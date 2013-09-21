Apple, iOS 7.0.1'i yayınladı

Haber Editörü
iOS 7'yi birkaç gün önce son kullanıcının beğenisine sunan Apple, sistemin ilk güncellemesini şimdiden yayınladı.
iOS 7.0.1 olarak yayınlanan güncelleme, sadece iPhone 5s ve 5c'leri kapsıyor. Apple'ın bu kadar erken güncelleme yayınlamasının nedeni net olarak bilinmemekle birlikte, resmi açıklamaya göre güncelleme iPhone 5s ve 5c'deki iOS 7'nin önemli hata gidermelerini içeriyor.
iPhone 5s ve 5c kullanıcıları, iTunes üzerinden güncellemeyi telefonlarına indirebilirler.
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5S te birçok yeni (Touch ID,64 bit vs) özellikler var bu olabilir.
5C de de,bir şekilde farklı.Aynı özelliklerde ve donanımda olabilir ama iPhone 5 ve 5C nin mesela aynı ipsw dosyasını kullanacak kadar aynı olduğunu sanmıyorum,bir yerde yazılımsal bir sorun olabilir.
Firefox mübarek her hafta güncelleme daha iOS 7 ye alışamdan 7.0.1 ve 7.0.2 ha?
(Biliyorum görünümde değişiklik yok)
Şu saat gibi arayüzü beyaz applerde gösterge barının kaybolmasını (beyaz zeminde beyaz yazılar) bugu gitse hiç fena olmaz
arkadaş bu nedir ios yediyi elimde kim görse berbat olmuş diyor ciniko telefon zannnediyorlar .3 aylık sıfır telimi sattım siyahdı aynı modelden 300 üste verdim beyazını aldım Kısacası sokuyum böyle güncellemeye sorunu bu şekilde çözdüm aldığım cihazda 6.1.3. yük on numara sistem güncellemeyide kapattım dehşetül vahşet bir şelilde devam.ios 7 mi 70.1 7.0.2 de güncelleme yayınlasalar güncellemeyin kesinlikle bokun içi 6.1.3 de kalın 300 tl niz cepte kalsın
Hala iOS 6.1.3 teyim yeni guncelleme ciksada icimiz rahat sekilde guncellesek