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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iOS 7.0.1'i yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, iOS 7.0.1'i yayınladı

iOS 7'yi birkaç gün önce son kullanıcının beğenisine sunan Apple, sistemin ilk güncellemesini şimdiden yayınladı.

iOS 7.0.1 olarak yayınlanan güncelleme, sadece iPhone 5s ve 5c'leri kapsıyor. Apple'ın bu kadar erken güncelleme yayınlamasının nedeni net olarak bilinmemekle birlikte, resmi açıklamaya göre güncelleme iPhone 5s ve 5c'deki iOS 7'nin önemli hata gidermelerini içeriyor.

iPhone 5s ve 5c kullanıcıları, iTunes üzerinden güncellemeyi telefonlarına indirebilirler.


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TEOG Master 6 yıl
Gurk?n
5S ve 5C de hatalar var 5 , 4S , 4 te yok oyle mi? Apple bu neyin kafasi... Bu forumda o kadar konu varki geneli iOS 7 den sikayetci Hala iOS 6.1.3 teyim yeni guncelleme ciksada icimiz rahat sekilde guncellesek

5S te birçok yeni (Touch ID,64 bit vs) özellikler var bu olabilir.
5C de de,bir şekilde farklı.Aynı özelliklerde ve donanımda olabilir ama iPhone 5 ve 5C nin mesela aynı ipsw dosyasını kullanacak kadar aynı olduğunu sanmıyorum,bir yerde yazılımsal bir sorun olabilir.
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TEOG Master 6 yıl
Bir Apple fanı olarak;


Firefox mübarek her hafta güncelleme daha iOS 7 ye alışamdan 7.0.1 ve 7.0.2 ha?
(Biliyorum görünümde değişiklik yok)
Şu saat gibi arayüzü beyaz applerde gösterge barının kaybolmasını (beyaz zeminde beyaz yazılar) bugu gitse hiç fena olmaz
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xoroncw 6 yıl
Arkadaşlar iphone 4 8gb telefonum ve ios 7 belasını yani güncellemesini yaptım .o elimin altındaki maus kırılsaydıda sözleşmeyi kabul edip güncelleştirme yapmasaydım.

arkadaş bu nedir ios yediyi elimde kim görse berbat olmuş diyor ciniko telefon zannnediyorlar .3 aylık sıfır telimi sattım siyahdı aynı modelden 300 üste verdim beyazını aldım Kısacası sokuyum böyle güncellemeye sorunu bu şekilde çözdüm aldığım cihazda 6.1.3. yük on numara sistem güncellemeyide kapattım dehşetül vahşet bir şelilde devam.ios 7 mi 70.1 7.0.2 de güncelleme yayınlasalar güncellemeyin kesinlikle bokun içi 6.1.3 de kalın 300 tl niz cepte kalsın
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
5S ve 5C de hatalar var 5 , 4S , 4 te yok oyle mi? Apple bu neyin kafasi... Bu forumda o kadar konu varki geneli iOS 7 den sikayetci

Hala iOS 6.1.3 teyim yeni guncelleme ciksada icimiz rahat sekilde guncellesek
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buraoca2 6 yıl
Benim anlamadığım, Iphone 5 ve 5C aynı donanıma sahipken, bu güncelleme 5C'yi kapsayıp neden 5'i kapsamıyor? Burada bir çelişki var...
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caglet 6 yıl
Ios 6 neredeyse 0 hata ile çalisirken bi tasarim degisikligi ve 1-2 ek özellik ekleyerek sistemde nasi "COK ONEMLI HATALAR" olusmus anlamadim.Tamam kilut ekrani sorunu olabilir doğal. Baska ne yaptilarda hata yapiyorlar yav
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Guest-F8946C419 6 yıl
Touch ID sorunlarını giderme ve ufak performans iyileştirmelerini kapsıyormuş.
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Nokia Specialist 6 yıl
Güvenlik açıkları kapatılmıştır
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