Apple, iOS 4.1 güncellemesini kullanıma sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Apple, iPhone ve iPod Touch için hazırladığı 4.1 sürüm numaralı iOS güncellemesini kullanıma sundu. Önemli güncellemeler içeren iOS 4.1, iPhone 3G kullanıcılarının iOS 4.0 ile tecrübe ettiği düşük performans sorununa da çözüm getiriyor. Yakınlık sensörü ve Bluetooth bağlantısıyla ilgili rapor edilen hataların da düzeltildiği iOS 4.1 güncellemesi, giderilen sorunlara ek olarak bazı yeni özellikler de içeriyor.
Apple'dan yapılan açıklamaya göre iOS 4.1 güncellemesi ile;
- WiFi üzerinden HD video aktarımı,
- GameCenter erişimi,
- HDR fotoğraf kaydı,
gibi özellikler de iPhone ve iPod Touch kullanıcılarının kullanımına sunuluyor. Jailbreak problemi yaşamak istemeyen kullanıcıların ise güncellemeden uzak durması tavsiye ediliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
vay hocam siz şu her mesajında gameover patentlidir tarzında yazan herif değil misiniz?
konuyu neden hortlatıyorsun?
Çok şanslısın 1.5 gün rahat giden şarjım 5 saatte bitiyor... Garantiye vericem diye restoreedince mecbur yükledim 4.1 i şarj yerlerde sürünüyor... Umarım yeni cihaz yollarlar... Garanti bitmesine 8 gün kaldı...
Çünkü jailbreak çıkınca yükselteceğim... Aklınızda bulunsun orjinal FW yi almazsanız ileride Jb de sorun yaşarsınız... Ben 4.0 da bu sorunu yaşadım...
Ben 3g 3.1.3 jb kullanıcısıyım. ios 4.1'deki fotoğraflara girince olan donma (üst çubuğun siyahtan griye dönerken geçen süre) hala devam ediyor mu? Jb'yi beklemeye razıyım 4.1 özellikleri için ama yavaşlamanın hala mevcut olduğuna emin misin? Ayrıca uyku modundan telefonu çıkarınca sürgülü kilit takılıyor mu?
Makinanı bir restore etmeni öneririm, bu sayede temiz bir sistem kullanmış olursun. Bu arada kendimden biliyorum safaride çok sayfa açarsan ve işin bittiğinde kullanmazsan o da kastıyor. Ben bi yandan müzik de dinliyorum sorun çıkarıyordu. En iyisi bir restore et. Ayrıca haftada 1 cihazı bi kapat aç apple kendisi öneriyordu bu durumu. Tamam telefonlar çok gelişti çok teknolojik oldu ama bilgisayarı da nası yeniden başlatıyorsak telefonlarda öyle yapılmalı. Bilgin olsun. Bende tüm sorunlar ortadan kalktı
bir de cihazım 3gs ve 4.1 yüklendiğinden beri ayarlar uygulaması eskisinden daha geç açılır oldu.. bunu da yaşayan var mı başka merak ettim..