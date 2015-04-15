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Apple kamera teknolojileri konusunda önemli bir hamle yapıyor

4 yıl
4,2b
1
22
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple kamera teknolojileri konusunda önemli bir hamle yapıyor

iPhone cihazlarının kamerası konusunda çözünürlüğü artırmaktan ziyade daha kaliteli çekimler için çalışmalar yapan Apple, bu anlamda önemli bir satın alma olayına daha imza atmaya hazırlanıyor. 

Sektörden gelen bilgilere göre Apple, İsrail kaynaklı dijital görüntüleme sistemleri konusunda uzman LinX firmasını satın almak üzere. Çoklu diyafram aralığı teknolojilerinde lider firmalardan birisi kabul edilen LinX farklı konularda da avantajlı çözümlere sahip. 

Kamera sensörlerini standart sensörlere göre daha ince bir şekilde üretebilen LinX, ayrıca nesneyi sahneden ayrıştırma, derinlik verisi toplayabilme, flaş olmadan da düşük ışıkta kaliteli çekimler, lens bulanıklaştırma gibi gelişmiş teknolojiler üzerinde çalışıyor.

Apple'ın bu teknolojileri kendi kamera modüllerinde kullanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu bakımdan yeni nesil iPhone modellerinde daha rekabetçi özelliklere sahip kameralar bizi bekliyor olacak. 

Ancak elbette tüm teknolojilerin birarada kullanılması sözkonusu değil. Muhtemelen yıllara yayılan bir süreçte bu teknolojilerin yavaş yavaş iOS cihazlarına uygulanmaya başladığını göreceğiz. Henüz Apple tarafından bu teknolojilerin nerelerde kullanılacağı açıklanmadı.  

http://pocketnow.com/2015/04/14/apple-camera-maker Yorum Yaz
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Uçan Gergedan 4 yıl en beğenilen
15 $ a lens maliyetini kullanıcıya 300 lira fazladan satan firma bırak bu işleri ya, apple deyince midem bulanıyor artık
(Apple devri son bulmalı sıktı artık)
15 $ a lens maliyetini kullanıcıya 300 lira fazladan satan firma bırak bu işleri ya, apple deyince midem bulanıyor artık(Apple devri son bulmalı sıktı ar...
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darkdiva 4 yıl
Apple kamerada bu gelişmeleri yapana kadar diğer firmalar dslr sınıfına adım atar :)
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The Balance 4 yıl
Umutcan
Suluboya gibi çekim yapan 20mp kervanına katılmasın da. Şahsen ufak sensöre mp tıkıştırmaktansa g4teki gibi daha yüksek diyafram açıklığı sağlaması kaliteye çok daha fazla etki eder. Sensörlerin ufak boyutlarına rağmen tıkıştırılan pixellerden ve ışık alamamaktan cihazlar suluboya çalışması gibi detaysız fotoğraflar çekiyor cep telefonlarında. En büyük problem bu bence. Büyük sensörlü 12mp kameralı ve yüksek aperture açıklığına sahip bir kamera modülü hepsini sollar. Yani appleın sensöre ve geniş manuel diyafram aralığına oynaması lazım. Ama tabi ki böyle birşey yapmayıp ıvır zıvır gereksiz özelliklere yer verecek. Bu yenilik ise iphone 7 ile gelir, 6s ile değil. 6s prototipi hazırdır bile zaten şu an, yazın üretime geçecekler eylülde piyasada olacak daha ne eklemesi.

Prototopi hazırdır da. Bu adamların acil durum değişiklikleri yok mu? S6'ya karşı neyle sahaya çıkacaklar? A9 işlemciyle mi sadece? Yıllardır adam akıllı gelişemeyen 8 MP kamera. Başka ne var ki? Prototip hazırsa. 1 GB ramle geliyor demektir zaten.
Bence iPhone 6S ertelenerek çıkacak. En azından benim ümidim o yönde.
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Mesudum 4 yıl
Memleketimde bir kesim de var ki,
"Amaniin! Eskiden fotoraflar bi amarigaya gidiyodu, şimdi bi de izrayile gitçek layn yavhu!"
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olağan_şüpheli 4 yıl
8 mp ana kamera 4 mp ön kamera yeter. 20 mp kameralar bildiğin yağlı boya.
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Batuist 4 yıl
Apple'ın bu özelliğini çok seviyorum. hep daha iyisini yapmak yerine hep yenisini yapmak için uğraşıyor. Hep yenilikçilik peşinde koşması ise apple'ı apple yapan şey..
Diğerleri yapılanın daha iyisini yapmaya çalışırken apple yapılmayanı yapmanın peşinde hep..
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307kd 4 yıl
Kamera olayı çok karmaşık geliyor bana, 5 yıl önce biraderimdeki motorolanın 2mp lik kamerasıyla çıkardığı işi ne BlackBerry z30 da 8mp ne de Lg optimus 3d deki 5mp lik kamerada göremedim.
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Nightmare70 4 yıl
Arkadaşlar şunu söyleyim geçen bir arkadaşım gece kulübünde fotoğraf çekmiş iphone 6 ile , fotoğraf işiyle baya ilgilenirim cidden şaşırdım. Düşük ışıktaki performansı, bir telefon için gerçekten etkileyici
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The Balance 4 yıl
Uçan Gergedan
15 $ a lens maliyetini kullanıcıya 300 lira fazladan satan firma bırak bu işleri ya, apple deyince midem bulanıyor artık (Apple devri son bulmalı sıktı artık)

Fiyat işini,her firma fazlasıyla abartıyor. Herkes karını düşünüyor bizi düşünen yok.
Bu sene S6'yla büyük bir atak yaptılar;benim yorumum ise Apple'ın strateji değişikliği yaptığıdır. Kendisinin kullanıcılar elbette ki var. Fakat S6'ya karşı bir +'sı ,dikkat çekici yönü olmalı. Apple diğer bütün cihazlar büyüyünce kendi telefonuna da büyüttüyse strateji değişikliğini tüketici kazanmak yönünde olduğunu düşünüyorum. Sürekli alan bir kesimi de var,ne yapsalar alacaklar elbette.
iPhone 6'nın ilk cezbedici özelliği iOS oldu. Ardından;Apple Pay,büyüklüğü,İşlemcisi geldi. Herşeyin başında iOS var. Tek başına,bütün Android ve WP'yle mücadelede.
Ha bununla,Android şöyle kötü böyle kötü demiyorum,kendimde Android kullanıyorum. Memnunum 1,5 yıldır bütün ihtiyaçlarımı karşılıyor şükür. Eylül ayında duyurulacak telefon(u)ları bekliyorum. Samsung'a güvenemiyorum. Her ne kadar Touchwiz arayüzü şuan iyi olmuş olsa bile.
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canguler917 4 yıl
Umutcan
Suluboya gibi çekim yapan 20mp kervanına katılmasın da. Şahsen ufak sensöre mp tıkıştırmaktansa g4teki gibi daha yüksek diyafram açıklığı sağlaması kaliteye çok daha fazla etki eder. Sensörlerin ufak boyutlarına rağmen tıkıştırılan pixellerden ve ışık alamamaktan cihazlar suluboya çalışması gibi detaysız fotoğraflar çekiyor cep telefonlarında. En büyük problem bu bence. Büyük sensörlü 12mp kameralı ve yüksek aperture açıklığına sahip bir kamera modülü hepsini sollar. Yani appleın sensöre ve geniş manuel diyafram aralığına oynaması lazım. Ama tabi ki böyle birşey yapmayıp ıvır zıvır gereksiz özelliklere yer verecek. Bu yenilik ise iphone 7 ile gelir, 6s ile değil. 6s prototipi hazırdır bile zaten şu an, yazın üretime geçecekler eylülde piyasada olacak daha ne eklemesi.

20 mp ve suluboya çekimden kastın sony nin sensörleri galiba.sony alanında uzman,ne yapması gerektiğini gayet iyi bilen bir firma.hemen her üreticiye sensör sağlıyor.buda ne kadar kaliteli olduğunu gösterir.
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semih_avcı 4 yıl
HoLY.oNE
Apple geriden gelsede teknolojide,o teknolojiyi kullandığında en iyi verimi alan firmadır. Yeniliksiz geçen 6-6 plus lansmanından sonra umarım sağlam yenilikler görürüz 6sde.Ekranı büyütme ve işlemciyi geliştirmeye yenilik diyebilen arkadaşlar mesajımı es geçebilirler.Apple daha iyilerini yapabilen bir firmadır.(Siri,touch id,slo motion......

İşlemciye yenilik değil diyenle hiç tartışma yapmam ama;
Önce işlemci mimarisi nedir? nand flash depolama nedır bır arastır.
ApplePay ciddi bir yeniliktir, Amerikaya veya Avrupa ulkerine gidersen anlarsın.
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HoLY.oNE 4 yıl semih_avcı
semih_avcı
HoLY.oNE
Apple geriden gelsede teknolojide,o teknolojiyi kullandığında en iyi verimi alan firmadır. Yeniliksiz geçen 6-6 plus lansmanından sonra umarım sağlam yenilikler görürüz 6sde.Ekranı büyütme ve işlemciyi geliştirmeye yenilik diyebilen arkadaşlar mesajımı es geçebilirler.Apple daha iyilerini yapabilen bir firmadır.(Siri,touch id,slo motion......

İşlemciye yenilik değil diyenle hiç tartışma yapmam ama;
Önce işlemci mimarisi nedir? nand flash depolama nedır bır arastır.
ApplePay ciddi bir yeniliktir, Amerikaya veya Avrupa ulkerine gidersen anlarsın.

Merak etme biliyorum :)
Sen benim yenilik dediğimden bunu mu çıkardın ? O zaman bütün telefon firmaları yapıyor bunu sıradan yani.
Applein özelliği herkesin yapamadığı şeyi yapmaktır.a7 ye geçişe yenilik dersin anlarım ama a8 mesela bu şekilde değil.
Apple in iphone 6 da çok rahat bir kozu vardı.Ekranı büyütmek.Zaten bunu dışında da hiçbir yenilik getirmedi malum herşeyi gıdım veriyorlar.Yapmaları gereken değişiklikleri maliyetten kısmak için yapmıyorlar bile(örnek olarak ram 3 nesildir 1gb,1080p ekran koymuşsun 3000liralık telefonda ram 1gb.bana burda ios ve tam kullanımı muhabbeti yapmasın kimse benimde telefonum tabletim apple zaten.kullanım kolaylığı vericek bir ayrıntı bu ram olayı.kamera desen 4.nesildir 8mp evet geliştirildi tabiki 120fps eklendi 240fps eklendi,doğrudur.Ama nolur arada şunu 13mp 16mp felan diye artırsa? mesela ön kamera.5-5s-6 hepsinde 1.2mp burda da mp önemli değil diyemez herhalde kimse.her sunumda aynı hikaye(aldığı ışık %50 daha fazla blabla...yani apple azcık daha şu teknik verileri yükseltmeli.rakipleri şu anda uçuş modunda resmen (s6 edge)
Yaslamışlar arkalarını elma logosuna zaten millet alır yıllardır ayarı verdi(yok anten sorunu,bitmeyen sarı ekranlar,yamulmalar vs)yine aldılar. ama bu böyle gitmez malzeme kalitesi diyorduk adamlar kapı gibi s6 edge yaptılar hem tasarım olarak hem malzeme kalitesi olarak iPhone dan daha başarılı.Kamera-Ekran-Pil-Ses Kalitesi vs vs hepsinde S6 edge üstün. Apple'in ne silahları var peki: Stabilite(??? Ios 7-8 ile biraz tahtı biraz sallansada halen en iyisi bu konuda) app store(apple in en kaliteli noktası belkide mağazası,burda tartışılmaz üstün) kullanım kolaylığı uzun ömürlülük(evet galaxy ace ede dönse ios7 güncellemesi aldı i4) ve benim için en önemlisi olan güvenlik(iCloud vakası malum burda da eski güven yok ne yazıkki,ama en azından virüs programı vs saçma şeylere gerek yok.androidde malumunuz duvar kağıdı programı indiriyorsun rehberini yerini nerdeyse secereni kullanıyor.çok rahatsız edici bir olay bu ve benzeri şeyler apple'da ise bu konuda içimiz rahat en azından)

Neyse sonuç olarak eskisi gibi değil android tarafı da kendini geliştirdi fazlasıyla.Ve bu kozları da yavaş yavaş eriyor apple'ın.Bu kadar yazmama rağmen bi dahaki telefonum yine Apple olucak bu da su götürmez bi gerçek,çünkü yukarda yazdığım kozlar benim için önemli ve eminim ki Apple'ı bu nedenlerden ötürü bırakmayan kullanıcı kitlesi azımsanamayacak kadar fazladır.
Umarım ios 9 ile saçma sapan hataları düzeltirler(ipad de çok var özellikle),temayı biraz daha göze güzel gözükür yaparlar
2. Olarak da i6s de donanım ve yazılım tarafında gerçekten son kullanıcının hayatını kolaylaştıracak önemli yeniliklere imza atarlar.
İyi günler..
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darkdiva 4 yıl
Apple kamerada bu gelişmeleri yapana kadar diğer firmalar dslr sınıfına adım atar :)
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1BilimAdamı 4 yıl darkdiva
darkdiva
Apple kamerada bu gelişmeleri yapana kadar diğer firmalar dslr sınıfına adım atar :)

Ondan sonra bizim 20mp niye bulanık derler
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WB 4 yıl
Cikintiyi traslarlar umarim..
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