Photoshop'un en iyi alternatifi iPad'lere geliyor

Tam Boyutta Gör Pixelmator Pro, Apple tarafından geçen yıl satın alınan popüler görüntü düzenleme uygulaması. iPad ve iPhone için zaten Pixelmator uygulaması mevcut olsa da, Apple Pencil desteği, düzenleme araçları ve fazlasıyla Pixelmator Pro daha güçlü olarak iPad’lere geliyor.

Tam Boyutta Gör Apple, Pixelmator Pro'nun iPad'e geleceğini duyurdu. Yeni sürüm, dokunmatik ekran için optimize edilmiş yeni çalışma alanı, tam Apple Pencil desteği, iPad ve Mac arasında çalışma özelliği ve Mac sürümündeki tüm güçlü düzenleme araçlarıyla birlikte geliyor.

Hem iPad hem de Mac için Pixelmator Pro, Türkiye’de aylık 349.99 TL veya yıllık 3.499 TL olarak fiyatlandırılan yeni Apple Creator Studio abonelik paketiyle sunulacak. Tek seferlik satın alma seçeneği de mevcut olacak. iPad için Pixelmator Pro'daki bazı yeni yapay zeka özellikleri ve içerikler yalnızca Apple Creator Studio aboneliğiyle sunulacak.

Şimdiye kadar Pixelmator Pro, bir Mac uygulamasıydı. Pixelmator uygulaması iPhone ve iPad'de mevcut olsa da, son yıllarda çok az güncelleme aldı. Apple, şirketi satın almadan önce bile ekip neredeyse tamamen Mac için Pixelmator Pro'ya odaklanmıştı.

Bu sürümle Apple, Pixelmator Pro'yu iPad'de tam masaüstü sınıfı bir düzenleyici olarak konumlandırıyor. iPad için Pixelmator Pro, 28 Ocak'ta indirilmeye açılacak.

Tam donanımlı Katmanlar kenar çubuğu

Görsellerin belirli kısımlarını ayırıp düzenlemek için akıllı seçim araçları

Gelişmiş bit eşlem ve vektör haritaları

Akıllı bir şekilde görüntü ölçeğini artıran Super Resolution

Görüntü sıkıştırma yapılarını ortadan kaldıran Deband

Otomatik kompozisyon önerilerinde bulunan Otomatik Kırpma

Kuvvete duyarlı fırçalama, dokunmadan algılama, sıkıştırma ve çift dokunuş için Apple Pencil desteği

