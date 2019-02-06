Apple parmak izi okuyucuya geri dönebilir

İlk kez önceki yıl iPhone X modeli ile parmak izi okuyucusunu kaldıran ve yerine Face ID yüz tanıma sistemini koyan Apple, geçen yıl piyasaya çıkan iPhone serisinde ise tamamen parmak izi okuyucudan vazgeçmişti. Firma yine de farklı çözümler üzerinde çalışıyor.

Ekrana entegre

Ortaya çıkan bir patent başvurusuna göre Apple, iPhone modellerinde kullanmak için yeni bir parmak izi okuyucusu üzerinde çalışıyor. Bu yöntem oldukça tanıdık zira Apple da ultrason tabanlı bir parmak izi okuyucusu tercih etmiş.

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Hali hazırda pazarda 3 farklı parmak izi okuyucusu mevcut. Bir tanesi standart sensör üzerinden okuma yapan teknoloji. Diğer ekranı aydınlatarak parmak izinin haritasını çıkaran teknoloji ki Vivo NEX gibi bazı modellerde bunu görüyoruz. Son olarak Qualcomm’un ağırlıkta olduğu ultrason teknolojisi var ve bu da ses dalgaları ile parmak izinin haritasını çıkarıyor. Güvenli olması açısından uzmanlar standart okuyucu-ultrason-görüntü tabanlı şeklinde bir sıralama yapıyor.

Apple böylece yeni çözüm ile kaldırmış olduğu Touch ID teknolojisine geri dönecek ancak yeniden ekranın alt kısmına bir alan yerleştirmek zorunda kalmayacak. Kullanıcı doğrudan ekranın herhangi bir yerine parmağını koyarak taratabilecek.

Özellikle Touch ID teknolojisinin yer almaması yeni iPhone ve iPad Pro modellerinin eleştirilmesine sebep oluyordu. Apple böylece tüketici tarafındaki endişeleri de gidermiş olacak. Şimdilik patent aşamasında olduğu için kesin olarak Apple’ın bunu kullanacağını söylemek mümkün değil.