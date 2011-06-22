Apple, gerçek "Apple TV"'i önümüzdeki dönemde satışa sunabilir

Apple'ın ürün gamındaki LED Cinema Display'i 2 kata yakın büyütüp, içersine Apple TV'i yerleştirdiğini düşünün. Kafanızda orta çıkan cihaz, Bilgisayar firması olarak başladığı hayatında iPod'la başlayan değişimi iPad ile devam ettiren Apple'ın önümüzdeki son baharda satışa sunacağı ürün olabilir.

DailyTech'in haberine göre, yıllardır kimi dönemlerde dillendirilen Apple imzalı TV'de son geliniyor. Apple'ın ürünün satışa sunulabilmesi için vites arttırdığını dile getiren DailyTech, bir dönem Apple'da çalışmış üst düzey yöneticinin "Apple Store girip, yanınızda TV ile çıkabileceksiniz. Harika." diyerek projeyi ağzından kaçırdığını iddia ediyor. Siteye göre Cupertino'lu Samsung, LG gibi bu alanın önemli isimleriyle iş birliğine gideceğini belirtirken; TV'nin iPad, iPhone, iPod Touch ve Apple TV'e güç veren iOS işletim sistemine sahip olacağını dile getiriyor.

Apple TV'nin kendileri için bir hobi olduğunu söyleyen Steve Jobs ve Apple'ın bir sonraki yönetim kurulu başkanı olması beklenen Tim Cook'un "Apple TV, bizim için hala bir hobi fakat içgüdümüz orada birşeyler olduğunu söylüyor. TV pazarına birebir hitap edecek çözüm hazırlamak zor ve TV pazarına karşı herhangi bir ilgimiz de yok. Fakat, Apple TV'i geliştirmeye ve daha iyi hale getirmeye devam edeceğiz" şeklindeki açıklamalarına rağmen Apple'ın bir süredir kendi televizyonu üzerinde çalıştığı çeşitli kaynaklarça dile getiriliyordu. Ayrıca Apple, bu senenin Şubat ayında İnsan Kaynakları sayfasından verdiği iş ilanında "harici görüntüleme birimleri ve TV" kelimelerine yer vererek; gerçek Apple TV iddialarının yeniden gündeme gelmesine neden olmuştu.