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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, gerçek "Apple TV"'i önümüzdeki dönemde satışa sunabilir

7 yıl
12,2b
1
25
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın ürün gamındaki LED Cinema Display'i 2 kata yakın büyütüp, içersine Apple TV'i yerleştirdiğini düşünün. Kafanızda orta çıkan cihaz, Bilgisayar firması olarak başladığı hayatında iPod'la başlayan değişimi iPad ile devam ettiren Apple'ın önümüzdeki son baharda satışa sunacağı ürün olabilir.

DailyTech'in haberine göre, yıllardır kimi dönemlerde dillendirilen Apple imzalı TV'de son geliniyor. Apple'ın ürünün satışa sunulabilmesi için vites arttırdığını dile getiren DailyTech, bir dönem Apple'da çalışmış üst düzey yöneticinin "Apple Store girip, yanınızda TV ile çıkabileceksiniz. Harika." diyerek projeyi ağzından kaçırdığını iddia ediyor. Siteye göre Cupertino'lu Samsung, LG gibi bu alanın önemli isimleriyle iş birliğine gideceğini belirtirken; TV'nin iPad, iPhone, iPod Touch ve Apple TV'e güç veren iOS işletim sistemine sahip olacağını dile getiriyor.

Apple TV'nin kendileri için bir hobi olduğunu söyleyen Steve Jobs ve Apple'ın bir sonraki yönetim kurulu başkanı olması beklenen Tim Cook'un "Apple TV, bizim için hala bir hobi fakat içgüdümüz orada birşeyler olduğunu söylüyor. TV pazarına birebir hitap edecek çözüm hazırlamak zor ve TV pazarına karşı herhangi bir ilgimiz de yok. Fakat, Apple TV'i geliştirmeye ve daha iyi hale getirmeye devam edeceğiz" şeklindeki açıklamalarına rağmen Apple'ın bir süredir kendi televizyonu üzerinde çalıştığı çeşitli kaynaklarça dile getiriliyordu. Ayrıca Apple, bu senenin Şubat ayında İnsan Kaynakları sayfasından verdiği iş ilanında "harici görüntüleme birimleri ve TV" kelimelerine yer vererek; gerçek Apple TV iddialarının yeniden gündeme gelmesine neden olmuştu.


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webislander 7 yıl
ona da 10 milyar veririz artık
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Sylargray 7 yıl en beğenilen
Fikir güzel ama fiyatı muhtemelen uçuk olacağı için pek tercih edileceğini sanmıyorum.
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séquestre 7 yıl
fiyatını merakla bekliyoruz ..
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slayshot 7 yıl
işletim sistemi kullanılmıyormu TV' lerde nasıl ne işe yarar :) gerek media gerekse smart için işletim sistemi şart
acmtncy
Fatz Belki de TVye OS yüklenebilecektir?
bir televizyonda os ne işe yarar ki?

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XYLGN 7 yıl
retine ekran televizyon olsa ne güzel olur :)
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Rock_Rage 7 yıl
Soylemedi demeyin bu urun cıksun millet kuyruga girip alacaktır.Sonra yeni kavga cıkacaktır Apple tv leri ve diger ureticilerin tvleri.Yıllardır apple microsoft kavgası vardı ona ios android kavgası eklendi simdi sıra tvde.
SAYGILARLA
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carman 7 yıl
geçenlerde bunu düşünüyordum daha yeni sony televizyon aldım 55ex720 modeli ve dedimki aldıktan sonra apple çıkarsa 5000 fazla veririm apple alırım görüntü kalitesini ve renklerini çok seviyorum apple ın sınema displaylerinin televizyonuda ilk çıktığı hafta 6500 e aldım ki apple da 10000 -12000 gibi rakamları hakkediyor bence
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ProGamer123 7 yıl
apple 1 2 üründe başarılı oldu diye herşeyde başarılı olucak değildir sony'i geçsinde göreyim
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JackDaniels 7 yıl
adamlar neye girse satıyor arkadaş anlamıyorum

bundada satar merak etme

deiğim gibi bizde olmayabilir

zaten hedef kitleside biz değiliz hiçbirinin
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shenor 7 yıl
acbold
piyasada çok üst düzey tv üreten firmalar varken.hatta dünyayı elinde bulunduran firmalar varken. apple yapacğı televizyon apple fanlarından öteye gitmeyecektir.ne kadar teknoloji getirirse getirsin.insanlar televizyonı ulusal kanalları izlemek için alıyorlar yada film diyebilirz.ufak bi kısımda oyun için.Satış yapsa bile ilk zamanlar hep ikincil olarak kalacaktır.insanların ihtiyaclarına çare olmadığı için.ilerleyen zamanlardada dediğim gibi APPLE MERAKLISI dışındaki insanlara ulaşmaycaktır. Kİ birde bahsetmdiğimiz fiyat olayı var :)

İphone ciktiginda da telefon vardi ama durum ortada.
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Batuist 7 yıl
bu dev ekranın içine birde ipad2deki gibi bir donanım yerleştirse, dahili HD uydu alıcı gibi birimlerle de donatsa işletim sistemini de biraz TVye göre özelleştirse televizyon pazarına hükmetmeye başlar..
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acbold 7 yıl
piyasada çok üst düzey tv üreten firmalar varken.hatta dünyayı elinde bulunduran firmalar varken. apple yapacğı televizyon apple fanlarından öteye gitmeyecektir.ne kadar teknoloji getirirse getirsin.insanlar televizyonı ulusal kanalları izlemek için alıyorlar yada film diyebilirz.ufak bi kısımda oyun için.Satış yapsa bile ilk zamanlar hep ikincil olarak kalacaktır.insanların ihtiyaclarına çare olmadığı için.ilerleyen zamanlardada dediğim gibi APPLE MERAKLISI dışındaki insanlara ulaşmaycaktır. Kİ birde bahsetmdiğimiz fiyat olayı var :)
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FRUEHAUF 7 yıl
Samusung Sony LG varken 2 katı para veripte bunları alan enayidir. :)
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acmtncy 7 yıl
çok gereksiz bir hareket olur. apple'ın ürünlerinin başarısı donanımlara özel olarak yazdığı yazılımlardan geliyor.iphone başarılı oldu çünkü ios yazıldı, ipad de öyle. maclerin de kendi osi var. televizyona os yüklenemeyeceğine göre bize diğerlerinin vermediği ne verebilir apple? insanlar neden bu cihazı alsın?
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Fatz 7 yıl

acmtncy

çok gereksiz bir hareket olur. apple'ın ürünlerinin başarısı donanımlara özel olarak yazdığı yazılımlardan geliyor.iphone başarılı oldu çünkü ios yazıldı, ipad de öyle. maclerin de kendi osi var. televizyona os yüklenemeyeceğine göre bize diğerlerinin vermediği ne verebilir apple? insanlar neden bu cihazı alsın?


Belki de TV'ye OS yüklenebilecektir?


TV'nin iPad, iPhone, iPod Touch ve Apple TV'e güç veren iOS işletim sistemine sahip olacağını dile getiriyor.


Apple, TV'nin ardından şu oyun konsolu pazarına da bir et atsa fena olmaz.
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