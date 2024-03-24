Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Edge 50 Pro'yu tanıtan Motorola'nın bir sonraki katlanabilir telefon serisini bu yılın sonlarında piyasaya sürmesi bekleniyor ve serinin Motorola Razr 50 olması kuvvetle muhtemel. Seriden Motorola Razr 50 Ultra veya Motorola Razr+ 2024 ismiyle piyasaya sürülmesi beklenen cihaz ise yakın bir zamanda Rusya'nın EEC sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı.

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İşte Motorola Razr 50 Ultra'nın beklenen özellikleri:

Rusya'nın Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun (EEC) sitesinde XT2453-1 model numarasıyla ortaya çıkan Motorola'nın yeni cihazı, model numarasının Motorola Razr 40 Ultra ile oldukça benzemesinden ötürü Motorola Razr 50 Ultra ile ilişkili olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör ECC listesi, marka adı ve model numarasının doğrulanması dışında cihazla ilgili herhangi bir ayrıntıyı açıklamıyor. Ancak bu yeni Motorola katlanabilir telefonunun yakında piyasaya sürüleceğine işaret etmekte.

Geçmişteki sızıntılar ise cihazın render görüntüsünü ortaya çıkarmıştı. Sızan render görüntüsüne göre cihazın kapak ekranı, rakibi Galaxy Z Flip 5'e oldukça benzeyecek. Temmuz ayında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın render görüntüsü, ayrıca cihazın gri renkle gelebileceğini göstermekte.

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Motorola Razr 50 Ultra ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım