Apple üçüncü parti bataryası olan iPhone modellerini de tamir edecek

Apple’ın garanti ve tamir politikaları her zaman çok katı olmakla eleştirilmiştir. Örneğin bir Apple cihazı yetkisiz teknik servislerde tamir edildiği veya onaylı olmayan bir üçüncü parti bileşen kullanıldığı zaman genellikle garanti dışında bırakılır veya tamir için ekstra ücret alınır. Bu politika yavaş yavaş değişmeye başlıyor.

Esneme var

Yaşanan kayıplar ve eleştiri dozunun yükselmesi nedeniyle Apple ilk kez ücretsiz bir batarya değişim programı başlatmıştı. Sonrasında üçüncü taraf iPhone ekranlarının garanti içerisinde tamirata etki etmeyeceği açıklanmıştı. Şimdi ise üçüncü parti batarya barındıran iPhone modellerinin yetkili teknik servislerde tamir edilebileceği gündeme geldi.

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Yetkili teknik servislere gönderildiği ifade edilen bir talimatta eğer iPhone tamiratı batarya ile ilgili değilse üçüncü parti batarya es geçiliyor ve tamirat tamamlanıyor. Eğer batarya ile ilgiliyse bu kez standart ücretler uygulanarak orijinal bir Apple bataryası ile değiştiriliyor. Yine üçüncü taraf batarya telefonun kasasından çıkarılamayacak derecede sıkışmışsa bu kez standart batarya değişim ücreti kapsamında iPhone modeli değiştirilebiliyor. Bu konu teknik servisin inisiyatifine bırakılmış.

Apple’ın yavaş yavaş teknik servis konusunda daha esnek hale geldiği gözlerden kaçmıyor. Bununla birlikte yeni politikanın daha fazla üçüncü taraf batarya kullanımına sebep olacağı da tahmin ediliyor. Bunun Apple’a nasıl bir etkisi olacak merak konusu. Bilindiği üzere batarya değişim programından 11 milyon kullanıcı faydalanmış ve bu da iPhone satışlarını düşürmüştü.