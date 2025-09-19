Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni tanıttığı iPhone 17 serisi özellikleri ve performansı kadar pil ömrüyle de gündemde. Kullanıcıların en çok merak ettiği noktalardan biri ise, ultra ince tasarıma sahip iPhone Air'in günlük kullanımda ne kadar dayanabileceği oldu. Son olarak iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 ve iPhone 17 Air modellerine ait pil testleri paylaşıldı.

iPhone 17 serisi pil testinde

Tom's Guide tarafından gerçekleştirilen testlerde tüm modeller aynı koşullarda denendi. 150 nit parlaklık altında kesintisiz 5G internet kullanımıyla yapılan test sonuçlarına göre iPhone 17 Air 12 saat 2 dakika, iPhone 17 12 saat 47 dakika, iPhone 17 Pro 15 saat 32 dakika ve iPhone 17 Pro Max ise 17 saat 54 dakikalık kullanım süresi sundu. Bu da, Pro Max'in iPhone Air'den yaklaşık yüzde 48 daha uzun dayandığını gösteriyor.

iPhone 17 Air - 12 saat ve 2 dakika

iPhone 17 - 12 saat ve 47 dakika

iPhone 17 Pro - 15 saat ve 32 dakika

iPhone 17 Pro Max - 17 saat ve 54 dakika

iPhone 17 Pro ve Pro Max'in işlemcisi A19 Pro test edildi! 1 gün önce eklendi

Apple'ın resmi video oynatma verileri de benzer bir tablo çiziyor. iPhone Air 27 saatlik video izleme süresiyle listelenirken, iPhone 17 için bu süre 30 saat, iPhone 17 Pro için 33 saat ve Pro Max için 39 saat olarak açıklandı. Elbette iPhone Air'in sunduğu değerler günlük kullanımda çoğu kullanıcı için yeterli olmayabilir. Ancak modelin daha ince ve hafif yapısı, pil kapasitesinin düşük olmasına yol açıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 17 serisi pil testinde: Pro Max zirvede, Air geride kaldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: