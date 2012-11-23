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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Apple, internet servisleri konusunda başarısız."

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,4b
1
42
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Tasarım ve yazılım alanındaki ustalığını Mac'lerden iPhone'lara kadar birçok üründe şimdiye dek gösteren Apple'ın aynı performansı internet servislerinde gösteremediği bir gerçek. Son zamanlarda sıkça çöken iMessage servisiyle birlikte yeniden gündeme gelen bu duruma, Apple'ın eski mühendislerin Patrick B. Gibson'dan da eleştiri geldi.

İnternet günlüğünde konuyla ilgili bir yazı yayınlayarak, görüşlerini paylaşan Gibson'a göre Apple, internetin dahil olduğu neredeyse hemen her şeyde başarısız oluyor. Gibson bu savına örnek olarak Apple'ın çevrimiçi mağazasındaki güncellemeleri ancak "mağazaya erişimi kapatarak" yapabilmesini ve kendi sektörlerinde devrim yapan iTunes Store ile App Store'un neredeyse 20 senelik bir yapı olan WebObjects'lerden güç alıyor olmasını gösterirken; Ping ve MobileMe servisleri ile GameCenter'ın bir oyundan dolayı yanlış işler hale gelmesinin, Apple'ın bu konudaki başarısızlığını gözler önüne serdiğini ifade ediyor. Öte yandan Gibson, "Apple'ın bu konuda başarılı sayılabilecek hiç mi çözümü yok ?" sorusuna, sadece Safari cevabını verebileceğini söylemekte.

Apple'ın bu konudaki başarısızlığına, Google ile yaşadığı rekabet açısından da değerlendiren Gibson, Google'ın özellikle Android konusunda kendini her geçen gün geliştirdiğini ve internet devinin dizayn konusundaki gelişiminin, Apple'ın internet servisleri konusundaki gelişmesinden çok daha hızlı olduğunu belirtirken; sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Ancak benim için Google'ın yazılımları, hala Apple'ın yazılımları kadar kaliteli değil. Fakat artık bu noktada Google'ı eleştirmek gerçekten zorlaşıyor.Google Now ya da sesli komutlarla Android, iOS'e göre daha öne çıkıyor. Dizayn konusunda sıkıntı elbette var, hala Android'in arayüzü yeterince güzel değil fakat birkaç yıl öncesine göre ciddi ilerleme söz konusu. Görünen o ki Google, tasarımı hızla iyileştirmeye devam edecek. Google'ın bu konudaki aktifliği Apple'ı endişlendirmiyorsa, yanlış yapıyorlar."

Gibson, internet servisleri konusunda daha başarılı olabilmesi için Apple'a küçük de bir tavsiye veriyor: Twitter'ı satın almak. Böyle bir yatırımın tek getirisinin 100 milyar doları aşkın nakit parasıyla birçok teknoloji devini satın alabilecek güçte olan Apple'a sosyal ağ alanında liderlik olmayacağını ifade eden Gibson, özellikle birçok yeni nesil internet teknolojisini kullanan Twitter'ın başarılı mühendislik ekibinin de Apple için ciddi bir kazanım olacağını düşünüyor.


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JohnLord 7 yıl en beğenilen
Ekrem çukurca gelir şimdi misafir üyelikle saydırır.
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Mulsanne 7 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

bilindik şeyler apple şirketi başarısız şirket bu şirketi ayakta tutan gözü fanlıktan kör olmuş fanboylardır.

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12 Angry Menbilindik şeyler apple şirketi başarısız şirket bu şirketi ayakta tutan gözü fanlıktan kör olmuş fanboylardır.
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Whoracle1905 7 yıl
Arkadaslar benime umrumda degil fanboyluk banane lan kimi savuncam milyar veriyosak ben iyisini kullanmak isterim iki telefonda benim isimi gorur suan ios vs andorid karsilastirdigimizda ios daha stabildir dogrudur ancak bunu apple da biliyor ki google cok hizli buyuyor ve diger sirketlerde buyuyor 3 4 seneye android bana kalirsa apple sirketine buyuk darbe vuracak gibi apple bir seyler yapmali :)
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CoMMaNDeRCX 7 yıl
Galaxy s2 kullanan biri iphone 4 s in yüzüne bakmaz. Hani iphone 5 deseydin neyse. Ama su var android le bu ise sıfırdan baslayan google üç dört seneye apple i tamamen silecektir. Daha iki sene önce millet android işletim sistemide neki diyordu. Su ansa dünyanın en çok kullanılan sistemi. Ve bu google her zaman buyuk oynuyor gozl eri cok kara ayrıca parayada kiyiyor gidiyor motorolayi youtube u vs. Satın alıyor. Apple ise paraya vs kiyamiyor. Google android de apple i ezmeye başladı. Siriyi resmen google now la mezara gömdü haritalarda zaten ayrı bir kulvarda. Birde google hic bir zaman bencil olmadı harita hizmetini vs. Iphone kullanıcı larına sunuyor. Apple ise bir safari yi bile android e sunmuyor. Google bu yüzden hep kazanan olacaktır. Her şeyini kaynak kodllarına kadar paylaşıyor
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DH Misafiri 7 yıl
apple fanboylari is basinda yine birakin arkadaslar ya kendinizi kandirmayin note 2 kullaniyorum elime iphone 5 aldim 2 dk kullanmadan heves meves kalmadi forever samsung. .. Her konuda samsung bir adim ondedir yarim elma hastaligi olmasa millette apple batmisti bencil firmanin teki...
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khanjui 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

apple fanboylari is basinda yine birakin arkadaslar ya kendinizi kandirmayin note 2 kullaniyorum elime iphone 5 aldim 2 dk kullanmadan heves meves kalmadi forever samsung. .. Her konuda samsung bir adim ondedir yarim elma hastaligi olmasa millette apple batmisti bencil firmanin teki...

Anladık zenginsin.
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Celtic Warrior 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

apple fanboylari is basinda yine birakin arkadaslar ya kendinizi kandirmayin note 2 kullaniyorum elime iphone 5 aldim 2 dk kullanmadan heves meves kalmadi forever samsung. .. Her konuda samsung bir adim ondedir yarim elma hastaligi olmasa millette apple batmisti bencil firmanin teki...

O arada Porsche kullanıyordum Schanze Lize'de değil mi ?



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Celtic Warrior 7 yıl
Google sacmasi iste. (Google=deli)
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Ve tanrı onu yarattı 7 yıl
Abi bırakın ya bugün elimde 25 cm düşmeyle tuzla buz bir ekrana sahip galaxy s3 var ve ekran değişimi aletin parasının 4/1 i ediyor.Apple ürünleri düşme konusunda daha sağlam.İkisininde fan boyluğunu yapmıyorum.Bana kalsa 50 liralık klasik modellerden birini daha edinip koleksiyonuma ekleyecektim.Bir anda hediye babında s3üm oldu.Şimdi kara kara düşünüyorum
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DH Misafiri 7 yıl
Alt yapısı eskidir yenidir bilemem ama, Photo stream, iCloud ve game center bu güne kadar hiçbir serviste görmediğim derecede mükemmel çalışmakta. Safari zaten bu güne kadar kullandığım en sorunsuz tarayıcı. Bu servislerden şikayetçi olan bir kullanıcı kitlesi olduğunu düşünmüyorum.
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Paul Jobs 7 yıl
Keşke facetimedan da bahsedilseydi tabii birde iclouddan ve birde siriden birde nc'den
.
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tunlab 7 yıl
konu apple ama samsungcular dolmus, sanki android i samsung yazmis gibi konusmuyorlarmi bu dahada komik, android i port edip bi ekran arayuzu koyunca sapitan bol cekirdekli telefonlarida biliyoruz,
sahi bi bada vardi noldu
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Amedra 7 yıl
Apple düşmanlarına ne desen de yine "Apple" deyip muhalefet olmaya çalışırlar, artık kadınların yalan söylemesi gibi profesyönel olmuş bunlar. Şaka yapılacak konu var ciddiye alınacak konu var onu anlarım ama kafayı bayağı bayağı bunlarla bozmuşsunuz be kardeşim. Adeta bu dünyaya çamur atmak için doğmuşsunuz haberiniz yok.
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muhamnet 7 yıl tunlab
tunlab

konu apple ama samsungcular dolmus, sanki android i samsung yazmis gibi konusmuyorlarmi bu dahada komik, android i port edip bi ekran arayuzu koyunca sapitan bol cekirdekli telefonlarida biliyoruz,
sahi bi bada vardi noldu


samsung un ileri görüşlülüğünü apple henüz gösterememiş demek ki...
baktı android kapatıyor konuyu erkenden akıllıca davranmış. Apple ın hala dank etmedi kafaya...
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dost1984 7 yıl
s2 den 4s e geçtim bütün sıkıntılarım bitti artarak çalan zilsesinden kurtuldum custum rom yüklemekten kurtuldum rom yüklemekten telefonu kullanamıyordum be.
yok o stabil derler yükle yok bu derler yükle statusbardaki ikonları değiştirmek içinbile rom yüklemek gerek neredeyse mp3 dinlemekten tekrar zewk almaya başladım yahu bilseydim ip4 ümü satıp s2 almazdım zamanında özgürlükmüşşş yalan
belki 2014 ortalarında geçebilirim birdaha android e
şuan için ekran büyüklüğü dışında apple den gerisi yalan
android şuan için uygulama geliştiricileride sıkıntıya sokuyor telefonu kaldırmayan çalıştırmayan kötü yorum yazıyor okadar bilinçsizki millet akıllara zarar
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Kemal K. 7 yıl
Bence bir sorun yok.
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napolyon94 7 yıl
JohnLord
Ekrem çukurca gelir şimdi misafir üyelikle saydırır.

adam bizim meşhur misafir trollünü ifşa etti beyler
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ksk_kaan 7 yıl
Kim ne derse desin Samsung.
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