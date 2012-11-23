"Apple, internet servisleri konusunda başarısız."

Tasarım ve yazılım alanındaki ustalığını Mac'lerden iPhone'lara kadar birçok üründe şimdiye dek gösteren Apple'ın aynı performansı internet servislerinde gösteremediği bir gerçek. Son zamanlarda sıkça çöken iMessage servisiyle birlikte yeniden gündeme gelen bu duruma, Apple'ın eski mühendislerin Patrick B. Gibson'dan da eleştiri geldi.

İnternet günlüğünde konuyla ilgili bir yazı yayınlayarak, görüşlerini paylaşan Gibson'a göre Apple, internetin dahil olduğu neredeyse hemen her şeyde başarısız oluyor. Gibson bu savına örnek olarak Apple'ın çevrimiçi mağazasındaki güncellemeleri ancak "mağazaya erişimi kapatarak" yapabilmesini ve kendi sektörlerinde devrim yapan iTunes Store ile App Store'un neredeyse 20 senelik bir yapı olan WebObjects'lerden güç alıyor olmasını gösterirken; Ping ve MobileMe servisleri ile GameCenter'ın bir oyundan dolayı yanlış işler hale gelmesinin, Apple'ın bu konudaki başarısızlığını gözler önüne serdiğini ifade ediyor. Öte yandan Gibson, "Apple'ın bu konuda başarılı sayılabilecek hiç mi çözümü yok ?" sorusuna, sadece Safari cevabını verebileceğini söylemekte.

Apple'ın bu konudaki başarısızlığına, Google ile yaşadığı rekabet açısından da değerlendiren Gibson, Google'ın özellikle Android konusunda kendini her geçen gün geliştirdiğini ve internet devinin dizayn konusundaki gelişiminin, Apple'ın internet servisleri konusundaki gelişmesinden çok daha hızlı olduğunu belirtirken; sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Ancak benim için Google'ın yazılımları, hala Apple'ın yazılımları kadar kaliteli değil. Fakat artık bu noktada Google'ı eleştirmek gerçekten zorlaşıyor.Google Now ya da sesli komutlarla Android, iOS'e göre daha öne çıkıyor. Dizayn konusunda sıkıntı elbette var, hala Android'in arayüzü yeterince güzel değil fakat birkaç yıl öncesine göre ciddi ilerleme söz konusu. Görünen o ki Google, tasarımı hızla iyileştirmeye devam edecek. Google'ın bu konudaki aktifliği Apple'ı endişlendirmiyorsa, yanlış yapıyorlar."

Gibson, internet servisleri konusunda daha başarılı olabilmesi için Apple'a küçük de bir tavsiye veriyor: Twitter'ı satın almak. Böyle bir yatırımın tek getirisinin 100 milyar doları aşkın nakit parasıyla birçok teknoloji devini satın alabilecek güçte olan Apple'a sosyal ağ alanında liderlik olmayacağını ifade eden Gibson, özellikle birçok yeni nesil internet teknolojisini kullanan Twitter'ın başarılı mühendislik ekibinin de Apple için ciddi bir kazanım olacağını düşünüyor.