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    Anlık Bildirim

    Motorola Edge 50 Ultra, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

    16 Nisan'da küresel pazarlarda piyasaya sürülmesi beklenen Motorola Edge 50 Ultra, yakın bir zamanda Geekbench'te listelendi ve önemli ayrıntıları ortaya çıktı. İşte detaylar:
    Motorola Edge 50 Ultra, Geekbench'te listelendi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Edge 50 Pro'yu piyasaya süren Motorola, şimdilerde seriye Edge 50 Ultra isimli yeni bir cihazı eklemeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ise bu cihaz, Geekbench'te listelendi ve cihazın önemli ayrıntıları, liste sayesinde ortaya çıktı.

    İşte Motorola Edge 50 Ultra'nın beklenen özellikleri:

    Motorola Edge 50 Ultra, Geekbench testinde tek çekirdekte 1947 puan, çok çekirdek testlerinde ise 5149 puan aldı. Adreno 735 GPU'ya sahip sekiz çekirdekli bir yonga setiyle listelenen cihaz, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 SoC'den güç alacak.

    Motorola Edge 50 Ultra, Geekbench'te listelendi Tam Boyutta Gör
    12 GB'a kadar RAM ile eşleşecek cihaz, listeye göre kutudan çıkar çıkmaz Android 14'ü çalıştıracak. Son olarak 16 Nisan'da küresel pazarlarda da piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, önceki sızıntılara göre 5x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto sensörü de dahil olmak üzere 50 MP'lik üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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