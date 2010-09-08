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Apple, iOS 4.1 güncellemesini kullanıma sundu

8 yıl
29,4b
1
87
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple, iPhone ve iPod Touch için hazırladığı 4.1 sürüm numaralı iOS güncellemesini kullanıma sundu. Önemli güncellemeler içeren iOS 4.1, iPhone 3G kullanıcılarının iOS 4.0 ile tecrübe ettiği düşük performans sorununa da çözüm getiriyor. Yakınlık sensörü ve Bluetooth bağlantısıyla ilgili rapor edilen hataların da düzeltildiği iOS 4.1 güncellemesi, giderilen sorunlara ek olarak bazı yeni özellikler de içeriyor.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre iOS 4.1 güncellemesi ile;

- WiFi üzerinden HD video aktarımı,
- GameCenter erişimi,
- HDR fotoğraf kaydı,

gibi özellikler de iPhone ve iPod Touch kullanıcılarının kullanımına sunuluyor. Jailbreak problemi yaşamak istemeyen kullanıcıların ise güncellemeden uzak durması tavsiye ediliyor.


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*GameOver* 5 yıl
Mağara demeye gelmiştim gidiyorum
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necmisz 5 yıl *GameOver*
*GameOver*
Mağara demeye gelmiştim gidiyorum


vay hocam siz şu her mesajında gameover patentlidir tarzında yazan herif değil misiniz?
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DH Misafiri 5 yıl
yardım istiyorummmmmmmmmmmmmm
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SiNaPSiS 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
yardım istiyorummmmmmmmmmmmmm



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necmisz 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
yardım istiyorummmmmmmmmmmmmm

konuyu neden hortlatıyorsun?

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DH Misafiri 8 yıl
4.1 çıktımı
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DH Misafiri 8 yıl
ios 4.1 i indirebilecegim bi link atar mısınız
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febahadir 8 yıl
Yeni sürümü yükledim ama şarjım artık sadece bir gün gidiyor:(((
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karantina61 8 yıl

febahadir

Yeni sürümü yükledim ama şarjım artık sadece bir gün gidiyor:(((




Çok şanslısın 1.5 gün rahat giden şarjım 5 saatte bitiyor... Garantiye vericem diye restoreedince mecbur yükledim 4.1 i şarj yerlerde sürünüyor... Umarım yeni cihaz yollarlar... Garanti bitmesine 8 gün kaldı...
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nc39 8 yıl
Niye bulmak istiyosunuz ki? İ tunesten neden oto update yapmiyosun
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Nam[A]sTe 8 yıl

nc39

Niye bulmak istiyosunuz ki? İ tunesten neden oto update yapmiyosun

Çünkü jailbreak çıkınca yükselteceğim... Aklınızda bulunsun orjinal FW yi almazsanız ileride Jb de sorun yaşarsınız... Ben 4.0 da bu sorunu yaşadım...
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dievas 8 yıl
ip 3g için daha ilk çıktığı an indirdim. Aşırı derece bir hız farkı oldu. Eskiden safari de çok kasıyordu, maillarda ve telefon açmak istediğimde çok yavaştı. Mesaj yazarkenki sorunumu dile bile getirmicem. Hepsi çözülmüş çok başarılı olmuş. Ama game center ın 3G ye gelmeyecek olmasına üzüldüm açıkçası.
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theraptorx 8 yıl
Benim 3G'de hiç bir değişiklik yok. Hala yavaş.
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Simültane 8 yıl

theraptorx

Benim 3G'de hiç bir değişiklik yok. Hala yavaş.


Ben 3g 3.1.3 jb kullanıcısıyım. ios 4.1'deki fotoğraflara girince olan donma (üst çubuğun siyahtan griye dönerken geçen süre) hala devam ediyor mu? Jb'yi beklemeye razıyım 4.1 özellikleri için ama yavaşlamanın hala mevcut olduğuna emin misin? Ayrıca uyku modundan telefonu çıkarınca sürgülü kilit takılıyor mu?
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dievas 8 yıl

theraptorx

Benim 3G'de hiç bir değişiklik yok. Hala yavaş.

Makinanı bir restore etmeni öneririm, bu sayede temiz bir sistem kullanmış olursun. Bu arada kendimden biliyorum safaride çok sayfa açarsan ve işin bittiğinde kullanmazsan o da kastıyor. Ben bi yandan müzik de dinliyorum sorun çıkarıyordu. En iyisi bir restore et. Ayrıca haftada 1 cihazı bi kapat aç apple kendisi öneriyordu bu durumu. Tamam telefonlar çok gelişti çok teknolojik oldu ama bilgisayarı da nası yeniden başlatıyorsak telefonlarda öyle yapılmalı. Bilgin olsun. Bende tüm sorunlar ortadan kalktı
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DH Misafiri 8 yıl
Ben iPod Touch 3G kulanıyorum. iOs 4.1 gerçekten iPod Touch'ı hızlandırdı.
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ICDeddPeople 8 yıl
arkadaşlar biraz önce takvim uygulamasında 4.1 ile gelen bir küçük hata farkettim; bir şey yazarken bir yeri kopyalamak istediğimizde üzerine dokunup, sağda solda çıkan mavi imleçleri yürüterek yazının istediğimiz kısmını seçebiliyoruz ya, o sırada hemen yukarıda bir baloncuk içerisinde de gösteriyor hani, işte takvime bir kayıt eklerken bunu yaptığımda sağa sola götürdüğüm mavi imleç esas yazıyla baloncuk içerisindeki yazı arasında bir karakter farkla ilerliyor.. yani mesela imleci 3. harfin başına getirip bıraktığımızda 2. harfin başına geçiyor.. istediğimiz yeri hemen seçemiyoruz yani.. bunu farkeden var mı? aynı şeyi mesaj yazarken de deniyorum ancak orada eskisi gibi normal çalışıyor.. sanırım takvime özel bir bug olmuş bu..

bir de cihazım 3gs ve 4.1 yüklendiğinden beri ayarlar uygulaması eskisinden daha geç açılır oldu.. bunu da yaşayan var mı başka merak ettim..
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yigitkacar 8 yıl
Ya bu nasıl bi iş anlamadım ben. kimi çok hızlandı, eski performansına kavuştu diyor, kimi aynısı diyor. Hala 3.1.3 yüklü bende. Sayenizde bi cesaret edip yükleyemiyorum.
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