Apple pico projeksiyon cihazlarını ürünlerine entegre etmeye kararlı

Haber Editörü
Apple’ın yıl sonuna doğru piyasaya sürmesi beklenen yeni ürünler için spekülasyonlar hız kesmeden devam ederken firma gelecekteki ürünleri için önemli bir yeniliğin patentini almaya hazırlanıyor.
Pico projeksiyon cihazı da denen mobil projeksiyon cihazları bir cep telefonu, tablet veya taşınabilir her türlü cihaza bunun yanında masaüstü cihazlara da eklenebiliyor. Biraz maliyetli olan bu cihazların görüntü kalitesi de standart projeksiyon cihazları kadar kaliteli değil.
Apple’ın başvuruda bulunduğu yeni bir patent gelecekteki ürünlerine pico projeksiyon cihazları entegre etmenin planlarını yaptığını gösteriyor. Patently Apple sitesinin ulaştığı başvuruya göre yeni nesil iPhone, iPad ve iPod touch modellerine entegre, MacBook modellerine ise aksesuar şeklinde bir pico projeksiyon cihazı görülüyor.
Apple’ın ürünlerine projeksiyon cihazı ekleme isteği daha önceki yıllarda başlamıştı. Firma 2009 yılında iOS cihazlarına entegre bir projeksiyon cihazı üzerinde çalışırken 2010 yılında ağa bağlı projeksiyon sistemlerinin patentini almıştı. 2010 yılı sonunda ise MacBook’lara projeksiyon cihazı entegre etme planları yapmaya başlamıştı.
Son yapılan patent başvurusunda ise ilginç detaylar bulunuyor. Pico projeksiyon cihazları sadece görüntüyü yansıtmakla kalmıyor, belirli komutlarla gölge ve silüet parmak hareketlerini algılayabiliyor. Ayrıca standart bir ekran modunda, iki farklı cihazın yansıması birleşerek daha büyük bir ekran oluşurabiliyor, resimler parmak hareketleriyle ekranlar arasında aktarılabiliyor.
Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı bu projeksiyon sistemleri bildiğimiz sistemlerin çok ötesinde ve bu alanda yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor.
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1994'de bir tablet PC'nin üretilmiş olduğunu bile iPad sayesinde öğrendin.
iPad çıkmasaydı ve bu kadar çok tutulmasaydı 94'de bir tablet PC olup olmadığından haberin bile olmayacaktı.
Tabletin ne olduğundan bile haberin olacağına emin değilim!
Şimdi iPad çıkmış, tarihin raflarını karıştırıp bilmem kaç yılında da bu vardı demek en basit tabiri ile komik oluyor.
Çok önemliyse bu tarihler, 1987'de Apple Newton vardı. Al sana Tablet / PDA atası:
en.wikipedia.org/...
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[image]local://upfiles/422124/D08C0B3FFE88481A966A25F05ECACF69.jpg[/image]
Gözünüzü apple bürümüş sizin ne diyebilirim ki. Tablet pc im yok ama en azından tablet kadar güçlü S II im var..
TTN Mobile projenksyonlu telefon donanimhaber.com/...
ne kadar manidar bir yazı... sanki iphonedan önce herhangi bir telefonda bu kadar yüksek bir çözünürlük vardı.. ki hala da yok!! sen neden bahsediyorsun?
Samsung un var mi var gerisi boş :-) kim kimi taklit ediyor bakalım.. Ha apple ın da teknoloji yi ne kadar ilerden takip ettiğini tekrardan görmüş olduk . 1994 teki tablet pc den sonra... Yoo tableti apple buldu ama :-)
Bayağı ilginç ve futuristikmiş. Her ne kadar bayağı hoşuma gitse de kullanışlı bulmadım pek açıkçası. Özellikle şu klavye olayı bir telefon için değil de bir tablet için kullanılabilir geliyor. Ama sonuçta bir konsept, şu an ortada üretilmiş bir prototip var mı bilmiyorum.
iki farklı model üretir en kötü ihtimal.... ama emin ol bunu ihityaç oalrak gören çok insan var bakma bizim eğitim sistemimiz yada kurumlarımız pek kulanmıyor ama batı dediğimiz ülkelerde bunu kulanana çok kişi olacaktır
Aynen katılıyorum. Tamam bazı kesimin ilgisini çekecektir. Ama benim ve daha benim gibi birçok kullanıcı için fazladan masraftan öte geçeceğini düşünmüyorum.
sadece bu yönden düşünülmemeli.. teknolojinin entegre edilmesi ile daha farklı ve gerekli fikirler ortaya çıkacaktır.. büyük şirketler pazara araştırması yapıpta model üretirler, eğer kimsenin kullanmayacağı düşünülse üretilmez zaten
alıntıyla alakası olmayan dipnot:
Genel manada yorumları okurken bu cihazların kullanıcı yelpazesinin sanki 15-20 yaş arası insanlar olduğu sanıyormuşsunuz hissine kapılıyorum.. iş hayatının gerekliliklerini gözönünde bulundurmayan ve sadece kendi ihtiyaçlarını gözönüne alarak yorum yapanlar çok fazla.. bu cihazı herkes kullanıyor, özellikle yetişkin kesim.. olaylara bakarken büyük resmi gözönüne alalım.. ufak bir pencereden sadece görmek istediklerimizi görürüz.
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