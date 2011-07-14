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Apple, iPhone4.com ve WhiteiPhone.com alan adlarını satın aldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Firmaların piyasaya sürdüğü popüler cihazların yanında bu cihazlar için aldıkları alan adı da büyük önem taşıyor. Firma dışındaki kişilerin eline geçen alan adları zaman zaman reklam amaçlı kullanılabiliyor.

Son iPhone modelinin çıkışının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Apple iphone4.com domain adını almak için hiç bir girişimde bulunmamıştı. Sonunda hem iphone4.com hem de WhiteiPhone.com adresleri Apple tarafından açıklanmayan bir rakam karşılığında satın alındı.
Bu işlem Fusible sitesi tarafından Whois kaydına bakılarak teyit edildi. Her iki alan adı da iPhone’un Apple sayfasına yönlendiriliyor.

Apple hiç bir zaman piyasaya çıkmadan önce yeni ürünü için alan adı satın almıyor. Satışlar başladıktan uzun bir süre sonra alan adı işlemleri gerçekleşiyor. Eğer alan adı farklı biri tarafından alınmışsa da Apple büyük paralar vererek geri almaktan genelde kaçınıyor.

Örneğin firma henüz iPad.com alan adını almadı. iPad ile ilişkili hiç bir alan adı da firmanın elinde bulunmuyor. Şu an farklı bir kişinin elinde bulunan alan adı yapım aşamasında olmasına rağmen 100 000’den fazla ziyaretçi çekiyor. Aynı şekilde iBook, iBooks veya iBookstore şeklinde alan adları da Apple’ın elinde bulunmuyor.

Apple son olarak 2007 yılında iphone.com alan adını 1 milyon dolar karşılığı bir iş adamından satın almıştı. Elinde iPod.com, iMac.com, iWork.com, iTunes.com gibi alan adları olan Apple’ın MacBook.com adı bulunmuyor.

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Y. 8 yıl
Her iki alan adı da iPhone’un Apple sayfasına yönlendiriliyor.

?
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bilgehankalkan 8 yıl Y.
Metal4Life
Her iki alan adı da iPhone’un Apple sayfasına yönlendiriliyor.

?

apple.com/...
Bu sayfaya yönlendiriyormuş.
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