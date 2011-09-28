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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iTunes Store'u AB üyesi 10 ülkede daha açmayı planlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın son 10 yıla damgasını vurmasının başlıca nedenleri arasında yer alan ve mobil pazara uygulama mağazacılığı kavramının başarıyla oturmasını sağlayan iTunes Store, Polonya merkezli Rzeczpospolita gazetesinin haberine göre, gelecek aydan itibaren Avrupa Birliği üyesi 10 yeni ülkede daha açılacak.

Hali hazırda 27 ülkenin üye olduğu Avrupa Birliği'ndeki 15 ülkede (dünya genelinde ise yaklaşık 24 ülkede) iTunes Store'u kullanıcıların hizmetine sunan Apple, gazetenin ifadelerine göre, kalan 12 ülkeden Kıbrıs ve Malta dışındaki 10 ülkede (Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Polonya, Romanya ve Slovakya) iTunes Store'u en erken gelecek aydan itibaren açmayı planlıyor. Kıbrıs ve Malta'nın coğrafik konumları ve nüfusların düşük olmasından ötürü bu ülkeler arasında yer almadığı belirtilirken; bu 10 ülke arasından sadece Polonya ve Romanya'nın nüfusu 15 milyonun üzerinde.

İçeriklerin her pazarda ayrı ayrı lisanslanma zorunluluğu, dünya üzerinde 100'ü aşkın ülkede açık olan App Store'un aksine iTunes Store'un çok daha az ülkede açık olmasının temel sebebi olarak öne çıkıyor ve bu sebeple iTunes Store başta ülkemizde olmak üzere birçok dünya ülkesinde maalesef kullanıcıların hizmetine sunulamıyor. Ancak görünen o ki Apple, önümüzdeki yıllarda iTunes Store'dan çok daha fazla coğrafyadaki teknoloji severlerin faydalanmasına imkan sunacak.

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Lepanto 8 yıl Shady
Shady

Avrupa Birliği'ndeki 15 ülkede (dünya genelinde ise yaklaşık 24 ülkede)

Nasıl yani? Aslında 23,7 ülkede falan mı kullanıma açık?
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drorbital 8 yıl
iTunes Store'un acılmasını bende istiyorum mesala arkadasım ovi müzik mağazasından şakır şakır parça indiriyor ve sarkının hakkı olan değeri veriyor.iTunes Store Türkiye'de faaliyete girse emin olun Ovi müzik mağazası gibi olacaktır.
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ilk_ze 8 yıl
Tabii azicik nufusu olan bulgaristan gibi bir ulkede acilir ama 72 milyon nufuslu Turkiyede acilmaz.. Neden acaba diye merak ediyor insan, bulgaristanda satilanin 100 kati Turkiyede satilmistir apple cihazlarinin ve apple store bile acmazlar Turkiyede gerci buna buradaki distributor firmalar izin vermez neden olsa 2 kat pahali saticaklar...
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sertacarslan 8 yıl
Elmeti
sertacarslanAman hiç gelmesin...
Niye gelmesin arkadaşım? Tövbe tövbe. Adam kendisine hizmet getirilmesini istemiyor. Var mı böyle birşey ya

Sen hizmet gelecek diye mi yorumluyorsun?
Sen müşterisin arkadaşım, kazandığı parayı verecek olan sensin. Senin peşinden koşmaları lazım, sana ikinci sınıf muamelesi yapmaya hakları yok. Gerçi sen böyle görmüyorsun, o ayrı...
1 Yanıt Yanıtla
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bilgehankalkan 8 yıl sertacarslan
sertacarslan

Elmeti

sertacarslanAman hiç gelmesin...
Niye gelmesin arkadaşım? Tövbe tövbe. Adam kendisine hizmet getirilmesini istemiyor. Var mı böyle birşey ya


Sen hizmet gelecek diye mi yorumluyorsun?
Sen müşterisin arkadaşım, kazandığı parayı verecek olan sensin. Senin peşinden koşmaları lazım, sana ikinci sınıf muamelesi yapmaya hakları yok. Gerçi sen böyle görmüyorsun, o ayrı...


Zaten durum o, Apple firması para kazanmayı düşünür engeller olmasa iTunes Store'u açar Türkiye'ye de sonra parasını kazanır.
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Elmeti 8 yıl
sertacarslan
Aman hiç gelmesin...

Niye gelmesin arkadaşım? Tövbe tövbe. Adam kendisine hizmet getirilmesini istemiyor. Var mı böyle birşey ya
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Felix Felicis 8 yıl
söz konusu olan apple store degil, iTunes store
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crtasus 8 yıl
Apple'ın pazar payının yükselmesinin en büyük sebelerinden bir taneside itunes store'dur.Nokia bunu bildiği halde (veya bilmediği halde) symbian'a devam etmesiyle telefon pazarında kendi kendisini bitireciğini düşünüyorum.TAbi bu o kadar kısa sürede olmz.Sonuçta kaç senelik nokia
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sertacarslan 8 yıl
Aman hiç gelmesin...
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Guest-F8946C419 8 yıl
Perakende satış mağazası açsalar krallar gibi :)

Bilkom'un abartılı fiyat politikasından kurtarsalar bizi..
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Batuist 8 yıl
çok ciddi miktarlarda bir data bulunduruyor apple bu seviste... eminim hiç kolay değildir her ülkede sorunsuz bir şekilde böyle bir hizmet sunmak.. yasalar kanunlar farklı kültür farklı tercihler farklı bir dolu değişken içinde aynı hizmeti sunmaya çalışmak pek kolay olmasa gerek..
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