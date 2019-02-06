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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

The Witcher yazarı ve CD Projekt Red telif hakkı konusunda anlaştı

Yazarı olduğu için anlaşma dışındaki kazançlarda da payı olduğunu iddia eden Andrzej Sapkowski’ye, CD Projekt Red tarafından istediği miktarın biraz altında telif ödemesi yapıldı.
3 ay
2,9b
1
13
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl Ekim ayında popüler oyun serisi The Witcher’ın yazarı ile CD Projekt Red arasında telif hakkı anlaşmazlığı başlamış ancak stüdyonun net ifadeleri ile konu kapanmıştı. Bununla birlikte konunun kapanmadığı anlaşıldı.

İstediğini aldı

Aslında The Witcher firmanın orijinal hikayesi değildi. 1997 yılında yani kuruluşundan 3 yıl sonra orijinal bir hikâye arayan ekip, Andrzej Sapkowski’nin roman serisinden etkilendi ve haklarını satın almaya karar verdi.

Ayrıca Bkz. "Apple’a şimdi de şarj adaptörü davası"

O dönem Sapkowski romandan uyarlanacak oyun serisini kimsenin satın almayacağını düşündüğü için sadece haklarını sattı ve bir kar ortaklığı istemedi. CD Projekt Red bu seri ile 2 milyar dolar değere ulaşınca yazarın aklı başına geldi.

Sapkowski ilk etapta kar paylaşımlı bir anlaşma yapmadığı için hatalı olduğunu kabul ediyor ancak bu denli büyük bir gelir etmesinin kendisine haksızlık olduğunu belirtiyor. Ayrıca imzaladığı sözleşmenin ilerleyen yıllarda bir hak talep etmesini engellemediğini de sözlerine ekliyor.

Aslında CD Projekt Red yapılan anlaşma gereği yazarın herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını belirtmişti ancak yakın kaynaklardan gelen bilgiler iki tarafın anlaştığını belirtiyor. Olayın daha fazla büyümesini ve imajına zarar gelmemesini isteyen stüdyo, Sapkowski’nin istediği miktarın biraz daha altında telif ücreti ödemiş durumda. Böylece ileride ortaya çıkacak muhtemel bir davanın önü de alınmış oldu. Elbette yazar gelecek dönemde yine böyle bir talepte bulunacak mı bilinmiyor.

 

https://www.techpowerup.com/252251/the-witcher-author-andrzej-sapkowski-reportedly-settles-with-cd-projekt-red-for-less-than-he-bargained-for Yorum Yaz
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Ambarad 3 ay en beğenilen intel7mix
Ne hak yemesinden bahsediyorsun? Başta zaten belli bir fiyata anlaştı CDPR ile yazar. Andrej'in oyunlardan umudu bile yoktu. Hatta "Benim kitaplarım oyun olmasa bile okunurdu" tarzı egolu açıklamaları var.
Baktı ki oyunlar çok tuttu, CDPR para kazanıyor. Hemen çullandı üstüne bir şeyler koparabilmek için. Para için her şeyi yapar bu adam. En son Netflix'e sattı dizi haklarını. Oluşturduğu evrene sahip çıkmayan, paranın peşinde olan bi herif sadece. Öte yandan Metro yazarı Dmitriy Gluhovskiy'e bakıyorum. Adam filmini Amerika'da çekmek istiyorlar diye film projesini iptal ediyor."Çıkan oyunların kitaplarımın okunmasında ve tanınabilirliğinde büyük faydası oldu" diye açıklamalar yapıyor.
CDPR "Evrenin yaratıcısı. Aramızı bozmayalım" diye yine de anlaşarak büyüklüğünü göstermiş. İstese mahkemeye başvurur, çok rahat haklı bulunup zırnık vermezdi.
Yazık böyle bir evrenin böyle bir adamdan çıkmasına.
Ne hak yemesinden bahsediyorsun? Başta zaten belli bir fiyata anlaştı CDPR ile yazar. Andrej'in oyunlardan umudu bile yoktu. Hatta "Benim kitaplarım oyun olmas...
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MustafaC53 3 ay
Kitapları okuyanlar pek de beğendiklerini söylemiyorlar zaten. Her zaman kitaplar oyundan ve filmden daha iyi olurdu ama witcher da tam tersi bir durum söz konusu sanırım.
Kitapları okuyanlar pek de beğendiklerini söylemiyorlar zaten. Her zaman kitaplar oyundan ve filmden daha iyi olurdu ama witcher da tam tersi bir durum söz k...
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wolwes 3 ay
Bu kitapların yazarı ne yazık ki bu adam olabilir ama witcher evreninde bu adama ait olmayan Avrupa mitolojilerinden çok fazla öğe var. Bende gider lotr üzerine bir şeyler ekler kitap yazarım ama bu evrenin tamamen bana ait olduğunu göstermez. Ayrıca hatırlatayım CDPR zamanında bu adama oyun satışlardan pay bile teklif etmişti ama aç gözlü Andrzej tabi ki seçimini nakitten yana kullanmıştı.
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Samura ii 3 ay
Sapkowski şaşırma,sabrımızı taşırma asdasdasdasdas. Abi sal şu firmayıda zaten geralt serisi bitti dio. evrende uzak kalmayalım bari
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Geralt.Of.Rivia 3 ay Samura ii
Ne demek bitti ulan? Şaka mı bu? Witcher 4 çıkış tarihini söyle de sinilendirme beni. Şaka değil mi şaka yani? Gerçek değil yani? Gelecek değil mi kardeşim yeni oyun?
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tobepeople 3 ay
Ben olsam tehdit amaçlı, aynı karakterlerin olduğu yep yeni bir hikaye yazıyorum. Ve bir kaç popüler karakterin cinsel tercihlerini ve yeteneklerini düzenlemeyi düşünüyorum derdim. Ayrıca EA ile anlaşmak üzereyim derdim 🤣 Elini değdiğini kurutanlardan aklıma bir bu geldi...
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ak_n 3 ay
Empati kurmak lazım.
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kadalt 3 ay
Cdpr keşke hiç para vermeseydin o parayı yeni bir oyun yada witcher serisi için kullansaydın
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bwhiteshark 3 ay
J.K Rowling kadar akıllı değilmiş, yine de bence CDPR doğru olanı yapmış.
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lvrantum 3 ay
Çingene işte
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MustafaC53 3 ay
Kitapları okuyanlar pek de beğendiklerini söylemiyorlar zaten. Her zaman kitaplar oyundan ve filmden daha iyi olurdu ama witcher da tam tersi bir durum söz konusu sanırım.
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tobepeople 3 ay
Bu kadar Rpg öğeleri olan bir oyunu bence enaz 10 ciltle kapatabilirdi. Bir de şu var ki ,biz zaten oyununu oynamış kişileriz. Başarısını satışlarıyla bile gösterdi ve yıllarca geçilemedi. Şuan rdr2 ne kadar gelişmiş olursa olsun ondan iyi değil bence. Yani kaç yıllık oyunu kaç yıl sonra karşılaştırıp yeni oyuna daha iyi demek, saçmalık. İlla karşılaştırma yapılacaksa rdr ilk oyun baz alınmalı. Eğer konsol aldıracak kalitede olsaydı devamı gelirdi. Diğer platformlara da GTA da 1 yıl sonra geldi ama satışını etkilemedi.
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intel7mix 3 ay
Hak yeme konusunda çok iyiler.
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Ambarad 3 ay intel7mix
Ne hak yemesinden bahsediyorsun? Başta zaten belli bir fiyata anlaştı CDPR ile yazar. Andrej'in oyunlardan umudu bile yoktu. Hatta "Benim kitaplarım oyun olmasa bile okunurdu" tarzı egolu açıklamaları var.
Baktı ki oyunlar çok tuttu, CDPR para kazanıyor. Hemen çullandı üstüne bir şeyler koparabilmek için. Para için her şeyi yapar bu adam. En son Netflix'e sattı dizi haklarını. Oluşturduğu evrene sahip çıkmayan, paranın peşinde olan bi herif sadece. Öte yandan Metro yazarı Dmitriy Gluhovskiy'e bakıyorum. Adam filmini Amerika'da çekmek istiyorlar diye film projesini iptal ediyor."Çıkan oyunların kitaplarımın okunmasında ve tanınabilirliğinde büyük faydası oldu" diye açıklamalar yapıyor.
CDPR "Evrenin yaratıcısı. Aramızı bozmayalım" diye yine de anlaşarak büyüklüğünü göstermiş. İstese mahkemeye başvurur, çok rahat haklı bulunup zırnık vermezdi.
Yazık böyle bir evrenin böyle bir adamdan çıkmasına.
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