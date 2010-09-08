Apple, iOS 4.1 güncellemesini kullanıma sundu

Apple, iPhone ve iPod Touch için hazırladığı 4.1 sürüm numaralı iOS güncellemesini kullanıma sundu. Önemli güncellemeler içeren iOS 4.1, iPhone 3G kullanıcılarının iOS 4.0 ile tecrübe ettiği düşük performans sorununa da çözüm getiriyor. Yakınlık sensörü ve Bluetooth bağlantısıyla ilgili rapor edilen hataların da düzeltildiği iOS 4.1 güncellemesi, giderilen sorunlara ek olarak bazı yeni özellikler de içeriyor.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre iOS 4.1 güncellemesi ile;

- WiFi üzerinden HD video aktarımı,

- GameCenter erişimi,

- HDR fotoğraf kaydı,

gibi özellikler de iPhone ve iPod Touch kullanıcılarının kullanımına sunuluyor. Jailbreak problemi yaşamak istemeyen kullanıcıların ise güncellemeden uzak durması tavsiye ediliyor.