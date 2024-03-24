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    Anlık Bildirim

    Motorola Razr 50 Ultra ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

    Motorola'nın yeni katlanabilir serisinden Motorola Razr 50 Ultra, Rusya'nın EEC sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı. İşte Temmuz ayında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın detayları:
    Motorola Razr 50 Ultra ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Edge 50 Pro'yu tanıtan Motorola'nın bir sonraki katlanabilir telefon serisini bu yılın sonlarında piyasaya sürmesi bekleniyor ve serinin Motorola Razr 50 olması kuvvetle muhtemel. Seriden Motorola Razr 50 Ultra veya Motorola Razr+ 2024 ismiyle piyasaya sürülmesi beklenen cihaz ise yakın bir zamanda Rusya'nın EEC sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı.

    İşte Motorola Razr 50 Ultra'nın beklenen özellikleri:

    Rusya'nın Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun (EEC) sitesinde XT2453-1 model numarasıyla ortaya çıkan Motorola'nın yeni cihazı, model numarasının Motorola Razr 40 Ultra ile oldukça benzemesinden ötürü Motorola Razr 50 Ultra ile ilişkili olması bekleniyor.

    Motorola Razr 50 Ultra ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım Tam Boyutta Gör
    ECC listesi, marka adı ve model numarasının doğrulanması dışında cihazla ilgili herhangi bir ayrıntıyı açıklamıyor. Ancak bu yeni Motorola katlanabilir telefonunun yakında piyasaya sürüleceğine işaret etmekte.

    Geçmişteki sızıntılar ise cihazın render görüntüsünü ortaya çıkarmıştı. Sızan render görüntüsüne göre cihazın kapak ekranı, rakibi Galaxy Z Flip 5'e oldukça benzeyecek. Temmuz ayında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın render görüntüsü, ayrıca cihazın gri renkle gelebileceğini göstermekte.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 saat önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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