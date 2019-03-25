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Apple'ın dergi abonelik servisi News+ tanıtıldı

Apple'ın merakla beklenen servislerinden biri olan dergi ve haber abonelik servisi News+ tanıtıldı. Yeni servisin fiyatı ve kullanıcılara sunduğu özellikler hakkında detaylar haberimizde.
1 ay
5,4b
1
21
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Apple'ın dergi abonelik servisi News+ tanıtıldı
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Apple'ın 25 Mart etkinliğinin servisler odağında olacağı uzun zamandır biliniyordu. Tanıtılan ilk servis ise dergi abonelik servisi olan News+ oldu. Bu servis ile tüm dergileri Apple News+ üzerinden takip edebileceksiniz. Magazin, ekonomi, teknoloji vb. her türden dergiye ulaşabiliyorsunuz.

News+ özellikleri

Apple News+ dergi okuma alışkanlığına farklı bir bakış açısı getiriyor. Popüler makaleler, sizin için önerilenler gibi sekmelere sahip olan Apple News+ servisi için tasarım oldukça önemli bir yer ediniyor. Örneğin dergi kapakları artık sadece bir fotoğraf olmaktan çıkıp hareketli hale geliyorlar. Apple News+ aboneliği 300'ün üzerinde dergiye güncel olarak içerisinde barındırıyor ama yalnızca dergi odaklı olmayacak. Wall Street Journal, Los Angeles Times gibi gazetelere de ulaşma imkanı tanıyor.
Apple'ın dergi abonelik servisi News+ tanıtıldı
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Apple'ın bu servisi için üzerinde durduğu bir konu da gizlilik oldu. Okuduğunuz dergiler tamamıyla size özel kalacak. Herhangi bir reklam verenle size ait hiçbir bilgi paylaşılmıyor. Şimdilik sadece ABD ve Kanada'da geçerli olan servisin 2019 yılı içerisinde Avustralya ve İngiltere için de sunulması bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "Apple Arcade, Apple TV ve Apple Card canlı yayın tekrarı"
Apple'ın dergi abonelik servisi News+ tanıtıldı
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Apple News+ bugün itibariyle kullanıma açılıyor. Tüm bu hizmetler için belirlenen fiyat ise 9.99 dolar olarak açıklandı. Ayrıca aile paylaşımına da izin veriliyor. Yani hiçbir ek ücret ödemeden aile üyeleriniz de Apple News+ servisini kullanabilecek.

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terrcall 1 ay en beğenilen
türkcell denedi olmuyor :)
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teqali 1 ay
Turkcell kendi kullanicilarina okusun diye ustune para bile verecek ama yine de okunmuyor sanirim :)
Acikcasi ben de ucaga binmeden karikatür dergileri indirip, ucakta vakit geçirmek icin okuyorum :)
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joven 1 ay
Tablet için olabilir
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alaz1903 1 ay
Turkcell dergilik reloaded
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Bülbül Oethe 1 ay yeni yorumcu
Netflixçi arkadaşlar yanlış konuya gelmişsiniz forum.donanimhaber.com/...
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Netflix e rakip olamaz
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yusufhaha 1 ay
Yakında çöp olur.
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PeTeRPaNN 1 ay
Hani netflixe rakip bir şey çıkacak deniyordu izleyemiyorum tanıttılar mı?
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sounderland 1 ay
Tanıttılar üstat..
Kredi kartı ama titanyumdan.. :))
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darkfriairs 1 ay PeTeRPaNN
Netflix rakipliği henüz yok...
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Askaparta 1 ay
Dergilik fena değil ama yaygınlaşamadı. Telefondan ağzı yanan Apple bakalım nelere üfleyecek.
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terrcall 1 ay en beğenilen
türkcell denedi olmuyor :)
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koçari 1 ay terrcall
Telefonda olmuyor ama tablette güzel oluyor okuması bakması. Ödül falanda veriyor. Yani turkcelle bu konuda bir artı benden.
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yusufhaha 1 ay
Türk Telekom e-dergi neyimize yetmiyor. Üstelik ücretsiz. :)
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matador_mirkhan 1 ay yusufhaha
Aynen hocam
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interwap 1 ay yusufhaha
Daha kullanışlı olması lazım. Bakınca içerik bol bol görünüyor ama çöplük.
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