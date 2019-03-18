Apple sessiz sedasız iPad Air'ı yeniledi: İşte özellikleri ve fiyatı

Sürpriz bir şekilde iPad mini 2019 modelini basın bülteniyle lanse eden Apple ardından iPad Air 2019 modelini de görücüye çıkardı. iPad Air 2019 yine maliyete odaklanan bir tablet modeli olmuş.

iPad Air 2019 özellikleri

iPad Air 2019 modeli ile artık 9.7 inç boyutuna elveda diyoruz. Tablet 10.5 inçlik yeni bir ekran boyutuna geçiş yapıyor. iPad Pro serisinde olan bu boyut kullanıcılara biraz daha büyük tecrübe alanı sunacak. 2224 x 1668 piksel çözünürlükte LCD ekran True Tone desteği ile daha canlı renkler sunuyor. 500 nit parlaklık değeri dış ortamlarda da net bir görünüm sağlıyor.

Yeni ekran boyutu ile birlikte tabletin genişliği 174mm olurken uzunluğu da 250mm olarak gerçekleşiyor. Kasa ise 6.1mm kalınlık değerine sahip ve 456 gram ağırlığında. Önceki nesil iPad modelinde 240mmx170mmx7.5mm ölçüler yer alıyordu. Ekranın büyümesi kasa inceliğine olumlu yansımış gibi görünüyor.

iPad Air 2019 modelinde kardeşi gibi yeni Apple A12 Bionic yonga seti kullanılıyor. 7nm üretim sürecine sahip yonga setinde 2 adet Vortex performans çekirdeği ve 4 adet Tempest verimlilik çekirdeği yer alıyor. 4 çekirdekli özelleştirilmiş grafik birimi yanında 8 çekirdekli nöral işlemci ve M12 yardımcı işlemci de yer alıyor. Böylece en güçlü tabletlerden birisi olsa da iPad Air 2019 modeli Apple A12X yonga setine sahip yeni iPad Pro modellerinden geride kalıyor.

Tam Boyutta Gör

iPad Air 2019 modelinde de Face ID tercih edilmemiş. Klasik tasarımın korunduğu modelde Touch ID sensörü ile yetinilmiş. Alt kısımda çift stereo hoparlör yer alırken yine ilk nesil Apple Pencil desteği sunuyor. Yani ikinci nesil Apple Pencil desteği yok. Bu bakımdan manyetik tutturma veya kablosuz şarj gibi özelliklerden yoksun.

iPad Air 2019 fiyatı ve çıkış tarihi

Arka kısımda 8MP çözünürlüğündeki HDR destekli kamera Full HD kayıt yapabiliyor. Önde ise 7MP çözünürlüğünde Face Time kamerası var. Her zaman olduğu gibi 10 saate kadar batarya süresi sunan modelin fiyatları aşağıdaki gibi olacak. Ön siparişler başlamış durumda:

iPad Air 2019 64GB WiFi – 3499TL

iPad Air 2019 64GB LTE – 4499TL

iPad Air 2019 256GB WiFi – 4599TL

iPad Air 2019 256GB LTE – 5599TL