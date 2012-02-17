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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple kaydırarak kilit açma patenti nedeniyle Motorola telefonlarına yasak getirtti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,5b
1
87
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde patent davaları nedeniyle adı en sık telaffuz edilen ülke Almanya oldu. Apple ve Samsung'un karşılıklı satış yasağı davalarına sahne olan Almanya'da bu kez Apple ve Motorola arasındaki hukuk mücadelesi gündemde.
Bilindiği gibi Motorola, 3G/UMTS patentlerini ihlal eden Apple cihazlarının satış gelirinin yüzde 2.25'ini lisans bedeli olarak kendisine ödenmesini mahkemeden talep etmişti. Şimdi ise Apple, 2005 yılında başvurusunu yaptığı ve 2010 yılında onay aldığı EP1964022 numaralı ekran üzerine dokunarak belirli yönlere hareketlerle kilit açma patenti için Motorola'ya dava açtı. Münih bölge mahkemesi de bahse konu patentin Motorola'nın akıllı telefonları tarafından ihlal edildiği kanısına vardı.
Bu kararın ardından Motorola'nın kaydırarak kilit açma yöntemini kullanan cihazlarına kalıcı satış yasağı konacağı belirtiliyor. Apple, Motorola akıllı telefonlarında bulunan iki uygulamanın, Xoom tabletinde ise bir uygulamanın bu patenti ihlal ettiğini savunuyor. Mahkeme ise Xoom tablet modeli gibi dairesel hareketlerle kilit açma yöntemini kullanan cihazların şimdilik bu yasağın dışında kalmasına karar verdi.
Ancak karar kapsamındaki cihazların Almanya'da satılabilmesi için Motorola'nın arayüz değişikliğine gitmesi şart. Aksi takdirde satış yasağı bahse konu modellere uygulanmaya başlayacak.
Karar her iki firmaya da tebliğ edildi ve Motorola yasal itirazlarını mahkemeye sunmaya hazırlanıyor.
 

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damn2u 7 yıl en beğenilen
Sadece Apple değil itici olan DH bile onun izinden gidiyor, sürekli gerekli gereksiz Apple haberleri, Steve Jobs öldüğü gün açılan onlarca konu, onun haricinde ana sayfada inceleme videolarının gösterildiği bölümün hemen altında kalıcı olarak "IPhone 4S tüm detaylar bu videoda!" reklamı aylardır sabit duruyor.
Apple değil her hangi bir firma olsada bu tarz tutumları sergilediği zaman hep antipatik olacaktır o yüzden hiç bir Apple hayranı bir şeyler itham ederek kişilerin görüşlerini eleştirmeye kalkmasın, Apple şımarık çocuk gibi davranıp itici olmayı kendisi seçti.
Sadece Apple değil itici olan DH bile onun izinden gidiyor, sürekli gerekli gereksiz Apple haberleri, Steve Jobs öldüğü gün açılan onlarca konu, onun haricin...
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Yanıtla +57
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berkkarabacak 7 yıl
Apple çirkinleşmeye başladı iyice.Hayatımda hiç bi Tech firmasından bu kadar nefret ettiğimi hatırlamıyorum
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JohnLord 7 yıl
eee yok artık :) ozaman Allahu teala ne yapsın tüm haklarımız ona ait :)
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MMistanbul 7 yıl
Apple zaten yoku sattı.Havayı sattı.Hemde ederinin 4 katına sattı.Samsung başta olmak üzere diğer üreticiler androidi kullanarak iphonedan daha iyilerini üretince sadece havaya para verdiğini anlayanlar bu durumu kabullenemediler, kabullenemiyorlar.Apple ın tek artısı stabil olması onun sebebide ios un sadece bir kac cihazda calismasi gerektiginden.Onun haricinde bi numarası yok aksine çok fazla da eksisi var.
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engurlu 7 yıl
Apple in her davasi nedense Almanyada yapılıyor ama sonuc hep husran..Samsung a benzerlikten dolayi dava acti ve bunu yaparken de adaleti yanıltacak şekilde doneler sundu ve sonuç olarak husran yaşadı..Su anda zaten daha motorolayada yasak filan da yok ortada..Konu basligi her zamanki gibi taraflı ve forum kullanıcılarını biribirine düşürecek cinsten..

Motorola nın açtığı dava sonucu Apple in 3g li cihazlarının satışına yasak geldi ama Forum da bahsi bile geçmedi ..konu basligi olarak " Motorola apple dan 3g için cihaz başına para talep ediyor " yazıldı ve konunun içinde apple in yasaklandığı kısa olarak geciştirildi..

Apple baktı ki teknolojiye yetişemiyor , yok kaydırarak kilit patenti yok dokunarak sürükleme patenti yok kulağa götürerek konuşma patenti gibi saçma salak seylerle kendini aciz duruma düşürmeye başladı..

Motorola için kilit acma şeklini değiştirmek çok basit ama apple için 3g siz cihaz ölüm fermanını imzalamaktır..
1 Yanıt Yanıtla +1
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redloves 7 yıl engurlu
engurlu
Apple in her davasi nedense Almanyada yapılıyor ama sonuc hep husran..Samsung a benzerlikten dolayi dava acti ve bunu yaparken de adaleti yanıltacak şekilde doneler sundu ve sonuç olarak husran yaşadı..Su anda zaten daha motorolayada yasak filan da yok ortada..Konu basligi her zamanki gibi taraflı ve forum kullanıcılarını biribirine düşürecek cinsten..

Motorola nın açtığı dava sonucu Apple in 3g li cihazlarının satışına yasak geldi ama Forum da bahsi bile geçmedi ..konu basligi olarak " Motorola apple dan 3g için cihaz başına para talep ediyor " yazıldı ve konunun içinde apple in yasaklandığı kısa olarak geciştirildi..

Apple baktı ki teknolojiye yetişemiyor , yok kaydırarak kilit patenti yok dokunarak sürükleme patenti yok kulağa götürerek konuşma patenti gibi saçma salak seylerle kendini aciz duruma düşürmeye başladı..

Motorola için kilit acma şeklini değiştirmek çok basit ama apple için 3g siz cihaz ölüm fermanını imzalamaktır..

Hay ağzına sağlık çok iyi söylemişsin...
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T_N_T_35 7 yıl
D3XTER
Apple sarsılıyor ki ipinden boşanmış gibi saldırmaya başladı herkese. :)
ekonomi.milliyet.com.tr/...
Bu mu sarsılmak :)
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u.r.k. 7 yıl T_N_T_35
T_N_T_35

D3XTER
Apple sarsılıyor ki ipinden boşanmış gibi saldırmaya başladı herkese.
:)

ekonomi.milliyet.com.tr/...

Bu mu sarsılmak :)




borsa değeri ile piyasa değeri farklıdır. Soros gider bir spekülasyon yapar apple nın borsa değeri 50 milyar dolara iner.
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D3XTER 7 yıl T_N_T_35
T_N_T_35

D3XTER
Apple sarsılıyor ki ipinden boşanmış gibi saldırmaya başladı herkese.
:)

ekonomi.milliyet.com.tr/...

Bu mu sarsılmak :)




Borsa değerinin değişemeyeceğini sanıyorsun sanırım? Msn'i facebook'un , Nokia'yı ios ve android 'in bitirdiği gibi Apple'ı da Android tatlı rüyasından uyandırıyor, o yüzden bu öfke dolu saldırmalar.
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panelci 7 yıl
Patent ihlali varsa dava açılması doğal..
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slayshot 7 yıl
bu zamsung kullanicilari bile motorola yanlisi bu konuda vah vah hallere bak hepsi davaya el koymus bulututcuklar sizi Apple patentle yer izlersiniz
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D3XTER 7 yıl slayshot
slayshot

bu zamsung kullanicilari bile motorola yanlisi bu konuda vah vah hallere bak hepsi davaya el koymus bulututcuklar sizi Apple patentle yer izlersiniz

Ağzı olan konuşuyor. Apple'ın elindeki patentlerle Motorola'nın elindekileri bir karşılaştır arkadaşım, yukarıda da dedik aynını. Gör bakalım kim daha çok devrim yapmış. Burada dava açmasına bir şey demiyoruz, uzlaşmak yerine saçma sapan her halta dava açmasına karşı çıkıyoruz. Neden bu kadar dava açıyor biliyor musun? 4S ile birlikte normalde kendisi yenilikle gelen, diğerlerine ilham veren Apple takipçi konumuna düştü. Artık ortada sıkı rekabet olduğunu görüyor. Symbian yaygınken iOS'lu iPhone'ları satmak dünyanın en kolay işiydi, Android dişli çıkıp da pazar payını Apple'ın üzerine çıkarınca böyle saldırmaya başladı.
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Shape Of My Heart 7 yıl
İphonum yokken en cok bu kilit acma sekline hayrandim
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tanreall 7 yıl
Ortada bir haksızlık olsa, hukuken de tespit edilir. Apple bazı davaları kazanıyorsa davasında haklıdır bence. Böyle işlerde belgeler konuşur, haklar kimdeyse ortaya çıkar. Kafadan yazılmıyor herhalde bu talepler.
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xxl567 7 yıl
B.kunu çıkartma apple. Gözümde gitgide filmlerdeki herkesin kıl olduğu, masum ve gururlu genci işinden eden zengin züppe karakterler gibi durmaya başladın
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mogosan 7 yıl
Dava açarsa açsın sizene ?Önünüzdeki ekmektenmi alıyor sanki.Hukuk var ortada haklıysa alır istediğini haksızsa alamaz.Bu kadar basit.Türkiyede de yeni türedi bu çeşit insanlar.Görmek istemiyorum filanmış,kim zorla gözüne sokuyorki ?Beyenmiyorsan okuma.Artık tek kanallı dönemde değiliz ,takip etmek zorunda değilsiniz,bence şimdi rahat bir nefes alın ve sayfadan ayrılmayı kafanıza koyun bu sayede görmessiniz.
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thehspeed 7 yıl
Motorola Dediğimiz firmanın 54 model chevroletlerde müzik sistemi var Apple Neymiş... Asıl 2 seneye kadar iphone mucizesini çıkarıpta diğer firmalara ilham veren şirket şimdi diğerlerinden daha iyisini yapamayınca mızıkçılık yapmaya başladı.. İki yıldır var bu davalar daha doğrusu i9000 ile başladıki bu 14 milyon sattıktan sonra oldu ne olduysa...? bakın ne diyorum iphone olmasaydı bunlar olmazdı... Ama gözümden iyice düştün apple!
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pcwolf28 7 yıl
Patent alsın bana ne diyorsunuz da diğer firma o patent için ücret ödediğinde siz elinizi cebinize atmadan mı o patenti(olan ürün ya da özelliği) kullanacaksınız?
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DH Misafiri 7 yıl
anlayamiyormusunuz, apple motorolaya resmen 'siz misiniz bize dava acan' deme amacli acmis bu davayi. bildiginiz uzere patentlerin buyuk cogunlugu apple a ait. patent firmasi da almis gecenlerde. adamlar yillarini veriyor dunyanin en iyi platformunu, kalitesini sunmak icin bir taraflarindan terler akitiyor, sonra da dunki sey, gelmis onu taklit ediyor. siz kimsiniz demeye getirtiyorlar hakli olarak.
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D3XTER 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

anlayamiyormusunuz, apple motorolaya resmen 'siz misiniz bize dava acan' deme amacli acmis bu davayi. bildiginiz uzere patentlerin buyuk cogunlugu apple a ait. patent firmasi da almis gecenlerde. adamlar yillarini veriyor dunyanin en iyi platformunu, kalitesini sunmak icin bir taraflarindan terler akitiyor, sonra da dunki sey, gelmis onu taklit ediyor. siz kimsiniz demeye getirtiyorlar hakli olarak.

Motorola kaç senesinde kuruldu bir araştır bakalım tanrı misafiri. Dünki şeymişmiş, Motorola'nın elinde bulunan patentlere bak da kim dünki şey anla, Google keyfinden satın almadı.
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