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    Moto Edge 50 Fusion, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

    3 Nisan'da piyasaya sürülmesi beklenen Motorola'nın yeni cihazı Moto Edge 50 Fusion, yakın bir zamanda Geekbench'te listelenerek önemli özellikleri ortaya çıktı. İşte cihazın beklenen özellikleri:
    Moto Edge 50 Fusion, Geekbench'te listelendi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Motorola Edge 50 Pro'yu tanıtan Motorola, şimdilerde Edge 50 serisini genişletmeye hazırlanmakta. 3 Nisan'da piyasaya sürülmesi beklene serini yeni cihazı Edge 50 Fusion, yakın bir zamanda Geekbench'te listelenerek önemli özellikleri ortaya çıktı.

    İşte Moto Edge 50 Fusion'ın beklenen özellikleri:

    Moto Edge 50 Fusion, Geekbench 6.2 kıyaslama testinin tek çekirdekli turunda 913, çok çekirdekli turunda ise 2629 puan almayı başardı. Geekbench listesine göre Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1'den güç alacak cihaz, 8GB RAM ve Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkacak.

    Moto Edge 50 Fusion, Geekbench'te listelendi Tam Boyutta Gör
    Moto Edge 50 Fusion'ın diğer teknik özellikleri ise geçmişte tipster Evan Blass tarafından ortaya çıkarılmıştı. Blass'a göre Peacock Green, Ballad Blue ve Tidal Teal olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelmesi beklenen Edge 50 Fusion, Corning Gorilla Glass 5 korumalı 6,7 inç pOLED ekrana sahip olacak. 68W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh bataryadan güç alması beklenen cihazın kamera tarafında ise 50MP arka kamera ve 32MP ön kameraya sahip olması bekleniyor. Son olarak Moto Edge 50 Fusion'ın, toza ve suya dayanıklı olmasını sağlayan IP68 derecesine sahip olacağı bildirilmekte.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 13 dakika önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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