The Witcher yazarı ve CD Projekt Red telif hakkı konusunda anlaştı

Geçen yıl Ekim ayında popüler oyun serisi The Witcher’ın yazarı ile CD Projekt Red arasında telif hakkı anlaşmazlığı başlamış ancak stüdyonun net ifadeleri ile konu kapanmıştı. Bununla birlikte konunun kapanmadığı anlaşıldı.

İstediğini aldı

Aslında The Witcher firmanın orijinal hikayesi değildi. 1997 yılında yani kuruluşundan 3 yıl sonra orijinal bir hikâye arayan ekip, Andrzej Sapkowski’nin roman serisinden etkilendi ve haklarını satın almaya karar verdi.

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O dönem Sapkowski romandan uyarlanacak oyun serisini kimsenin satın almayacağını düşündüğü için sadece haklarını sattı ve bir kar ortaklığı istemedi. CD Projekt Red bu seri ile 2 milyar dolar değere ulaşınca yazarın aklı başına geldi.

Sapkowski ilk etapta kar paylaşımlı bir anlaşma yapmadığı için hatalı olduğunu kabul ediyor ancak bu denli büyük bir gelir etmesinin kendisine haksızlık olduğunu belirtiyor. Ayrıca imzaladığı sözleşmenin ilerleyen yıllarda bir hak talep etmesini engellemediğini de sözlerine ekliyor.

Aslında CD Projekt Red yapılan anlaşma gereği yazarın herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını belirtmişti ancak yakın kaynaklardan gelen bilgiler iki tarafın anlaştığını belirtiyor. Olayın daha fazla büyümesini ve imajına zarar gelmemesini isteyen stüdyo, Sapkowski’nin istediği miktarın biraz daha altında telif ücreti ödemiş durumda. Böylece ileride ortaya çıkacak muhtemel bir davanın önü de alınmış oldu. Elbette yazar gelecek dönemde yine böyle bir talepte bulunacak mı bilinmiyor.