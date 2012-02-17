Apple kaydırarak kilit açma patenti nedeniyle Motorola telefonlarına yasak getirtti





Son dönemlerde patent davaları nedeniyle adı en sık telaffuz edilen ülke Almanya oldu. Apple ve Samsung'un karşılıklı satış yasağı davalarına sahne olan Almanya'da bu kez Apple ve Motorola arasındaki hukuk mücadelesi gündemde.

Bilindiği gibi Motorola, 3G/UMTS patentlerini ihlal eden Apple cihazlarının satış gelirinin yüzde 2.25'ini lisans bedeli olarak kendisine ödenmesini mahkemeden talep etmişti. Şimdi ise Apple, 2005 yılında başvurusunu yaptığı ve 2010 yılında onay aldığı EP1964022 numaralı ekran üzerine dokunarak belirli yönlere hareketlerle kilit açma patenti için Motorola'ya dava açtı. Münih bölge mahkemesi de bahse konu patentin Motorola'nın akıllı telefonları tarafından ihlal edildiği kanısına vardı.

Bu kararın ardından Motorola'nın kaydırarak kilit açma yöntemini kullanan cihazlarına kalıcı satış yasağı konacağı belirtiliyor. Apple, Motorola akıllı telefonlarında bulunan iki uygulamanın, Xoom tabletinde ise bir uygulamanın bu patenti ihlal ettiğini savunuyor. Mahkeme ise Xoom tablet modeli gibi dairesel hareketlerle kilit açma yöntemini kullanan cihazların şimdilik bu yasağın dışında kalmasına karar verdi.

Ancak karar kapsamındaki cihazların Almanya'da satılabilmesi için Motorola'nın arayüz değişikliğine gitmesi şart. Aksi takdirde satış yasağı bahse konu modellere uygulanmaya başlayacak.

Karar her iki firmaya da tebliğ edildi ve Motorola yasal itirazlarını mahkemeye sunmaya hazırlanıyor.

