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Apple iPhone 6S ile iPhone 6S Plus'ın kamera özellikleri netleşiyor

3 yıl
5,4b
1
17
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple iPhone 6S ile iPhone 6S Plus'ın kamera özellikleri netleşiyor
 
Apple'ın 9 Eylül tarihinde resmi olarak duyurması beklenen yeni nesil akıllı telefonları iPhone 6S ile iPhone 6S Plus, kaynakların resmi olarak doğruladığı bilgiye göre 12MP çözünürlükte arka kameraya sahip olacak.
Apple iPhone 6 ile iPhone 6 Plus bildiğiniz üzere 8MP çözünürlükte kamera taşıyor. Bu çözünürlük seviyesini yeni nesil telefonlarında 12MP'e taşıyacak olan Apple, 12 megapikseli ve bir ihtimal daha büyük sensörü desteklemek adına da iPhone 6S ile iPhone 6S Plus içerisinde yeni geliştirilen 5 optik elementli lens (iPhone 6 ve 6 Plus'a oranla daha gelişmiş tasarım) birimi kullanacak. Bu lensin seri üretimine başlandığı belirtilirken, birden fazla plastik elementin birleştirilmesiyle oluşturulan lens çiziklere karşı Safir kaplama ile korunacak.
Yeni 5 optikli elementle daha iyi detay elde edilebileceği ve düşük ışıklı ortamlarda daha kaliteli fotoğraflar çekilebileceği söylenirken, gelen bilgiler arasında Apple'ın gelecek (Örneğin iPhone 7) iPhone modelleri için 6 optik elementli lens siparişi verdiği de yer alıyor. Akıllı telefonların ufalmasıyla cam yerine yüksek kaliteli plastik kullanılıyor ve element sayısı arttıkça doğru orantılı olarak yakalanan ışık ile fotoğraf kalitesi de artıyor.
Apple'ın iPhone 6S ile iPhone 6S Plus'un şimdiye kadar öğrenilen teknik detaylarıysa 4.7-inç ile 5.5-inç ekran boyutları, 1920 x 1080 piksel ile 2560 x 1440 piksel ekran çözünürlük değerleri, 2GB RAM miktarı, 7000 serisi bükülmeye oldukça dayanıklı alüminyum gövde ve yeni A9 işlemci şeklinde sıralanıyor. Apple'dan 9 Eylül etkinliği kapsamında ayrıca büyük ekranlı tablet modeli iPad Pro da bekleniyor.

http://www.businessinsider.my/iphone-6s-camera-2015-8/#rBEJrdPXJoKhsCJh.97 Yorum Yaz
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Alp Er Timur 3 yıl en beğenilen KenyalıBeLaa
KenyalıBeLaa
O değilde şarjı kaç gün gidiyor acaba..

Gün mü
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canguler917 3 yıl
4.7 '' ekranda full hd çözünürlük olacak şey değil.ama bazıları o kadar para veripte hd çöznürlükte telefon almak diye diye bu saçma şeyi yaptırdılar herhalde.yoksa ne 6s te full hd nin,ne de 6s plusta 2k ekranın mantığı yok
4.7 '' ekranda full hd çözünürlük olacak şey değil.ama bazıları o kadar para veripte hd çöznürlükte telefon almak diye diye bu saçma şeyi yaptırdılar herhalde.y...
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Godvater 3 yıl
Ekran 2K olmayacak merak etmeyin. Ekran cozunurlukleri ayni kalacak. Pil boyutu da ayni kalacak. Telefonun kasasi ayni sonucta...
Ram 2GB olabilir belki, Kameranin 12 olmasi da gayet muhtemel. Islemci de 3 cekirdek olur baska da bir seye gerek yok zaten. Satin alacak kisi icin mantikli satan kisi icin de mantikli ozellikler bu. Turk Lirasi ve vergiler saolsun bizde fiyatlar ucmus olur orasi kesin.
Apple baz modeli 32 Gb yaparsa eger mantikli bir urun ortaya cikabilir yoksa Turkiyede almak yine pahali olacaktir.
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kadirirdem 3 yıl
her şey den önce şu şarj işini çözseler ya en kötü pil ömrüne sahip cihazlardan geliyor iphon'e lar
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BurakTirpanli 3 yıl
Millet o kadar para veriyor hala bu özellikleri kısa kısa veriyor Apple. Şöyle Sony gibi 20.7 MP kamera koysan vs... her özelliğini fazla fazla yükseltsen daha fazla satış yapacaksın Apple.
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allaturca89 3 yıl
Gerçi ram 2 gb olsa bile, bu defa 2k ekran çözünürlüğü yüzünden 6 plus' tan daha az şarj süresi sunacak muhtemelen. Uzun kullanım süresi isteyenler 6 plus, daha fazla performans ve kamera isteyenler 6 plus s mi alsın diyor apple acaba?
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allaturca89 3 yıl
Arkadaşlar ram miktarının 1 gb olacağı yazıyor, 2 gb ram sonuçlarının sahte olduğu ifade ediliyor. 1 gb olacak diye 6 plus satın aldım henüz teslim edilmedi, biraz daha bekleyelim en azından iade eder ya da kutuyu açmadan satarız eğer 2 gb gelecekse.
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*GameOver* 3 yıl
kamerayi filan geçtim rami 2 yapsınlar artık 1 gelirse harbiden çöp olur 6 bile perişan
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BekirTemel 3 yıl
Çok güzel haberler var,bu cihaz olur.
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Black-Viper 3 yıl
Bu cihaz bu donanımda gelirse yok satar.
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Mr. Jingles 3 yıl
2K olduktan sonra ne anladım ben bu işten? FHD ile daha iyi grafik ve daha uzun pil ömrü sunmak varken 2K yapmak bence hata olacaktır.
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LiveForSpeed 3 yıl
arka kamera kullanan mı kaldı millet manzaraya kıçını dönüp selfi çekme peşinde ön kamerayı arttırmalılar
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KenyalıBeLaa 3 yıl
O değilde şarjı kaç gün gidiyor acaba..
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Alp Er Timur 3 yıl KenyalıBeLaa
KenyalıBeLaa
O değilde şarjı kaç gün gidiyor acaba..

Gün mü
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The Balance 3 yıl
6S+ 2K olursa pili ne kadar gidecek acaba?
İnşallah iyi pil koyarlar
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canguler917 3 yıl
4.7 '' ekranda full hd çözünürlük olacak şey değil.ama bazıları o kadar para veripte hd çöznürlükte telefon almak diye diye bu saçma şeyi yaptırdılar herhalde.yoksa ne 6s te full hd nin,ne de 6s plusta 2k ekranın mantığı yok
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darkmehmet 3 yıl canguler917
canguler917
4.7 '' ekranda full hd çözünürlük olacak şey değil.ama bazıları o kadar para veripte hd çöznürlükte telefon almak diye diye bu saçma şeyi yaptırdılar herhalde.yoksa ne 6s te full hd nin,ne de 6s plusta 2k ekranın mantığı yok

Aslına bakarsanız var. Örneğin 5 inç de 2k ekran ile full HD ekran arasında bariz bir fark var. 4.7 inch bir ekran için de Full HD ideal bir çözünürlük hem video-film hem de resim görüntüleme scale yapmadan fotorafı görüntülemeyi sağlaması ve ileri dönük media desteği açısından en mantıklısı Full HD
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