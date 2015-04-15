Apple kamera teknolojileri konusunda önemli bir hamle yapıyor

iPhone cihazlarının kamerası konusunda çözünürlüğü artırmaktan ziyade daha kaliteli çekimler için çalışmalar yapan Apple, bu anlamda önemli bir satın alma olayına daha imza atmaya hazırlanıyor.





Sektörden gelen bilgilere göre Apple, İsrail kaynaklı dijital görüntüleme sistemleri konusunda uzman LinX firmasını satın almak üzere. Çoklu diyafram aralığı teknolojilerinde lider firmalardan birisi kabul edilen LinX farklı konularda da avantajlı çözümlere sahip.





Kamera sensörlerini standart sensörlere göre daha ince bir şekilde üretebilen LinX, ayrıca nesneyi sahneden ayrıştırma, derinlik verisi toplayabilme, flaş olmadan da düşük ışıkta kaliteli çekimler, lens bulanıklaştırma gibi gelişmiş teknolojiler üzerinde çalışıyor.





Apple'ın bu teknolojileri kendi kamera modüllerinde kullanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu bakımdan yeni nesil iPhone modellerinde daha rekabetçi özelliklere sahip kameralar bizi bekliyor olacak.





Ancak elbette tüm teknolojilerin birarada kullanılması sözkonusu değil. Muhtemelen yıllara yayılan bir süreçte bu teknolojilerin yavaş yavaş iOS cihazlarına uygulanmaya başladığını göreceğiz. Henüz Apple tarafından bu teknolojilerin nerelerde kullanılacağı açıklanmadı.

http://pocketnow.com/2015/04/14/apple-camera-maker