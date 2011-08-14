Apple pico projeksiyon cihazlarını ürünlerine entegre etmeye kararlı

Apple’ın yıl sonuna doğru piyasaya sürmesi beklenen yeni ürünler için spekülasyonlar hız kesmeden devam ederken firma gelecekteki ürünleri için önemli bir yeniliğin patentini almaya hazırlanıyor.





Pico projeksiyon cihazı da denen mobil projeksiyon cihazları bir cep telefonu, tablet veya taşınabilir her türlü cihaza bunun yanında masaüstü cihazlara da eklenebiliyor. Biraz maliyetli olan bu cihazların görüntü kalitesi de standart projeksiyon cihazları kadar kaliteli değil.





Apple’ın başvuruda bulunduğu yeni bir patent gelecekteki ürünlerine pico projeksiyon cihazları entegre etmenin planlarını yaptığını gösteriyor. Patently Apple sitesinin ulaştığı başvuruya göre yeni nesil iPhone, iPad ve iPod touch modellerine entegre, MacBook modellerine ise aksesuar şeklinde bir pico projeksiyon cihazı görülüyor.





Apple’ın ürünlerine projeksiyon cihazı ekleme isteği daha önceki yıllarda başlamıştı. Firma 2009 yılında iOS cihazlarına entegre bir projeksiyon cihazı üzerinde çalışırken 2010 yılında ağa bağlı projeksiyon sistemlerinin patentini almıştı. 2010 yılı sonunda ise MacBook’lara projeksiyon cihazı entegre etme planları yapmaya başlamıştı.





Son yapılan patent başvurusunda ise ilginç detaylar bulunuyor. Pico projeksiyon cihazları sadece görüntüyü yansıtmakla kalmıyor, belirli komutlarla gölge ve silüet parmak hareketlerini algılayabiliyor. Ayrıca standart bir ekran modunda, iki farklı cihazın yansıması birleşerek daha büyük bir ekran oluşurabiliyor, resimler parmak hareketleriyle ekranlar arasında aktarılabiliyor.





Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı bu projeksiyon sistemleri bildiğimiz sistemlerin çok ötesinde ve bu alanda yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor.