodum zatende gecen forumdan biri 800 mu 900 mu ne yazmisti ondan sordum simdi 1ghz derdim ne 1 ghz i be dersiniz diye yani
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gopgop 8 yıl
Bi tablete 1 ghz fazla degilmi ya yakinda telefonlar felan 2 ghz olcak herhalde
ip 4 unku 800 mhz miydi kacti ?
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kaansen32 8 yıl
A4 yalan oldu :D
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aydogdu1453 8 yıl
Tabii tabii aplle yazılımları daha performanslı çalışıyor.Miletet yedi bunu.Ha micro Hal elma ikiside birbirinden mok.
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