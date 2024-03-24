Moto Edge 50 Fusion, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Motorola Edge 50 Pro'yu tanıtan Motorola, şimdilerde Edge 50 serisini genişletmeye hazırlanmakta. 3 Nisan'da piyasaya sürülmesi beklene serini yeni cihazı Edge 50 Fusion, yakın bir zamanda Geekbench'te listelenerek önemli özellikleri ortaya çıktı.

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İşte Moto Edge 50 Fusion'ın beklenen özellikleri:

Moto Edge 50 Fusion, Geekbench 6.2 kıyaslama testinin tek çekirdekli turunda 913, çok çekirdekli turunda ise 2629 puan almayı başardı. Geekbench listesine göre Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1'den güç alacak cihaz, 8GB RAM ve Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkacak.

Tam Boyutta Gör Moto Edge 50 Fusion'ın diğer teknik özellikleri ise geçmişte tipster Evan Blass tarafından ortaya çıkarılmıştı. Blass'a göre Peacock Green, Ballad Blue ve Tidal Teal olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelmesi beklenen Edge 50 Fusion, Corning Gorilla Glass 5 korumalı 6,7 inç pOLED ekrana sahip olacak. 68W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh bataryadan güç alması beklenen cihazın kamera tarafında ise 50MP arka kamera ve 32MP ön kameraya sahip olması bekleniyor. Son olarak Moto Edge 50 Fusion'ın, toza ve suya dayanıklı olmasını sağlayan IP68 derecesine sahip olacağı bildirilmekte.

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