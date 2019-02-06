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Apple parmak izi okuyucuya geri dönebilir

Yakın zamanda ekrana entegre parmak izi okuyucuya sahip iPhone modelleri görebiliriz. Teknoloji devi geliştirdiği ses tabanlı parmak izi okuyucu için patent başvurusu yaptı.
3 ay
5,6b
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20
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple parmak izi okuyucuya geri dönebilir

İlk kez önceki yıl iPhone X modeli ile parmak izi okuyucusunu kaldıran ve yerine Face ID yüz tanıma sistemini koyan Apple, geçen yıl piyasaya çıkan iPhone serisinde ise tamamen parmak izi okuyucudan vazgeçmişti. Firma yine de farklı çözümler üzerinde çalışıyor.

Ekrana entegre

Ortaya çıkan bir patent başvurusuna göre Apple, iPhone modellerinde kullanmak için yeni bir parmak izi okuyucusu üzerinde çalışıyor. Bu yöntem oldukça tanıdık zira Apple da ultrason tabanlı bir parmak izi okuyucusu tercih etmiş.

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Hali hazırda pazarda 3 farklı parmak izi okuyucusu mevcut. Bir tanesi standart sensör üzerinden okuma yapan teknoloji. Diğer ekranı aydınlatarak parmak izinin haritasını çıkaran teknoloji ki Vivo NEX gibi bazı modellerde bunu görüyoruz. Son olarak Qualcomm’un ağırlıkta olduğu ultrason teknolojisi var ve bu da ses dalgaları ile parmak izinin haritasını çıkarıyor. Güvenli olması açısından uzmanlar standart okuyucu-ultrason-görüntü tabanlı şeklinde bir sıralama yapıyor.

Apple böylece yeni çözüm ile kaldırmış olduğu Touch ID teknolojisine geri dönecek ancak yeniden ekranın alt kısmına bir alan yerleştirmek zorunda kalmayacak. Kullanıcı doğrudan ekranın herhangi bir yerine parmağını koyarak taratabilecek.

Özellikle Touch ID teknolojisinin yer almaması yeni iPhone ve iPad Pro modellerinin eleştirilmesine sebep oluyordu. Apple böylece tüketici tarafındaki endişeleri de gidermiş olacak. Şimdilik patent aşamasında olduğu için kesin olarak Apple’ın bunu kullanacağını söylemek mümkün değil.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/02/apple-still-exploring-fingerprint-technology/ Yorum Yaz
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MHEC 3 ay en beğenilen
Bence de yerinde bir karar olmuş. Parmak izi daha kullanışlı geliyor bana.
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apeirons 3 ay
Bencede olması gereken bu. Parmak izi okuyucusu daha kullanışlı.
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EmrullahSOLMAZ 3 ay
Parmak izi okuyucunun yerini hiçbir şey tutamaz. İkisi de olsun, kim neyi kullanmak istiyorsa onu kullansın
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mrkb 3 ay
2019 da böyle bir şey getirme ihtimalleri yok bence.
2020 için ise çok geç kalmış olurlar.
Garip
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Doanc4n 3 ay
başta ön yargılıydım ama faceid çok kullanışlı. ikisi de olursa çok daha iyi olur.
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Ayyıldız Türk 3 ay
iPhone tanıtımında bunu İlk defa yapılıyormuş gibi öve öve anlatırlar millet de hayran hayran izler
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Rocky Balboa® 3 ay Ayyıldız Türk
İlk kullanışa birşey diyemem fakat 2013 yılından beri en iyi en iyi kullanışlı touch id iphone'da bunu kimse inkar edemez
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ulasates 3 ay
Face ID rahatlığı varken kullanacağımı düşünmüyorum. Lakin ikisinin de olması opsiyon sunar, kullanıcı için iyidir.
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hamza5806 3 ay
Sony gibi acma kapama tusunun ustune yani sag yana koysalar gayet iyi olur
Yuz tanima kadar kullanissiz bir sey yok
Taaa android 4 zamaninda bir denemistim aptalca bir şey parmak izi yine daha iyi
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esmerbuyucu 3 ay hamza5806
Yani denememişsin.
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HR Creative 3 ay
Yine ilk kez biz yaptık edalarıyla sunarlar
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Unsolved 2.0 3 ay
bu yüzyılda patent mi kalmış? Bir harfini değiştirir yada bir iki parçayı değiştirir tamamdır sorun olmaz
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10ff 3 ay
En iyisi arkadaki Apple logosunun içine gizlemekti bence.
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stackman 3 ay 10ff
niye 50 kere yazıyorsun [:\-][:\-][:\-]

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Bay Robot 3 ay 10ff
Arkaya parmak izi okuyucu tuş vs koyulması kadar iğrenç bir şey yok.
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