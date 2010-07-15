Apple, iPhone 4'le ilgili basın toplantısı düzenleyecek

Ve Apple, iPhone 4'teki sinyal sorunuyla ilgili olarak basın toplantısı düzenliyor. Bazı kullanıcılardan gelen şikayetler ve Consumer Reports'un "sorunlu bir telefonu tavsiye edemeyiz" açıklamasından sonra, durumu netliğe kavuşturmak isteyen Apple, 16 Temmuz'da iPhone 4 konulu basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Cupertino merkezli firmanın nasıl bir açıklama yapacağı henüz netliğe çıkmış olmasa da analistler, mevcut telefonların toplatılabileceğini ya da kullanıcılara ücretsiz "bumper" kılıf sağlanabileceğini düşünüyorlar.
Anten tasarımından ötürü sol el ile kullanımda anten birleşme noktaları avuç içerisinde kaldığı için sinyal kaybı yaşayan ve görüşmelerde yer yer problemlere neden olan iPhone 4 için Steve Jobs, "telefonda sorun yok, bu sadece kullanıcıların telefonu nasıl tuttuğuyla ilgili bir durum..." açıklamasında bulunmuştu. Sinyal sorunuyla ilgili olarak henüz herhangi bir çözüm sun(a)mayan Apple, iOS 4.1 güncellemesiyle mevcut sorunu yazılımsal olarak çözeceğini açıklasa da endüstriyel kaynaklar donanımsal bir sorun için bunun ne derece başarılı bir çözüm olacağı hakkında hemfikir değil.
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Avrupa ve Amerika'da milyonlarca iPhone satıldı ve yüzbinlercesinde bu sorun var. Türkiye'de ise taş çatlasın 30 kişide anca vardır 3-4 tanesi de forumdan. Bu yüzden 3-4 kişinin sorun yok demesini ölçü olarak alamayız.
Sinyal düşmemesi sorununa gelince... Apple sinyal konusundaki hesaplama formulünü yanlış yaptığından dolayı cihaz normalde gösterdiğinden daha fazla sinyal seviyesi gösteriyor. Hatta bazı kullanıcılarda bu yazılım hatasından dolayı sinyal seviyesi hiç bir şekilde düşmeyenler de olabiliyor. Mesela örnek vereyim, cihaz hiç çekmeyen bir yerde ise sinyal seviyesi 2 bar gösteriyor yani hiç göstermemesi gerekirken 2 bar gösteriyor ki bu da kullnıcıyı yanıltıyor ve cihazının çektiğini zannediyor.
hani ateş olmayan yerden barut çıkmaz misali
wallaha beni türkiye ilgilendiriyor
sayı çoğalsa
yok mu 100 tane falan getirecek foruma
şenlenelim
20:00
Yorumlarınız ve çözüm önerileriniz gerçekten müthiş! Direk yaşınızı merak edip profilinize baktım. 1975 i görünce yazmadan edemedim. Forumda sizin kadar olmasa da çok zeki arkadaşlar var. Yorumlarından adeta zeka akıyor. Boşa harcanıyorlar buralarda. Hiç bir şey için geç değil, bence derhal şirket kurup Iphone a rakip ürünler çıkarmalısınız. Sonuna kadar arkanızdayız.
apple cihazları toplicak, ya kasayı (oradaki materyali) değiştiricek ya da komple geri alıp yeni dizayn yapacaklar .. apple sıçtı ya ..