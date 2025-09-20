Rekor ön sipariş sonrası iPhone 17 üretimi artıyor

Tüketicilerin standart modele yönelmesi Apple’ın stratejisini şekillendiriyor
Raporlarda Apple’ın Çin’deki üretim ortaklarından Luxshare Precision’a, standart iPhone 17’nin günlük üretimini yaklaşık yüzde 40 artırma talimatı verdiği belirtilmekte. Ayrıca cihaz için parça tedarik eden bazı tedarikçilere de üretim kapasitesini yüzde 30’a kadar artırmaları yönünde çağrıda bulunuldu.
Apple'ın yılın başında açıkladığı projeksiyonlarda, üretim payının yüzde 25'inin standart iPhone 17'ye, yüzde 65'inin Pro ve Pro Max modellerine, kalan yüzde 10'unun ise iPhone Air'a ayrılması planlanmıştı. Ancak son revizyon, tüketicilerin üst seviye modellere yönelmek yerine daha erişilebilir olan standart modeli tercih ettiğini gösteriyor. Bu durum, Apple'ın ürün konumlandırma stratejisinde yeni bir denge arayışını gündeme getirebilir.
