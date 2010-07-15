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Apple, iPhone 4'le ilgili basın toplantısı düzenleyecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23,2b
1
74
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve Apple, iPhone 4'teki sinyal sorunuyla ilgili olarak basın toplantısı düzenliyor. Bazı kullanıcılardan gelen şikayetler ve Consumer Reports'un "sorunlu bir telefonu tavsiye edemeyiz" açıklamasından sonra, durumu netliğe kavuşturmak isteyen Apple, 16 Temmuz'da iPhone 4 konulu basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Cupertino merkezli firmanın nasıl bir açıklama yapacağı henüz netliğe çıkmış olmasa da analistler, mevcut telefonların toplatılabileceğini ya da kullanıcılara ücretsiz "bumper" kılıf sağlanabileceğini düşünüyorlar.

Anten tasarımından ötürü sol el ile kullanımda anten birleşme noktaları avuç içerisinde kaldığı için sinyal kaybı yaşayan ve görüşmelerde yer yer problemlere neden olan iPhone 4 için Steve Jobs, "telefonda sorun yok, bu sadece kullanıcıların telefonu nasıl tuttuğuyla ilgili bir durum..." açıklamasında bulunmuştu. Sinyal sorunuyla ilgili olarak henüz herhangi bir çözüm sun(a)mayan Apple, iOS 4.1 güncellemesiyle mevcut sorunu yazılımsal olarak çözeceğini açıklasa da endüstriyel kaynaklar donanımsal bir sorun için bunun ne derece başarılı bir çözüm olacağı hakkında hemfikir değil.


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DH Misafiri 9 yıl
Haber editörleri Apple'ın düzenlediği basın toplantısı haberini ne zaman yazacaklar?
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DH Misafiri 9 yıl
Bu nasıl iştir hala anlamış değilim. TR de kullanan arkadaşlar hiçbir sorun yok diyorlar Avrupa ülkeleri sürekli serzenişte.

Avrupa ve Amerika'da milyonlarca iPhone satıldı ve yüzbinlercesinde bu sorun var. Türkiye'de ise taş çatlasın 30 kişide anca vardır 3-4 tanesi de forumdan. Bu yüzden 3-4 kişinin sorun yok demesini ölçü olarak alamayız.
Sinyal düşmemesi sorununa gelince... Apple sinyal konusundaki hesaplama formulünü yanlış yaptığından dolayı cihaz normalde gösterdiğinden daha fazla sinyal seviyesi gösteriyor. Hatta bazı kullanıcılarda bu yazılım hatasından dolayı sinyal seviyesi hiç bir şekilde düşmeyenler de olabiliyor. Mesela örnek vereyim, cihaz hiç çekmeyen bir yerde ise sinyal seviyesi 2 bar gösteriyor yani hiç göstermemesi gerekirken 2 bar gösteriyor ki bu da kullnıcıyı yanıltıyor ve cihazının çektiğini zannediyor.
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tritone 9 yıl
3gse kdr bu tür problemlerin yaşanmaması ve bu modelde ilk olarak çıkması
hani ateş olmayan yerden barut çıkmaz misali
wallaha beni türkiye ilgilendiriyor
sayı çoğalsa

yok mu 100 tane falan getirecek foruma
şenlenelim
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Erasmus78 9 yıl
Basın toplantısı TR saati saat kaçta yapılacak? Bilen var mı?
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1 HiT u DowN 9 yıl
bu değil mi o toplantı ? engadget.com/...
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Krandei 9 yıl

Erasmus78

Basın toplantısı TR saati saat kaçta yapılacak? Bilen var mı?


20:00
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anorexia 9 yıl
Eger bu gercekten bir donanım problemiyse apple sonuçta bununla mahkemede yüzleşmek zorunda kalacak eger steve jobs kendinden bu kadar Eminse ve apple'in geçmişini de göz önünde bulunduracak bunun yazılımsal bir problem olduğunu düşünüyorum yani su anda İngiltere veya italyada olsam gözüm kapalı iphone4 alırım
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cmake 9 yıl
Apple ürünlerine hayran biri olarak şunu söylüyorum size: iPhone 4 üretiminde çok aceleci davrandılar. Ben test ettikleri sanmıyorum. Hoppala diye üretip hemen piyasaya sürdüler. Olacağı buydu. İstedikleri kadar göz boyasınlar orası ABD. Biri davayı kazanırsa Apple batar. Türkiye'de olsak haklısınız.
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mehmetgirgin 9 yıl
geçmiş olsun sana apple
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HexfeT 9 yıl
@cyberfox

Yorumlarınız ve çözüm önerileriniz gerçekten müthiş! Direk yaşınızı merak edip profilinize baktım. 1975 i görünce yazmadan edemedim. Forumda sizin kadar olmasa da çok zeki arkadaşlar var. Yorumlarından adeta zeka akıyor. Boşa harcanıyorlar buralarda. Hiç bir şey için geç değil, bence derhal şirket kurup Iphone a rakip ürünler çıkarmalısınız. Sonuna kadar arkanızdayız.
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Kronokrator 9 yıl
ya "ücretsiz kılıf dağıtıcak" saçmalığı nedir arkadaş? hadi diyelim dağıttılar, hadi diyelim böyle bir saçmalık yaptılar .. insanlar bile bile bozuk telefonu alır mı? insanlar illa o salak kılıfı mı kullanmak zorunda? ..

apple cihazları toplicak, ya kasayı (oradaki materyali) değiştiricek ya da komple geri alıp yeni dizayn yapacaklar .. apple sıçtı ya ..
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DH Misafiri 9 yıl
emin ol onlar senden daha akıllı )
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Skaty. 9 yıl
Eğer olurda karar alınırsa, iade edilen telefon oranının düşüklüğü yine olay yaratması muhtemel.
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cyberfox 9 yıl
ya bu çözüm yollarını noterde onaylatsam mı ki bakarsın iyi para kazanırız heheheee
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cyberfox 9 yıl
sorunlu olanların antenlerini kaplamalı olanlarla değiştirerek olayı çözecekler hemde maliyeti az olur ama nerdeeee
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cyberfox 9 yıl
aslında çözümü bence çok basit iletken olmayan bir kaplama geçecekler anten üzerine (boya gibi) olacak bitecek ama nerde onlarda o zeka, bu amerikalıların kafası hiç çalışmıyor, gerzek herifler
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