Photoshop'un en iyi alternatifi iPad'lere geliyor

Pixelmator Pro, Apple Pencil desteğiyle iPad'lere geliyor
Apple Creator Studio aboneliğiyle sunulacak
Hem iPad hem de Mac için Pixelmator Pro, Türkiye’de aylık 349.99 TL veya yıllık 3.499 TL olarak fiyatlandırılan yeni Apple Creator Studio abonelik paketiyle sunulacak. Tek seferlik satın alma seçeneği de mevcut olacak. iPad için Pixelmator Pro'daki bazı yeni yapay zeka özellikleri ve içerikler yalnızca Apple Creator Studio aboneliğiyle sunulacak.
Şimdiye kadar Pixelmator Pro, bir Mac uygulamasıydı. Pixelmator uygulaması iPhone ve iPad'de mevcut olsa da, son yıllarda çok az güncelleme aldı. Apple, şirketi satın almadan önce bile ekip neredeyse tamamen Mac için Pixelmator Pro'ya odaklanmıştı.
Bu sürümle Apple, Pixelmator Pro'yu iPad'de tam masaüstü sınıfı bir düzenleyici olarak konumlandırıyor. iPad için Pixelmator Pro, 28 Ocak'ta indirilmeye açılacak.
Pixelmator Pro iPad uygulaması özellikleri
- Tam donanımlı Katmanlar kenar çubuğu
- Görsellerin belirli kısımlarını ayırıp düzenlemek için akıllı seçim araçları
- Gelişmiş bit eşlem ve vektör haritaları
- Akıllı bir şekilde görüntü ölçeğini artıran Super Resolution
- Görüntü sıkıştırma yapılarını ortadan kaldıran Deband
- Otomatik kompozisyon önerilerinde bulunan Otomatik Kırpma
- Kuvvete duyarlı fırçalama, dokunmadan algılama, sıkıştırma ve çift dokunuş için Apple Pencil desteği