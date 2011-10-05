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Apple, iOS cihazları için AB standartlarına uygun Micro-USB adaptörü piyasaya sürdü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,8b
1
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil telefonlarda her firmanın kendisine has şarj cihazı ve portu üretmesi tüketicilerin en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. Her telefon değiştirildiğinde şarj cihazının da değiştirilmesini gerektiren bu problem için AB ülkeleri ortak bir standart belirlemişti.

2010 yılından itibaren uygulanmaya başlayan standarda göre AB sınırları içerisinde satılacak mobil telefonların microUSB portu ile üretilmesi veya destek vermesi gerekiyor.

Pek çok firma bu standardı cihazlarında uygulamaya başladı. Apple ise aksine iOS cihazlarında standart olarak 30 pin konnektör kullanmaya devam ediyor. MicroUSB desteği ise üçüncü taraf aksesuar üreticileri tarafından satılan adaptörlerle sağlanabilmekteydi.

Apple bu konuda yeni bir hamle yaparak kendi üretimi microUSB adaptörünü piyasaya sürme kararı aldı. Fiyatı 8£ olan adaptörler İngiltere Apple çevrimiçi mağazasında satışa sunulmuş durumda. Kablo sadece şarj değil aynı zamanda senkronizasyon için de kullanılabilecek. 
Adaptörün dağıtımı ise iPhone 4S modelinin satış tarihi olan 14 Ekim'de başlayacak. Adaptörün ayrı olarak satılması ve kutu içeriğine dahil edilmemesi eleştiri konusu oldu. 

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SystemApps 8 yıl en beğenilen
sürüden ayrılanı kurt yedi bilem...
apple öldü dün :)
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korayus 8 yıl
Bu ürün neden çıktı? Ne gerek vardı ki?
Sonuçta micro USb dirak telefon üzerinde olmadıktan sonra bu aparatı yanımda taşımışım yada bir ucu USB diğer ucu 30 pinlik konnektor ne fark eder?
standart haline gelmiş micro USB bağlantısını direk telefona koyacaksın ki bir espirisi olsun!
Appleın bir köşesi ısırılmıştı şimdi yarım oldu :)
Bu ürün neden çıktı? Ne gerek vardı ki?Sonuçta micro USb dirak telefon üzerinde olmadıktan sonra bu aparatı yanımda taşımışım yada bir ucu USB diğer ucu 30...
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sertacarslan 8 yıl
Piyasada standart olmuş, hatta o kadar standart olmuş ki Avrupa Birliği tarafından verimlilik adına hakkında yasa çıkarılmış bir teknolojinin kullanılmamasında diretilmesinin mantıklı bir açıklaması var; maddi kaygılar. Bir HTC kullanıcısı olarak HTC böyle birşey yapmaya kalksa kendimi yolunacak kaz gibi hissederim, HTC'ye karşı tavrımı alırım.
Ama iPhone kullanıcılarının parası çalınacak kişi kendileri olduğu halde merhum Steve Jobs'un düşünmelerini istediği gibi düşünmelerinin ve bunu savunlamarının mantıklı bir açıklaması var mıdır, bilemiyorum.
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OverClocK1ng 8 yıl
Aaa yapmayın. Apple a para lazım. Niye kutu içine dahil etsin ki. Zaten hisseleri düştü garibimin. Yapmayın.
Olmadı aramızda para toplayalım yardım edelim. Yazıktır garibime...
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acmtncy 8 yıl
muratremix
MicroUSB o kadar ufak ki telefona takarken bile kıracak tipler çok piyasada. Ayrıca hiç estetik değil. Yemişim standardını, bunu 10 yıl önce düşüneceklerdi! Atı alan üsküdarı geçti artık!Appleın usb kablosu o kadar tuttu ki Samsung birebir kopyasını yapıp kendi çakma ürünlerine koydu (Galaxy Tab).

yahu micro usb standart olmuş onlarca firma bilmiyor kırılacağını apple biliyor zaten. ayrıca hiç micro usb kullanmadın sanırım kırılması çok zordur dayanıklı tasarlanmıştır o.
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tufancan82 8 yıl
apple soyacak yer arıyor.
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Bukalemun 8 yıl tufancan82
tufancan82

apple soyacak yer arıyor.

ürününü alırken TR da zaten soyuluyoruz , ONA başka bir cümle kurmak gerek
burada uygun kaçmaz !
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Y£K£ 8 yıl
iyibirşey aslında şarj makinesinide usb kablosunuda yanında taşımaya gerek yok sonuçta apple nin şarj cihazı her yerde bulunamaya biliyor küçücük birşey koyarsın cebide çokmu darda kaldın bilgisayarı olan herkezde usb kablosu vardır mutlaka tak kullan mantıklı birşey
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Bukalemun 8 yıl Y£K£
burakyeke

iyibirşey aslında şarj makinesinide usb kablosunuda yanında taşımaya gerek yok sonuçta apple nin şarj cihazı her yerde bulunamaya biliyor küçücük birşey koyarsın cebide çokmu darda kaldın bilgisayarı olan herkezde usb kablosu vardır mutlaka tak kullan mantıklı birşey

bende 10cm lık yan sanayi usb kablo var onunla çözüm buluyorum , kutu içeriğinde olmadığı sürece 4gs gibi olumsuz bakılacak. apple ın 10 larca ( kendi sitesinde bile ) aksesuarı var, diğer tüm cihazlar kutu içinde veriyor.
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TikaMasala 8 yıl
MicroUSB o kadar ufak ki telefona takarken bile kıracak tipler çok piyasada. Ayrıca hiç estetik değil. Yemişim standardını, bunu 10 yıl önce düşüneceklerdi! Atı alan üsküdarı geçti artık!
Apple'ın usb kablosu o kadar tuttu ki Samsung birebir kopyasını yapıp kendi çakma ürünlerine koydu (Galaxy Tab).
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SAITAMA 8 yıl
Sadece "standartlara uyuyoruz bakın" demek için yapmışlar. Yeni tanıtılan iPhone 4S te doğrudan bir Micro USB bağlantısı olsaydı devrim olabilirdi Apple için


Bu arada Apple bu sene dünya çapında en değerli 8. marka olmuş. Adamların marka değeri bir yılda % 58 artmış millet halen burada Apple öldü desin


galeri.haberturk.com/...
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Bukalemun 8 yıl
Bunun HDMI olanının modeli yaygınlaşması gerek , şuandaki 39 dolar ve çokkk pahalı. bu denilen adaptör ÇİN sitelerinde 1 dolardan yer alacak ve böyle bir ihtiyaç var mı? bilemem ? yada 2007 den beri neden bu aparat yoktu ?! sonuçta 5800XM de bu aktif bağlantıyı zaten kullanıyor ve 4 yıldır satışta . . .
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i3e 8 yıl
şaka gibi firma...
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darkaura 8 yıl
apple isini bilir. apple icin standart disi digeri ile uyumsuz her ozellik, ekstra aksesuar ve yan urun geliri demek. micro usb yi cihaza entegre etmemesi yada en azindan adaptoru kutu iceligine dahil etmemesi hicde sasilacak bir durum degil. ilerde avrupa birligi bastirirsa belki avrupada satilan modellerin kutu iceligine ekliyebilir o kadar.
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LKLC 8 yıl
usb ye gerek yok diyen ifanlar alır artık.
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