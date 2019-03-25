Apple'ın dergi abonelik servisi News+ tanıtıldı

Apple'ın 25 Mart etkinliğinin servisler odağında olacağı uzun zamandır biliniyordu. Tanıtılan ilk servis ise dergi abonelik servisi olan News+ oldu. Bu servis ile tüm dergileri Apple News+ üzerinden takip edebileceksiniz. Magazin, ekonomi, teknoloji vb. her türden dergiye ulaşabiliyorsunuz.

News+ özellikleri

Apple News+ dergi okuma alışkanlığına farklı bir bakış açısı getiriyor. Popüler makaleler, sizin için önerilenler gibi sekmelere sahip olan Apple News+ servisi için tasarım oldukça önemli bir yer ediniyor. Örneğin dergi kapakları artık sadece bir fotoğraf olmaktan çıkıp hareketli hale geliyorlar. Apple News+ aboneliği 300'ün üzerinde dergiye güncel olarak içerisinde barındırıyor ama yalnızca dergi odaklı olmayacak. Wall Street Journal, Los Angeles Times gibi gazetelere de ulaşma imkanı tanıyor.

Apple'ın bu servisi için üzerinde durduğu bir konu da gizlilik oldu. Okuduğunuz dergiler tamamıyla size özel kalacak. Herhangi bir reklam verenle size ait hiçbir bilgi paylaşılmıyor. Şimdilik sadece ABD ve Kanada'da geçerli olan servisin 2019 yılı içerisinde Avustralya ve İngiltere için de sunulması bekleniyor.

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Apple News+ bugün itibariyle kullanıma açılıyor. Tüm bu hizmetler için belirlenen fiyat ise 9.99 dolar olarak açıklandı. Ayrıca aile paylaşımına da izin veriliyor. Yani hiçbir ek ücret ödemeden aile üyeleriniz de Apple News+ servisini kullanabilecek.