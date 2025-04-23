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    iPhone 17e test üretim süreci başlamak üzere

    Çin’de üst üste pazar kayıpları yaşayan Apple, buna bir çözüm bulmak istiyor. iPhone 17e ile Çin’de yeniden yükselişe geçmek isteyen firma işi sıkı tutuyor.     

    iPhone 17e Tam Boyutta Gör
    iPhone 16e ile satışlarda önemli bir başarı elde eden Apple, devam modeli için kolları sıvadı. Bundan sonra her yıl için geliştirilmesi planlanan uygun fiyatlı iPhone e modeli gelecek yıl da rafları süsleyecek. 

    iPhone 17e ne zaman gelecek?

    Gelen bilgilere göre iPhone 17e modelinin çıkış tarihi Mayıs 2026 civarında olacak. Tarih tahmini olsa da Apple’ın pazar dinamiklerine ve üretim sürecine göre daha erkene ya da ileri tarihe çekebileceği de belirtiliyor. 

    Donanım tarafında son rötuşların yapıldığı iPhone 17e modelinin kısa süre içerisinde test üretimine başlayacağı iddia ediliyor. Testlerin istendiği gibi geçmesinin ardından da hacimli üretime başlanacak. 

    Bununla birlikte iPhone 17e dönem itibariyle Çin’de yoğun bir rekabet ile karşı karşıya olacak. Son 7 çeyrektir Çin’de yerel üreticilere karşı satışları düşen Apple için iPhone 17e bu açıdan ayrı bir anlam taşıyor. 

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    gladiator08 18 saat önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 1 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 1 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 1 gün önce

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