Apple iPhone 6S ile iPhone 6S Plus'ın kamera özellikleri netleşiyor

Apple'ın 9 Eylül tarihinde resmi olarak duyurması beklenen yeni nesil akıllı telefonları iPhone 6S ile iPhone 6S Plus, kaynakların resmi olarak doğruladığı bilgiye göre 12MP çözünürlükte arka kameraya sahip olacak.

Apple iPhone 6 ile iPhone 6 Plus bildiğiniz üzere 8MP çözünürlükte kamera taşıyor. Bu çözünürlük seviyesini yeni nesil telefonlarında 12MP'e taşıyacak olan Apple, 12 megapikseli ve bir ihtimal daha büyük sensörü desteklemek adına da iPhone 6S ile iPhone 6S Plus içerisinde yeni geliştirilen 5 optik elementli lens (iPhone 6 ve 6 Plus'a oranla daha gelişmiş tasarım) birimi kullanacak. Bu lensin seri üretimine başlandığı belirtilirken, birden fazla plastik elementin birleştirilmesiyle oluşturulan lens çiziklere karşı Safir kaplama ile korunacak.

Yeni 5 optikli elementle daha iyi detay elde edilebileceği ve düşük ışıklı ortamlarda daha kaliteli fotoğraflar çekilebileceği söylenirken, gelen bilgiler arasında Apple'ın gelecek (Örneğin iPhone 7) iPhone modelleri için 6 optik elementli lens siparişi verdiği de yer alıyor. Akıllı telefonların ufalmasıyla cam yerine yüksek kaliteli plastik kullanılıyor ve element sayısı arttıkça doğru orantılı olarak yakalanan ışık ile fotoğraf kalitesi de artıyor.

Apple'ın iPhone 6S ile iPhone 6S Plus'un şimdiye kadar öğrenilen teknik detaylarıysa 4.7-inç ile 5.5-inç ekran boyutları, 1920 x 1080 piksel ile 2560 x 1440 piksel ekran çözünürlük değerleri, 2GB RAM miktarı, 7000 serisi bükülmeye oldukça dayanıklı alüminyum gövde ve yeni A9 işlemci şeklinde sıralanıyor. Apple'dan 9 Eylül etkinliği kapsamında ayrıca büyük ekranlı tablet modeli iPad Pro da bekleniyor.

http://www.businessinsider.my/iphone-6s-camera-2015-8/#rBEJrdPXJoKhsCJh.97