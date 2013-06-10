Apple iOS7 ve yeni OS X Canlı Yayın Tekrarı

Kurucu ve Yayın Direktörü
|iphone 4ve 4s serisine gelecek mi
|Neden apple'ın sitesinden canlı izleyemiyorum?
|arkama yaslanıp vidyoyu seryrederken durdurmak istediğim kısımlar oluyor işte bu kısımları yakalamak için fareye sarılıp vidyonun ortasına tıklamaya çalışırken sitenin üst kısmındaki kendinden açılan sekmelere tıklıyorum ve vidyoyu mundar ediyorum.
sonra tekrar dolmasını bekle
|ikonlar gittikce sybian daki ikonlara benzemeye baslamis :D
|Daha o kutucuklari ikonlari ana ekrandan kaldıramayan widget desteği olmayan belleği goruntuleyemeyen şimdi ise küçük yeniliklerle kullanıcının pembe panjurlu evine dönmüş bir vaziyette aklını çelmeye çalışan ahmakca bir grup saçmalık özgürlük isteyen androide gelsin stabilite isteyen iphone a gelsin ama bu ikisini aynı anda aynı yerde görsel bir show ile görmek isteyenler beni takip edin... HTC ONE .... şık zarif akici hizli sağlam ... Onu tanıyın bundan öncekileri onunla aldatacaksiniz :)
yunusfurkanayse
bu nasıl bi reklam lan
yunusfurkanayse
Helal ,alkislar sana geliyor
|Mac pro olmamis bence o kadar değişiklik iyi değil apple ın canavar gibi macminisi varken gerek yok 16 gb ram ve ssd harddiskle her işe yetiyor
freezzer
Mac mini ile Mac Pro'yu mu karsilastiriyorsunuz? Mac Pro Workstation-Server sinifi bir urundur, Xeon islemciler, ECC 1866 MHz RAM'ler cift FirePro kartlari vardir.
|Yeni mac pro ya bayıldım arkadaş o negüzel bir aletir ya.
|Yani artık aralarında resim ve video paylaşabileceklermiş! :-)
2.000 - 3.000 TL. arasındaki telefonda bu özellik fazla değil mi?
|Mountain Line 10.9 konuşuluyordu. O da fos çıktı. Maverick adı altında yeni isimle bir işletim sistemi tanıtıldı . Buda demek oluyor ki 29.95 USD fiyatla Apple Store dan satın alınacak gibi ..
|Hala fanboyluk yapanlar var.
|o ikonları kesin değiştirirler çok bozuyor görüntüyü
|İos güzel olmuş ama eski ciddi ve gerçekçi görünüm kaybolmuş. Umarım bu hafif ve renkli yüz optimizasyon olarak döner ve İphone 4 cihazlarda bile bir performans artışını sağlar.
bu sacmaligi cekmek zorunda degiliz.
Bu saatten sonra gec olur yarın alırsın