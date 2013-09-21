Apple, iOS 7.0.1'i yayınladı

iOS 7'yi birkaç gün önce son kullanıcının beğenisine sunan Apple, sistemin ilk güncellemesini şimdiden yayınladı.

iOS 7.0.1 olarak yayınlanan güncelleme, sadece iPhone 5s ve 5c'leri kapsıyor. Apple'ın bu kadar erken güncelleme yayınlamasının nedeni net olarak bilinmemekle birlikte, resmi açıklamaya göre güncelleme iPhone 5s ve 5c'deki iOS 7'nin önemli hata gidermelerini içeriyor.

iPhone 5s ve 5c kullanıcıları, iTunes üzerinden güncellemeyi telefonlarına indirebilirler.