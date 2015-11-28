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Apple, iPhone 7 modelinde 3.5mm jack bağlantısından vazgeçebilir

Dünya üzerinden kabul görmüş teknolojiler yerine kendi standartlarını kullanmayı seven Apple, bu kez 3.5mm jack'ı değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni bağlantı ile telefon daha fazla inceltilebilecek.
3 yıl
6,5b
1
105
iPhone
Oğuz Avcı
Editör
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Apple, iPhone 7 modelinde 3.5mm jack bağlantısından vazgeçebilir

iPhone serisinde modellere ait numara yükseldikçe tasarımın değiştiğini artık bir çoğumuz biliyoruz. Yeni tasarıma geçildikten sonraki yıl ise "S" modellerinde performans artışı ve yeni teknolojiler akıllı telefona ekleniyor. Bu prensibine göre iPhone 7 modelinde tasarımda değişiklikler yapması beklenen Apple bu konuda kendini daha özgür kılmak için 3.5mm jack bağlantısından feragat edebilir.
Apple'ın genellikle dünyada yaygın olarak kullanılan standartları zor kabul ettiğini biliyoruz. Milyonlarca ürün satan şirket, bu sayede kendi geliştirdiği teknolojileri kullanma konusunda irade gösterebiliyor. 9to5mac'de yer alan iddialara göre 3.5mm'lik jack portunun kaldırılmasının ardından iPhone'lara ekstra bir port eklenmeyecek. Kullanıcılar müzik dinlemek istedikleri zaman kulaklıklarını Lightning portu üzerinden telefona bağlayabilecekler. Geçtiğimiz günlerde JBL'in Lightning portu üzerinden bağlanabilen bazı kulaklıkların üretimine başlaması da bu konudaki ince bir detay. (Videoya haberin sonundan ulaşabilirsiniz.)
Bu değişimin yeni iPhoneları yaklaşık 1mm daha ince yapacağı konuşuluyor. Üretici yeni modelleri inceltmek için böyle bir girişimde bulunacaksa 2.5mm jack portlarını da tercih edebilir ancak bu şimdilik uzak bir tercih gibi görünüyor. Lightning portunun kullanılmasındaki en önemli dezavantaj ise telefonu şarj ettiğiniz sırada müzik dinleyemeyecek olmanız. Özellikle PowerBank kullanımının oldukça yaygınlaştığı bu günlerde dışarıda bir çok kişi hem müzik dinleme hem de telefonunu şarj etme aktivitelerini birlikte yapıyor. Böyle bir gelişmenin yaşanması halinde kullanıcıların nasıl bir tepki vereceği de merak konusu.

http://www.stuff.tv/news/apples-iphone-7-could-scrap-35mm-headphone-jack-claims-report Yorum Yaz
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Das Boot 3 yıl en beğenilen
Apple kullanicilari için olumsuz gelişme. Muhtemelen iPad Pro'nun kutusuna nasıl kalem koymayıp 379 Türk Lirası satıyorlarsa yeni iPhone'larda da kulaklık için böyle yaparlar.

Bu arada evet yanlış duymadıniz. Tablete 3000 Tl verdiniz, üstüne kalem isterseniz 379 Tl daha vereceksiniz.


Konvansiyonel teknoloji standartlarını kullanılması her zaman kullanıcılar için daha olumlu olmuştur. En basitinden 5 liraya bile 3.5mm kulaklık şuan bulabiliyorsunuz. Standartların değişmesi ancak mantıksal bir sebebe oturtulduğunda anlayışla karşılanabilir. Örnek vermek gerekirse USB 1.0 2.0 3.0 ve 3.1 tüm teknolojiler aynı portu kullanarak yeniden geriye doğru destek vermekte. Değişim ancak yapısal formun değişerek Typce-C ile olacak. Bunun mantıksal sebebi ise kullanıcıların bu portu kullandıklarında ters mi düzmü ikileminden kurtulmak istenmesi. Şimdi bu değişimi olumsuz karşılamak mümkün değil. Fakat Apple'a baktığımızda bunun yalnızca kâr marjlarını artırmak için yaptıklarını görüyoruz. Sebep olarak yalnızca 1mm kasanın inceltilmesi gösterilmiş. Bakalım kullanıcılar bunu istiyor mu? Milletin hali hazırda onlarca kulaklığı bulunuyor ellerinde. Hatta ucuz da değil 500-600 TL para verilip yıllarca kullanılan kulaklıklar muhtemelen iPhone 7'de kullanılamayacak. Aksine üstte verdiğim örnek gibi bunu kutu içeriğine koymayıp satması bile bence söz konusu.

Neyse çok uzattım. Apple fan boyları düşünsün.
Apple kullanicilari için olumsuz gelişme. Muhtemelen iPad Pro'nun kutusuna nasıl kalem koymayıp 379 Türk Lirası satıyorlarsa yeni iPhone'larda da kulaklık için...
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3 Yanıt Yanıtla +68
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Basteryus 3 yıl
"Böyle bir gelişmenin yaşanması halinde kullanıcıların nasıl bir tepki vereceği de merak konusu."

Tepki mi, ne tepkisi? Tepki ne arar la Apple müşterisinde


Batesmotelpro'nun daha dün yayınladığı şu reklam geldi aklıma

youtube.com/...

"Böyle bir gelişmenin yaşanması halinde kullanıcıların nasıl bir tepki vereceği de merak konusu."Tepki mi, ne tepkisi? Tepki ne arar la App...
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2 Yanıt Yanıtla +46
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Guest-6AEF290E0 3 yıl
Nokia bunu yıllar önce yapmıştı. Ah be ah...

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Krone 3 yıl
Yerine daha iyi bir teknoloji getirmeyeceklerse yaptıkları saçmalık olur.
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Reverans! 3 yıl
1 mm 1 mm olarak incelticekler anlaşılan [>:]
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dreameren 3 yıl
Farklı olmak her zaman iyidir.
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Redunay 3 yıl
Apple öyle bir şey yaparsa başta htc ve samsung olmak üzere diğer firmalarda iphone a benzemek için aynısını yaparlar.
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ioz 3 yıl
eski telefonlarda da çok vardı özel konnektörler samsungun incecikti ama aptallıktı
gerçi AB uyarınca şarj adaptörleri değişeceği için duruma uygun bir defacto durum yaratmak lazım sanırım.
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ioz 3 yıl
1 günü çıkaramayan bir cihazda incelmeye gitmek yerine batarya koyup kalınlaşmaya gitmek gerek. insanlara telefonu ve şarj aletini birlikte taşıyabilmesi için de icat çıkarsınlar bari.
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GLODIO 3 yıl
Türkiye'deki enayiler sevinmiştir earpods çöpünü paylaşmaktan kurtuldular... 100TL artık 200TL filan olur...
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alexturner 3 yıl
Yalnız şuan bile kaliteli müzik seven , taşınabilir amp kullanan bir çok apple kullanıcısı kulaklıklarını lightning çıkışına bağlıyor . Cihaz üzerinde 3.5 varken bir çok kullanıcı diğer çıkışı kullanıyor ise ses kalitesinde bariz bir fark vardır . Ses kalitesinde güzel bir artış sağlanıp pakete bose , sennheiser vs gibi markaların kulaklıklarını koyarlarsa sırf müzik için android platformundan iosa geçen bir sürü insan olur .
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dawras 3 yıl
Dandirik faresine bile 129 lira isteyen apple 3.5mm jacki kaldirirsa kulaklik icin istiycegi fiyati dusunemiyorum.
Adamlar seve seve kendilerini soyduruyor yok kalem al,yok kulakkik al,yok bilmemnrsi ayri....
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zx6r 3 yıl
Apple'ın bu tavrı tamamen bizim suçumuz. 6 nın yeni Çıktığı zamanlarda biz 6s hayalleri kurduk. Haliyle burnu kalktı.
Hatırlıyorum koskoca MacBook da 1 tane usb port vardı cihazı şarj ederken bişey takamıyordum.

iOS 7 de kilit sesi açmayı kaldırdılar. Sesimizi çıkartmadık. Şimdi de 3.5 mm jack kalkarsa daha iPhone almam. Ufacık deliğin ne zarar-ı var Lazım oluyor işte.
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