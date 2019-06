Apple, iOS cihazları için AB standartlarına uygun Micro-USB adaptörü piyasaya sürdü

Mobil telefonlarda her firmanın kendisine has şarj cihazı ve portu üretmesi tüketicilerin en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. Her telefon değiştirildiğinde şarj cihazının da değiştirilmesini gerektiren bu problem için AB ülkeleri ortak bir standart belirlemişti.





2010 yılından itibaren uygulanmaya başlayan standarda göre AB sınırları içerisinde satılacak mobil telefonların microUSB portu ile üretilmesi veya destek vermesi gerekiyor.





Pek çok firma bu standardı cihazlarında uygulamaya başladı. Apple ise aksine iOS cihazlarında standart olarak 30 pin konnektör kullanmaya devam ediyor. MicroUSB desteği ise üçüncü taraf aksesuar üreticileri tarafından satılan adaptörlerle sağlanabilmekteydi.





Apple bu konuda yeni bir hamle yaparak kendi üretimi microUSB adaptörünü piyasaya sürme kararı aldı. Fiyatı 8£ olan adaptörler İngiltere Apple çevrimiçi mağazasında satışa sunulmuş durumda. Kablo sadece şarj değil aynı zamanda senkronizasyon için de kullanılabilecek.

Adaptörün dağıtımı ise iPhone 4S modelinin satış tarihi olan 14 Ekim'de başlayacak. Adaptörün ayrı olarak satılması ve kutu içeriğine dahil edilmemesi eleştiri konusu oldu.