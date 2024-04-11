Motorola Edge 50 Ultra, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Edge 50 Pro'yu piyasaya süren Motorola, şimdilerde seriye Edge 50 Ultra isimli yeni bir cihazı eklemeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ise bu cihaz, Geekbench'te listelendi ve cihazın önemli ayrıntıları, liste sayesinde ortaya çıktı.

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İşte Motorola Edge 50 Ultra'nın beklenen özellikleri:

Motorola Edge 50 Ultra, Geekbench testinde tek çekirdekte 1947 puan, çok çekirdek testlerinde ise 5149 puan aldı. Adreno 735 GPU'ya sahip sekiz çekirdekli bir yonga setiyle listelenen cihaz, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 SoC'den güç alacak.

Tam Boyutta Gör 12 GB'a kadar RAM ile eşleşecek cihaz, listeye göre kutudan çıkar çıkmaz Android 14'ü çalıştıracak. Son olarak 16 Nisan'da küresel pazarlarda da piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, önceki sızıntılara göre 5x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto sensörü de dahil olmak üzere 50 MP'lik üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak.

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