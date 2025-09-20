Giriş
    Rekor ön sipariş sonrası iPhone 17 üretimi artıyor

    iPhone 17, seride en çok rağbet gören cihaz oldu ve ön siparişleri beklenenden yüksek geldi. Teknoloji devi Apple ise standart modelin üretimini artırdı. İşte detaylar:

    Apple, iPhone 17 için üretim hedeflerini yükseltti Tam Boyutta Gör
    Apple, her yeni iPhone lansmanında olduğu gibi bu yıl da ön sipariş haftasından gelen sinyalleri yakından takip ediyor. The Information’ın raporuna göre şirket, iPhone 17 için beklenenden daha güçlü talep görmesinin ardından üretim hedeflerini yükseltme kararı aldı. Özellikle standart modelin satış potansiyeli, Apple’ın üretim planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

    Tüketicilerin standart modele yönelmesi Apple’ın stratejisini şekillendiriyor

    Raporlarda Apple’ın Çin’deki üretim ortaklarından Luxshare Precision’a, standart iPhone 17’nin günlük üretimini yaklaşık yüzde 40 artırma talimatı verdiği belirtilmekte. Ayrıca cihaz için parça tedarik eden bazı tedarikçilere de üretim kapasitesini yüzde 30’a kadar artırmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

    Apple’ın yılın başında açıkladığı projeksiyonlarda, üretim payının yüzde 25’inin standart iPhone 17’ye, yüzde 65’inin Pro ve Pro Max modellerine, kalan yüzde 10’unun ise iPhone Air’a ayrılması planlanmıştı. Ancak son revizyon, tüketicilerin üst seviye modellere yönelmek yerine daha erişilebilir olan standart modeli tercih ettiğini gösteriyor. Bu durum, Apple’ın ürün konumlandırma stratejisinde yeni bir denge arayışını gündeme getirebilir.

