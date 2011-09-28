Apple, iTunes Store'u AB üyesi 10 ülkede daha açmayı planlıyor

Apple'ın son 10 yıla damgasını vurmasının başlıca nedenleri arasında yer alan ve mobil pazara uygulama mağazacılığı kavramının başarıyla oturmasını sağlayan iTunes Store, Polonya merkezli Rzeczpospolita gazetesinin haberine göre, gelecek aydan itibaren Avrupa Birliği üyesi 10 yeni ülkede daha açılacak.
Hali hazırda 27 ülkenin üye olduğu Avrupa Birliği'ndeki 15 ülkede (dünya genelinde ise yaklaşık 24 ülkede) iTunes Store'u kullanıcıların hizmetine sunan Apple, gazetenin ifadelerine göre, kalan 12 ülkeden Kıbrıs ve Malta dışındaki 10 ülkede (Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Polonya, Romanya ve Slovakya) iTunes Store'u en erken gelecek aydan itibaren açmayı planlıyor. Kıbrıs ve Malta'nın coğrafik konumları ve nüfusların düşük olmasından ötürü bu ülkeler arasında yer almadığı belirtilirken; bu 10 ülke arasından sadece Polonya ve Romanya'nın nüfusu 15 milyonun üzerinde.
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Nasıl yani? Aslında 23,7 ülkede falan mı kullanıma açık?
Sen hizmet gelecek diye mi yorumluyorsun?
Sen müşterisin arkadaşım, kazandığı parayı verecek olan sensin. Senin peşinden koşmaları lazım, sana ikinci sınıf muamelesi yapmaya hakları yok. Gerçi sen böyle görmüyorsun, o ayrı...
Zaten durum o, Apple firması para kazanmayı düşünür engeller olmasa iTunes Store'u açar Türkiye'ye de sonra parasını kazanır.
Niye gelmesin arkadaşım? Tövbe tövbe. Adam kendisine hizmet getirilmesini istemiyor. Var mı böyle birşey ya
Bilkom'un abartılı fiyat politikasından kurtarsalar bizi..