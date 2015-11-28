Apple, iPhone 7 modelinde 3.5mm jack bağlantısından vazgeçebilir

iPhone serisinde modellere ait numara yükseldikçe tasarımın değiştiğini artık bir çoğumuz biliyoruz. Yeni tasarıma geçildikten sonraki yıl ise "S" modellerinde performans artışı ve yeni teknolojiler akıllı telefona ekleniyor. Bu prensibine göre iPhone 7 modelinde tasarımda değişiklikler yapması beklenen Apple bu konuda kendini daha özgür kılmak için 3.5mm jack bağlantısından feragat edebilir.

Apple'ın genellikle dünyada yaygın olarak kullanılan standartları zor kabul ettiğini biliyoruz. Milyonlarca ürün satan şirket, bu sayede kendi geliştirdiği teknolojileri kullanma konusunda irade gösterebiliyor. 9to5mac'de yer alan iddialara göre 3.5mm'lik jack portunun kaldırılmasının ardından iPhone'lara ekstra bir port eklenmeyecek. Kullanıcılar müzik dinlemek istedikleri zaman kulaklıklarını Lightning portu üzerinden telefona bağlayabilecekler. Geçtiğimiz günlerde JBL'in Lightning portu üzerinden bağlanabilen bazı kulaklıkların üretimine başlaması da bu konudaki ince bir detay. (Videoya haberin sonundan ulaşabilirsiniz.)

Bu değişimin yeni iPhoneları yaklaşık 1mm daha ince yapacağı konuşuluyor. Üretici yeni modelleri inceltmek için böyle bir girişimde bulunacaksa 2.5mm jack portlarını da tercih edebilir ancak bu şimdilik uzak bir tercih gibi görünüyor. Lightning portunun kullanılmasındaki en önemli dezavantaj ise telefonu şarj ettiğiniz sırada müzik dinleyemeyecek olmanız. Özellikle PowerBank kullanımının oldukça yaygınlaştığı bu günlerde dışarıda bir çok kişi hem müzik dinleme hem de telefonunu şarj etme aktivitelerini birlikte yapıyor. Böyle bir gelişmenin yaşanması halinde kullanıcıların nasıl bir tepki vereceği de merak konusu.

http://www.stuff.tv/news/apples-iphone-7-could-scrap-35mm-headphone-jack-claims-report