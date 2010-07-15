Apple, iPhone 4'le ilgili basın toplantısı düzenleyecek

Ve Apple, iPhone 4'teki sinyal sorunuyla ilgili olarak basın toplantısı düzenliyor. Bazı kullanıcılardan gelen şikayetler ve Consumer Reports'un "sorunlu bir telefonu tavsiye edemeyiz" açıklamasından sonra, durumu netliğe kavuşturmak isteyen Apple, 16 Temmuz'da iPhone 4 konulu basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Cupertino merkezli firmanın nasıl bir açıklama yapacağı henüz netliğe çıkmış olmasa da analistler, mevcut telefonların toplatılabileceğini ya da kullanıcılara ücretsiz "bumper" kılıf sağlanabileceğini düşünüyorlar.

Anten tasarımından ötürü sol el ile kullanımda anten birleşme noktaları avuç içerisinde kaldığı için sinyal kaybı yaşayan ve görüşmelerde yer yer problemlere neden olan iPhone 4 için Steve Jobs, "telefonda sorun yok, bu sadece kullanıcıların telefonu nasıl tuttuğuyla ilgili bir durum..." açıklamasında bulunmuştu. Sinyal sorunuyla ilgili olarak henüz herhangi bir çözüm sun(a)mayan Apple, iOS 4.1 güncellemesiyle mevcut sorunu yazılımsal olarak çözeceğini açıklasa da endüstriyel kaynaklar donanımsal bir sorun için bunun ne derece başarılı bir çözüm olacağı hakkında hemfikir değil.