Apple, iPhone 7 modelinde 3.5mm jack bağlantısından vazgeçebilir

iPhone serisinde modellere ait numara yükseldikçe tasarımın değiştiğini artık bir çoğumuz biliyoruz. Yeni tasarıma geçildikten sonraki yıl ise "S" modellerinde performans artışı ve yeni teknolojiler akıllı telefona ekleniyor. Bu prensibine göre iPhone 7 modelinde tasarımda değişiklikler yapması beklenen Apple bu konuda kendini daha özgür kılmak için 3.5mm jack bağlantısından feragat edebilir.
Apple'ın genellikle dünyada yaygın olarak kullanılan standartları zor kabul ettiğini biliyoruz. Milyonlarca ürün satan şirket, bu sayede kendi geliştirdiği teknolojileri kullanma konusunda irade gösterebiliyor. 9to5mac'de yer alan iddialara göre 3.5mm'lik jack portunun kaldırılmasının ardından iPhone'lara ekstra bir port eklenmeyecek. Kullanıcılar müzik dinlemek istedikleri zaman kulaklıklarını Lightning portu üzerinden telefona bağlayabilecekler. Geçtiğimiz günlerde JBL'in Lightning portu üzerinden bağlanabilen bazı kulaklıkların üretimine başlaması da bu konudaki ince bir detay. (Videoya haberin sonundan ulaşabilirsiniz.)
Bu değişimin yeni iPhoneları yaklaşık 1mm daha ince yapacağı konuşuluyor. Üretici yeni modelleri inceltmek için böyle bir girişimde bulunacaksa 2.5mm jack portlarını da tercih edebilir ancak bu şimdilik uzak bir tercih gibi görünüyor. Lightning portunun kullanılmasındaki en önemli dezavantaj ise telefonu şarj ettiğiniz sırada müzik dinleyemeyecek olmanız. Özellikle PowerBank kullanımının oldukça yaygınlaştığı bu günlerde dışarıda bir çok kişi hem müzik dinleme hem de telefonunu şarj etme aktivitelerini birlikte yapıyor. Böyle bir gelişmenin yaşanması halinde kullanıcıların nasıl bir tepki vereceği de merak konusu.
http://www.stuff.tv/news/apples-iphone-7-could-scrap-35mm-headphone-jack-claims-report Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu arada evet yanlış duymadıniz. Tablete 3000 Tl verdiniz, üstüne kalem isterseniz 379 Tl daha vereceksiniz.
Konvansiyonel teknoloji standartlarını kullanılması her zaman kullanıcılar için daha olumlu olmuştur. En basitinden 5 liraya bile 3.5mm kulaklık şuan bulabiliyorsunuz. Standartların değişmesi ancak mantıksal bir sebebe oturtulduğunda anlayışla karşılanabilir. Örnek vermek gerekirse USB 1.0 2.0 3.0 ve 3.1 tüm teknolojiler aynı portu kullanarak yeniden geriye doğru destek vermekte. Değişim ancak yapısal formun değişerek Typce-C ile olacak. Bunun mantıksal sebebi ise kullanıcıların bu portu kullandıklarında ters mi düzmü ikileminden kurtulmak istenmesi. Şimdi bu değişimi olumsuz karşılamak mümkün değil. Fakat Apple'a baktığımızda bunun yalnızca kâr marjlarını artırmak için yaptıklarını görüyoruz. Sebep olarak yalnızca 1mm kasanın inceltilmesi gösterilmiş. Bakalım kullanıcılar bunu istiyor mu? Milletin hali hazırda onlarca kulaklığı bulunuyor ellerinde. Hatta ucuz da değil 500-600 TL para verilip yıllarca kullanılan kulaklıklar muhtemelen iPhone 7'de kullanılamayacak. Aksine üstte verdiğim örnek gibi bunu kutu içeriğine koymayıp satması bile bence söz konusu.
Neyse çok uzattım. Apple fan boyları düşünsün.
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