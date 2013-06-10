Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Apple iOS7 ve yeni OS X Canlı Yayın Tekrarı

6 yıl
85,3b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın iPad ve iPhone'una yeni bir görünüm kazandıracak olan iOS7 ve Macbook kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak yeni özelliklerle donatılan yeni OS X hakkında her şey bu videoda.

 


En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
EddyCue 6 yıl en beğenilen
su takipteyim, onlerden, rezeve yazan garip insanlara bi yaptirim uygulayin artik. ne yazmislar bakalim diye giriyorum bunun gibi gereksiz mesajlari goruyorum. sanarsin ayirdigi yeri daha sonra dolduracak hayir oyle kaliyor mesaji orada.

bu sacmaligi cekmek zorunda degiliz.
su takipteyim, onlerden, rezeve yazan garip insanlara bi yaptirim uygulayin artik. ne yazmislar bakalim diye giriyorum bunun gibi gereksiz mesajlari goruyorum....
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +82
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engurlu 6 yıl taner__1903
taner__1903
arkadaşlar sizce bu saatden sonra iphone 5 alınırmı ?

Bu saatten sonra gec olur yarın alırsın
1 Yanıt Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multiTYRT 6 yıl
iPhonedo'nun ki varken ne yapayım DH'ın canlı yayınını


1 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
10 Avatar Avatar Avatar
DH Misafiri 6 yıl
iphone 4ve 4s serisine gelecek mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Neden apple'ın sitesinden canlı izleyemiyorum?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
treamer 6 yıl
arkama yaslanıp vidyoyu seryrederken durdurmak istediğim kısımlar oluyor işte bu kısımları yakalamak için fareye sarılıp vidyonun ortasına tıklamaya çalışırken sitenin üst kısmındaki kendinden açılan sekmelere tıklıyorum ve vidyoyu mundar ediyorum.
sonra tekrar dolmasını bekle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sticer12 6 yıl
ikonlar gittikce sybian daki ikonlara benzemeye baslamis :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunusfurkanayse 6 yıl
Daha o kutucuklari ikonlari ana ekrandan kaldıramayan widget desteği olmayan belleği goruntuleyemeyen şimdi ise küçük yeniliklerle kullanıcının pembe panjurlu evine dönmüş bir vaziyette aklını çelmeye çalışan ahmakca bir grup saçmalık özgürlük isteyen androide gelsin stabilite isteyen iphone a gelsin ama bu ikisini aynı anda aynı yerde görsel bir show ile görmek isteyenler beni takip edin... HTC ONE .... şık zarif akici hizli sağlam ... Onu tanıyın bundan öncekileri onunla aldatacaksiniz :)
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stefansalvatore 6 yıl yunusfurkanayse
yunusfurkanayse

Daha o kutucuklari ikonlari ana ekrandan kaldıramayan widget desteği olmayan belleği goruntuleyemeyen şimdi ise küçük yeniliklerle kullanıcının pembe panjurlu evine dönmüş bir vaziyette aklını çelmeye çalışan ahmakca bir grup saçmalık özgürlük isteyen androide gelsin stabilite isteyen iphone a gelsin ama bu ikisini aynı anda aynı yerde görsel bir show ile görmek isteyenler beni takip edin... HTC ONE .... şık zarif akici hizli sağlam ... Onu tanıyın bundan öncekileri onunla aldatacaksiniz :)





bu nasıl bi reklam lan


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exerion 6 yıl yunusfurkanayse
yunusfurkanayse
Daha o kutucuklari ikonlari ana ekrandan kaldıramayan widget desteği olmayan belleği goruntuleyemeyen şimdi ise küçük yeniliklerle kullanıcının pembe panjurlu evine dönmüş bir vaziyette aklını çelmeye çalışan ahmakca bir grup saçmalık özgürlük isteyen androide gelsin stabilite isteyen iphone a gelsin ama bu ikisini aynı anda aynı yerde görsel bir show ile görmek isteyenler beni takip edin... HTC ONE .... şık zarif akici hizli sağlam ... Onu tanıyın bundan öncekileri onunla aldatacaksiniz :)

Helal ,alkislar sana geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
freezzer 6 yıl
Mac pro olmamis bence o kadar değişiklik iyi değil apple ın canavar gibi macminisi varken gerek yok 16 gb ram ve ssd harddiskle her işe yetiyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zordion 6 yıl freezzer
freezzer
Mac pro olmamis bence o kadar değişiklik iyi değil apple ın canavar gibi macminisi varken gerek yok 16 gb ram ve ssd harddiskle her işe yetiyor

Mac mini ile Mac Pro'yu mu karsilastiriyorsunuz?
Mac Pro Workstation-Server sinifi bir urundur, Xeon islemciler, ECC 1866 MHz RAM'ler cift FirePro kartlari vardir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafiker 6 yıl
Yeni mac pro ya bayıldım arkadaş o negüzel bir aletir ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 6 yıl
Yani artık aralarında resim ve video paylaşabileceklermiş! :-)
2.000 - 3.000 TL. arasındaki telefonda bu özellik fazla değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mybo37 6 yıl
Mountain Line 10.9 konuşuluyordu. O da fos çıktı. Maverick adı altında yeni isimle bir işletim sistemi tanıtıldı . Buda demek oluyor ki 29.95 USD fiyatla Apple Store dan satın alınacak gibi ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zenci Forvet 6 yıl
Hala fanboyluk yapanlar var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1OOOOOO 6 yıl
o ikonları kesin değiştirirler çok bozuyor görüntüyü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 6 yıl
İos güzel olmuş ama eski ciddi ve gerçekçi görünüm kaybolmuş. Umarım bu hafif ve renkli yüz optimizasyon olarak döner ve İphone 4 cihazlarda bile bir performans artışını sağlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
06:26
Yüksek performans için hareketli klavye | Predator Helios 700
1,5b izlenme · 11 sa. yeni video
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,7b izlenme · 1 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,7b izlenme · 3 hf.
10:11
Yerli makineli tüfekli drone Songar ve mikro kamikaze drone Salgur hakkında her şey
1,8b izlenme · 15 sa. yeni video
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,2b izlenme · 1 hf.
05:05
Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı
2,5b izlenme · 20 sa. yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,7b izlenme · 1 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,8b izlenme · 5 gün
00:00
Apple Arcade, Apple TV ve Apple Card canlı yayın tekrarı
3,4b izlenme · 2 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
06:23
Apple'ın Bursuyla Okuyan Tek Türk
26,6b izlenme · 12 ay
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,8b izlenme · 3 hf.
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
1,5b izlenme · 1 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,9b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim