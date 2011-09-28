Apple, iTunes Store'u AB üyesi 10 ülkede daha açmayı planlıyor

Apple'ın son 10 yıla damgasını vurmasının başlıca nedenleri arasında yer alan ve mobil pazara uygulama mağazacılığı kavramının başarıyla oturmasını sağlayan iTunes Store, Polonya merkezli Rzeczpospolita gazetesinin haberine göre, gelecek aydan itibaren Avrupa Birliği üyesi 10 yeni ülkede daha açılacak.

Hali hazırda 27 ülkenin üye olduğu Avrupa Birliği'ndeki 15 ülkede (dünya genelinde ise yaklaşık 24 ülkede) iTunes Store'u kullanıcıların hizmetine sunan Apple, gazetenin ifadelerine göre, kalan 12 ülkeden Kıbrıs ve Malta dışındaki 10 ülkede (Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Polonya, Romanya ve Slovakya) iTunes Store'u en erken gelecek aydan itibaren açmayı planlıyor. Kıbrıs ve Malta'nın coğrafik konumları ve nüfusların düşük olmasından ötürü bu ülkeler arasında yer almadığı belirtilirken; bu 10 ülke arasından sadece Polonya ve Romanya'nın nüfusu 15 milyonun üzerinde.

İçeriklerin her pazarda ayrı ayrı lisanslanma zorunluluğu, dünya üzerinde 100'ü aşkın ülkede açık olan App Store'un aksine iTunes Store'un çok daha az ülkede açık olmasının temel sebebi olarak öne çıkıyor ve bu sebeple iTunes Store başta ülkemizde olmak üzere birçok dünya ülkesinde maalesef kullanıcıların hizmetine sunulamıyor. Ancak görünen o ki Apple, önümüzdeki yıllarda iTunes Store'dan çok daha fazla coğrafyadaki teknoloji severlerin faydalanmasına imkan sunacak.