iPhone 17e test üretim süreci başlamak üzere

iPhone 17e ne zaman gelecek?
Gelen bilgilere göre iPhone 17e modelinin çıkış tarihi Mayıs 2026 civarında olacak. Tarih tahmini olsa da Apple’ın pazar dinamiklerine ve üretim sürecine göre daha erkene ya da ileri tarihe çekebileceği de belirtiliyor.
Donanım tarafında son rötuşların yapıldığı iPhone 17e modelinin kısa süre içerisinde test üretimine başlayacağı iddia ediliyor. Testlerin istendiği gibi geçmesinin ardından da hacimli üretime başlanacak.
Bununla birlikte iPhone 17e dönem itibariyle Çin’de yoğun bir rekabet ile karşı karşıya olacak. Son 7 çeyrektir Çin’de yerel üreticilere karşı satışları düşen Apple için iPhone 17e bu açıdan ayrı bir anlam taşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
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