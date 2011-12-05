Apple, iOS geri kaydırma patentini IBM ve Nokia'ya lisansladı

Geliştirilen teknolojilerin patentine sahip olma son dönemlerde en çok önem verilen konulardan birisi haline geldi. Firmalar patent satın alma veya lisanslama konularında artık hiçbir masraftan kaçınmıyor.





Patent davalarında en çok konuşulan firmalardan birisi olan Apple, elindeki patentleri diğer firmalara lisanslama konusunda ilk adımı attı. iOS arayüzü elemanlarından birisi olan geri kaydırma işlevini Nokia ve IBM firmalarına lisanslandı.





7,469,381 sıra numarasıyla kayıtlı olan patent işlenmiş bir web sayfası içeriğini kaydırdığınızda arka planda oluşan dama tahtası benzeri bir yapıyı anlatıyor. Patent aynı zamanda Apple'ın Samsung'a karşı ardı ardına açtığı davaların temel konusunu da teşkil ediyor.





Nokia'nın Apple'dan tazminat almaya hak kazandığı davada firmalar miktar konusunda uyuşma anlaşması yaparken bu konunun da karara bağlandığı belirtiliyor.





IBM ise daha sonra Apple ile lisanslama konusunda masaya oturan diğer firma. Patent için hangi miktarın kabul edildiği ise açıklanmadı.





The Verge sitesinin verdiği bilgiye göre ise geçen yıl Kasım ayında masaya oturan Apple ile Samsung, geri kaydırma patentinin lisansı konusunda anlaşamadı. Hatırlanacağı üzere Steve Jobs bizzat Samsung ile lisanslama konusunda görüşme çabasında bulunduğunu açıklamıştı. Firmaların hangi açıdan anlaşmazlığa düştüğü bilinmiyor.