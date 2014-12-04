"Apple gelecek yıl 4 inçlik bir iPhone modeli çıkartma düşüncesinde"





Bu yıl iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modelleri ile amiral gemi seviyesinde 4 inçlik ekran konseptine elveda diyen Apple, ilk etapta ekranı büyütme konusunda eleştiriler alsa da rekor satışlar yapmayı başardı. Bundan sonra 4 inç kavramına dönüp bakmayacağı düşünülen Apple ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.





Tayvan'dan gelen bilgilere göre Apple, 4 inçlik ekrana sahip yeni bir iPhone modelini gelecek yıl piyasaya sürme düşüncesinde. Bu cihaz tek el ile kullanım konusunda muhafazakar olan kesim ile bayan tüketicileri hedefleyecek.





Bir dönem 4 inçlik ekran boyutunun tek el ile kullanım için son derece ideal olduğu düşüncesinde ısrarcı olan Apple, iPhone 6 serisi ile bu ısrarından vazgeçmiş ve iPhone 6 serisinin tek ile kullanım için optimize edildiğini belirtmişti. Bu bakımdan yukarıda saydığımız hedef kitle için iPhone 6 serisi yeterli olacaktır. Ancak yeniden 4 inçlik ekran boyutuna dönmenin sebebi nedir bilinmiyor.





Apple pek çok fikri henüz masaya koymadan elediği için 4 inçlik bir iPhone düşüncesinin ele alınması son derece normal. Ancak bu fikir gerçeğe dönüşürse teknoloji dünyası için bir sürpriz olacaktır zira bugüne kadar Apple terk ettiği bir ekran boyutuna bir daha geri dönmemişti. Çok inandırıcı gelmeyen bu iddianın ne kadar gerçeğe yakın olduğunu gelecek yıl ortalarında muhtemelen öğrenmiş olacağız.

http://www.phonearena.com/news/Apple-to-introduce-a-4-inch-iPhone-in-2015_id63490