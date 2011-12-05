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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iOS geri kaydırma patentini IBM ve Nokia'ya lisansladı

7 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Geliştirilen teknolojilerin patentine sahip olma son dönemlerde en çok önem verilen konulardan birisi haline geldi. Firmalar patent satın alma veya lisanslama konularında artık hiçbir masraftan kaçınmıyor. 

Patent davalarında en çok konuşulan firmalardan birisi olan Apple, elindeki patentleri diğer firmalara lisanslama konusunda ilk adımı attı. iOS arayüzü elemanlarından birisi olan geri kaydırma işlevini Nokia ve IBM firmalarına lisanslandı.

7,469,381 sıra numarasıyla kayıtlı olan patent işlenmiş bir web sayfası içeriğini kaydırdığınızda arka planda oluşan dama tahtası benzeri bir yapıyı anlatıyor. Patent aynı zamanda Apple'ın Samsung'a karşı ardı ardına açtığı davaların temel konusunu da teşkil ediyor.

Nokia'nın Apple'dan tazminat almaya hak kazandığı davada firmalar miktar konusunda uyuşma anlaşması yaparken bu konunun da karara bağlandığı belirtiliyor. 

IBM ise daha sonra Apple ile lisanslama konusunda masaya oturan diğer firma. Patent için hangi miktarın kabul edildiği ise açıklanmadı.

The Verge sitesinin verdiği bilgiye göre ise geçen yıl Kasım ayında masaya oturan Apple ile Samsung, geri kaydırma patentinin lisansı konusunda anlaşamadı. Hatırlanacağı üzere Steve Jobs bizzat Samsung ile lisanslama konusunda görüşme çabasında bulunduğunu açıklamıştı. Firmaların hangi açıdan anlaşmazlığa düştüğü bilinmiyor.

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Batuist 7 yıl en beğenilen
Ha şöyle ya sen birşey üretir ona lisanslarsın ötekisi sana lisanslar ama yeterki anlaşma olsunda tüketicileri bu teknolojiden mahrum etmesinler.. ilk ben yaptım başka kimse kullanamaz zihniyeti son kullanıcının aleyhine olan birşeydir. Tabi bununda maliyeti son kullanıcıya yansıyor orası ayrı bir mesele.. ama appledan önce böyle lisans kavgaları görmedik tarihte.. olmasa daha iyi olurdu ama olduysada anlaşma olması en iyisidir..
Ha şöyle ya sen birşey üretir ona lisanslarsın ötekisi sana lisanslar ama yeterki anlaşma olsunda tüketicileri bu teknolojiden mahrum etmesinler.. ilk ben yaptı...
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toysican 7 yıl
Amerikanın oyunları bunlar
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haymatloshan 7 yıl
Diğer firmalar bunu gerçekten kullanmışlar mı?Çok mu mühimmiş görünüm de diğer firmalarda bunu kullanmak istemişler,enteresan.
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dreamblue35 7 yıl
elma hala patentle, davalarla uğraşıyor acayip acayip işler peşinde; ama adamlar gündemde kalmayı başarıyor bedava reklam
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alpa07 7 yıl
İLLİMÜNATİ
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Faux Carnival 7 yıl
Komik.
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abrenax 7 yıl
en azından diğer cihazlarda böyle patent olayları olmuyor. bilgisayar piyasasında da böyle olsaydı napardık kimbilir...
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Awesome 7 yıl
Oha adamlar neyin patentini almışlar yav. Aklım almadı yemin ediyorum. iPhone'larda pek sık rastlanan bir durum değil ama web sayfasına hızlıca yakınlaşıp herhangibir yöne doğru kaydırınca yüklenmemiş bölge dama tahtası gibi gözüküyordu. iOS 5 ile sadece gri bir boşluk gözüküyor. İşte onun patentini almışlar.
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Batuist 7 yıl en beğenilen
Ha şöyle ya sen birşey üretir ona lisanslarsın ötekisi sana lisanslar ama yeterki anlaşma olsunda tüketicileri bu teknolojiden mahrum etmesinler.. ilk ben yaptım başka kimse kullanamaz zihniyeti son kullanıcının aleyhine olan birşeydir. Tabi bununda maliyeti son kullanıcıya yansıyor orası ayrı bir mesele.. ama appledan önce böyle lisans kavgaları görmedik tarihte.. olmasa daha iyi olurdu ama olduysada anlaşma olması en iyisidir..
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prooge 7 yıl
7,469,381 sıra numarasıyla kayıtlı olan patent işlenmiş bir web sayfası içeriğini kaydırdığınızda arka planda oluşan dama tahtası benzeri bir yapıyı anlatıyor.

yuhh bununda mı patentini almışlar


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HiGHWAYMOUSE 7 yıl
Nokia'nın Apple'dan tazminat almaya hak kazandığı davada...denmiş haberin içeriğinde. Bu başka bir dava mı? Yoksa yanlışlıkla mı yazıldı? Zira cümledeki düşüklük gibi haberdeki düşüklükte anlamayı zorlaştırıyor.
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