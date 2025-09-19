Giriş
    iPhone 17 serisi pil testinde: Pro Max zirvede, Air geride kaldı

    iPhone 17 serisinin pil testleri ortaya çıktı. Ultra ince tasarıma sahip iPhone Air beklenenden düşük sonuç verirken, iPhone 17 Pro Max neredeyse 18 saatlik kullanım sunuyor.

    iPhone 17 serisi pil testinde: Pro Max zirvede, Air geride kaldı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni tanıttığı iPhone 17 serisi özellikleri ve performansı kadar pil ömrüyle de gündemde. Kullanıcıların en çok merak ettiği noktalardan biri ise, ultra ince tasarıma sahip iPhone Air'in günlük kullanımda ne kadar dayanabileceği oldu. Son olarak iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 ve iPhone 17 Air modellerine ait pil testleri paylaşıldı.

    iPhone 17 serisi pil testinde

    Tom's Guide tarafından gerçekleştirilen testlerde tüm modeller aynı koşullarda denendi. 150 nit parlaklık altında kesintisiz 5G internet kullanımıyla yapılan test sonuçlarına göre iPhone 17 Air 12 saat 2 dakika, iPhone 17 12 saat 47 dakika, iPhone 17 Pro 15 saat 32 dakika ve iPhone 17 Pro Max ise 17 saat 54 dakikalık kullanım süresi sundu. Bu da, Pro Max'in iPhone Air'den yaklaşık yüzde 48 daha uzun dayandığını gösteriyor.

    • iPhone 17 Air - 12 saat ve 2 dakika
    • iPhone 17 - 12 saat ve 47 dakika
    • iPhone 17 Pro - 15 saat ve 32 dakika
    • iPhone 17 Pro Max - 17 saat ve 54 dakika

    Apple'ın resmi video oynatma verileri de benzer bir tablo çiziyor. iPhone Air 27 saatlik video izleme süresiyle listelenirken, iPhone 17 için bu süre 30 saat, iPhone 17 Pro için 33 saat ve Pro Max için 39 saat olarak açıklandı. Elbette iPhone Air'in sunduğu değerler günlük kullanımda çoğu kullanıcı için yeterli olmayabilir. Ancak modelin daha ince ve hafif yapısı, pil kapasitesinin düşük olmasına yol açıyor.

