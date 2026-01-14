Giriş
    Photoshop'un en iyi alternatifi iPad'lere geliyor

    Apple Creator Studio'nun tanıtımıyla birlikte Pixelmator Pro artık sadece Mac ile sınırlı değil. Apple, Pencil desteği ve güçlü düzenleme araçlarıyla Pixelmator Pro'yu iPad'e getiriyor.

    Pixelmator Pro Apple iPad Tam Boyutta Gör
    Pixelmator Pro, Apple tarafından geçen yıl satın alınan popüler görüntü düzenleme uygulaması. iPad ve iPhone için zaten Pixelmator uygulaması mevcut olsa da, Apple Pencil desteği, düzenleme araçları ve fazlasıyla Pixelmator Pro daha güçlü olarak iPad’lere geliyor.

    Pixelmator Pro, Apple Pencil desteğiyle iPad'lere geliyor

    Pixelmator Pro iPad uygulaması Tam Boyutta Gör
    Apple, Pixelmator Pro'nun iPad'e geleceğini duyurdu. Yeni sürüm, dokunmatik ekran için optimize edilmiş yeni çalışma alanı, tam Apple Pencil desteği, iPad ve Mac arasında çalışma özelliği ve Mac sürümündeki tüm güçlü düzenleme araçlarıyla birlikte geliyor.

    Apple Creator Studio aboneliğiyle sunulacak

    Hem iPad hem de Mac için Pixelmator Pro, Türkiye’de aylık 349.99 TL veya yıllık 3.499 TL olarak fiyatlandırılan yeni Apple Creator Studio abonelik paketiyle sunulacak. Tek seferlik satın alma seçeneği de mevcut olacak. iPad için Pixelmator Pro'daki bazı yeni yapay zeka özellikleri ve içerikler yalnızca Apple Creator Studio aboneliğiyle sunulacak.

    Şimdiye kadar Pixelmator Pro, bir Mac uygulamasıydı. Pixelmator uygulaması iPhone ve iPad'de mevcut olsa da, son yıllarda çok az güncelleme aldı. Apple, şirketi satın almadan önce bile ekip neredeyse tamamen Mac için Pixelmator Pro'ya odaklanmıştı.

    Bu sürümle Apple, Pixelmator Pro'yu iPad'de tam masaüstü sınıfı bir düzenleyici olarak konumlandırıyor. iPad için Pixelmator Pro, 28 Ocak'ta indirilmeye açılacak.

    Pixelmator Pro iPad uygulaması özellikleri

    • Tam donanımlı Katmanlar kenar çubuğu
    • Görsellerin belirli kısımlarını ayırıp düzenlemek için akıllı seçim araçları
    • Gelişmiş bit eşlem ve vektör haritaları
    • Akıllı bir şekilde görüntü ölçeğini artıran Super Resolution
    • Görüntü sıkıştırma yapılarını ortadan kaldıran Deband
    • Otomatik kompozisyon önerilerinde bulunan Otomatik Kırpma
    • Kuvvete duyarlı fırçalama, dokunmadan algılama, sıkıştırma ve çift dokunuş için Apple Pencil desteği
    Kaynakça https://www.apple.com/tr/newsroom/2026/01/introducing-apple-creator-studio-an-inspiring-collection-of-creative-apps/ https://www.macrumors.com/2026/01/13/pixelmator-pro-is-coming-to-ipad/
