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"Apple gelecek yıl 4 inçlik bir iPhone modeli çıkartma düşüncesinde"

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modelleri ile amiral gemi seviyesinde 4 inçlik ekran konseptine elveda diyen Apple, ilk etapta ekranı büyütme konusunda eleştiriler alsa da rekor satışlar yapmayı başardı. Bundan sonra 4 inç kavramına dönüp bakmayacağı düşünülen Apple ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Tayvan'dan gelen bilgilere göre Apple, 4 inçlik ekrana sahip yeni bir iPhone modelini gelecek yıl piyasaya sürme düşüncesinde. Bu cihaz tek el ile kullanım konusunda muhafazakar olan kesim ile bayan tüketicileri hedefleyecek. 

Bir dönem 4 inçlik ekran boyutunun tek el ile kullanım için son derece ideal olduğu düşüncesinde ısrarcı olan Apple, iPhone 6 serisi ile bu ısrarından vazgeçmiş ve iPhone 6 serisinin tek ile kullanım için optimize edildiğini belirtmişti. Bu bakımdan yukarıda saydığımız hedef kitle için iPhone 6 serisi yeterli olacaktır. Ancak yeniden 4 inçlik ekran boyutuna dönmenin sebebi nedir bilinmiyor. 

Apple pek çok fikri henüz masaya koymadan elediği için 4 inçlik bir iPhone düşüncesinin ele alınması son derece normal. Ancak bu fikir gerçeğe dönüşürse teknoloji dünyası için bir sürpriz olacaktır zira bugüne kadar Apple terk ettiği bir ekran boyutuna bir daha geri dönmemişti. Çok inandırıcı gelmeyen bu iddianın ne kadar gerçeğe yakın olduğunu gelecek yıl ortalarında muhtemelen öğrenmiş olacağız.  

http://www.phonearena.com/news/Apple-to-introduce-a-4-inch-iPhone-in-2015_id63490 Yorum Yaz
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destinati0n 4 yıl
Apple ne yapsa iyidir. [:]

Çevremde hala iphone4 kullananlar var ve onlar " adı yeter " diyorlar.
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starnebula01 4 yıl
Bence 4 inc ekran çok küçük, 4.7 en ideali.
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DH Misafiri 4 yıl
Millet ağzına dolamış tasarımı. Diğer 5.5 inç telefonlara göre biraz büyük ama olağanüstü bir pil ömrü sunuyor. Htc One kullanırken 3,5-4 saat arası ekran süresi alınca seviniyorduk şimdi 6 plus ile full internet, oyun vs dolu dolu 9 saat ekran süresi alıyorum. Düşünenlere tavsiyem kesinlikle 6 plus alsınlar şarjım bitecek diye düşünmeden doya doya kullansınlar.
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prydzsnare 4 yıl
Tayvan:CSB
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XQS 4 yıl
çıkarsa 4 sene sonra alırım
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Inque 4 yıl
250 dolardan falan satılırsa tutar.
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Desidero1 4 yıl
Çerçeve apple klasiği değişirse bence olmaz yahu
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DH Misafiri 4 yıl
en ideal telefon şahsi fikrim 4.3 inç.
1 Yanıt Yanıtla
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Kemal 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

en ideal telefon şahsi fikrim 4.3 inç.

Katılıyorum. Orana vurursak aynı çerçeve boyutlarıyla 126 mm yapıyor. Bir de aynı donanım olursa aynı düşüncede çok kişi olduğunu düşünüyorum.

Şu anda Iphone 4s kullanıyorum. Bir sonraki telefonum da IP olsun isterim ama IP6 büyük bana göre...
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Roark 4 yıl
büyük ekranı en çok talep edenler bayanlar zaten neyi bayanları hedefliyomuş?
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DH Misafiri 4 yıl
iphone 5s hala üretiliyor hatırlatırım. ve özellikleri küçümsenecek özellikler değil.
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khytr89 4 yıl
Plus berbat ama iphone 6 gercekten farkli bir durusta ve tasarimi cok iyi.. evde 3.7 inc galaxy wonder var..simdi ekranina baktim da aslinda o kadarda kucuk degil.. 16:9 tasarlarsa 4inc den de cok hos teller cikar.. hem kuculdukce saglamlik hissiyati da artiyor
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