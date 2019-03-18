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Apple sessiz sedasız iPad Air'ı yeniledi: İşte özellikleri ve fiyatı

Yeni bir tablet almak niyetindeyseniz seçenekler arasına Apple da katıldı. iPad mini 2019 ve iPad Air 2019 modelleri yenilenmiş donanımları ile sessiz sedasız tanıtıldı.
2 ay
9,5b
1
40
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Sürpriz bir şekilde iPad mini 2019 modelini basın bülteniyle lanse eden Apple ardından iPad Air 2019 modelini de görücüye çıkardı. iPad Air 2019 yine maliyete odaklanan bir tablet modeli olmuş.

iPad Air 2019 özellikleri

iPad Air 2019 modeli ile artık 9.7 inç boyutuna elveda diyoruz. Tablet 10.5 inçlik yeni bir ekran boyutuna geçiş yapıyor. iPad Pro serisinde olan bu boyut kullanıcılara biraz daha büyük tecrübe alanı sunacak. 2224 x 1668 piksel çözünürlükte LCD ekran True Tone desteği ile daha canlı renkler sunuyor. 500 nit parlaklık değeri dış ortamlarda da net bir görünüm sağlıyor. 

Yeni ekran boyutu ile birlikte tabletin genişliği 174mm olurken uzunluğu da 250mm olarak gerçekleşiyor. Kasa ise 6.1mm kalınlık değerine sahip ve 456 gram ağırlığında. Önceki nesil iPad modelinde 240mmx170mmx7.5mm ölçüler yer alıyordu. Ekranın büyümesi kasa inceliğine olumlu yansımış gibi görünüyor. 

iPad Air 2019 modelinde kardeşi gibi yeni Apple A12 Bionic yonga seti kullanılıyor. 7nm üretim sürecine sahip yonga setinde 2 adet Vortex performans çekirdeği ve 4 adet Tempest verimlilik çekirdeği yer alıyor. 4 çekirdekli özelleştirilmiş grafik birimi yanında 8 çekirdekli nöral işlemci ve M12 yardımcı işlemci de yer alıyor. Böylece en güçlü tabletlerden birisi olsa da iPad Air 2019 modeli Apple A12X yonga setine sahip yeni iPad Pro modellerinden geride kalıyor. 

 

Apple sessiz sedasız iPad Air'ı yeniledi: İşte özellikleri ve fiyatı
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iPad Air 2019 modelinde de Face ID tercih edilmemiş. Klasik tasarımın korunduğu modelde Touch ID sensörü ile yetinilmiş. Alt kısımda çift stereo hoparlör yer alırken yine ilk nesil Apple Pencil desteği sunuyor. Yani ikinci nesil Apple Pencil desteği yok. Bu bakımdan manyetik tutturma veya kablosuz şarj gibi özelliklerden yoksun.

iPad Air 2019 fiyatı ve çıkış tarihi 

Arka kısımda 8MP çözünürlüğündeki HDR destekli kamera Full HD kayıt yapabiliyor. Önde ise 7MP çözünürlüğünde Face Time kamerası var. Her zaman olduğu gibi 10 saate kadar batarya süresi sunan modelin fiyatları aşağıdaki gibi olacak. Ön siparişler başlamış durumda:

iPad Air 2019 64GB WiFi – 3499TL

iPad Air 2019 64GB LTE – 4499TL

iPad Air 2019 256GB WiFi – 4599TL

iPad Air 2019 256GB LTE – 5599TL

 

https://www.apple.com/tr/shop/buy-ipad/ipad-air Yorum Yaz
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Johan Elmander 2 ay en beğenilen smart1978
Bu alet 500 dolar, pro 800 dolar. Bu farklar olsun bir zahmet.
A12 işlemci son derece güçlü bir işlemci, sanırsınız A6 koymuşlar. Pro değil bu model hatırlatalım.
Bazen sadece yorum olsun diye yorum yapılıyor.
Bu alet 500 dolar, pro 800 dolar. Bu farklar olsun bir zahmet.A12 işlemci son derece güçlü bir işlemci, sanırsınız A6 koymuşlar. Pro değil bu model hatırla...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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smart1978 2 ay
Ekranda : ProMotion 120Hz ozelligi yok yani Ipad Pro 10.5 in ciktigi yildaki Pro lardaki ekran ozellikleri yok. Hoparlor sayisi da 4 tane degil sadece 2 tane ...
Islemcisi de A12 ile geliyor yani cok daha gucluy A12X ile gelmiyor.
Turkiye sartlarinda alinmaz parayi dert etmeyen zaten bunu hic almaz :). Daha kaliteli Ipad Pro lar var
Ekranda : ProMotion 120Hz ozelligi yok yani Ipad Pro 10.5 in ciktigi yildaki Pro lardaki ekran ozellikleri yok. Hoparlor sayisi da 4 tane degil sadece 2 tane ....
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2 Yanıt Yanıtla +9
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Whippoorwill 2 ay
O fiyatlara gaming PC toplanır. Ama pardon ya Ipad şeysi PC'den iyiydi de mi?
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1 Avatar
XanthiN 2 ay
Fahiş fiyatlar
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navigator_ 2 ay
2015 de vatandan ipad mini 2 64 gb almıstım ( 899 tl) hala taş gibi iş görüyor.
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sardemir 2 ay
yeni ipad air'in rami 2 gb mı ? 3 gm mı ? bilen var mı arkadaşlar. Nette bilgi kirliliği var.
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Coffee Lake 2 ay
Her sene tablet almaya niyetleniyorum. Bir sonraki modele az kaldı bekleyeyim diyorum bu sefer de fiyatlar artıyor

Mini bence güzel olmuş. Çerçevesiz tasarım gelse kesin alırdım.
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eyoruk 2 ay Coffee Lake
Aynı durumdayım.Mini 2 var işimi görüyor ama daha fazlası lazım artık
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logi666leboss 2 ay
Millet aklıyla dalga geçiyor fiyatlar uçuk alacağım varsa da almam.
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The.Mafia 2 ay
Çok güzel fiyatı var tablet için 3 bin ile 5 bin arası fiyat veremek aptallık
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Burkiling 2 ay
Lightning mi, Type C mi çıkışı? İyice cingen işi oldu, macbook air Type C, XS Max lightning... En son çıkan cihazları bile birbirine uyumlu değil. Allah belanı versin tim elma
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medverdev 2 ay
millet hiç bir değişiklik yok demesin diyedir o
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arekamint 2 ay
tasarımda muazzam bir yenilik olmuş (!)
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feneryol 2 ay
Her yeni çıkan üründe fiyatı üzerinden bir çok yorum yapılıyor; haklıyız bunları demekte ama allah aşkına pazara gidin bir bakın; patates-soğan 5 TL, domates biber 8 TL, muz 12 TL. Ülke ekonomik olarak batıyor, ben haberleri görünce iyi telefon ama pahalı deyip geçiyorum, almak isteyene de hayırlı olsun, ne diyim..
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