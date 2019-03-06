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Apple üçüncü parti bataryası olan iPhone modellerini de tamir edecek

Apple teknik servisleri yakın bir zamanda üçüncü taraf batarya barındıran iPhone modellerini garanti dışı bırakmadan tamir etmeye başlayacak. Sızan talimatlar bunu gösteriyor.
2 ay
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın garanti ve tamir politikaları her zaman çok katı olmakla eleştirilmiştir. Örneğin bir Apple cihazı yetkisiz teknik servislerde tamir edildiği veya onaylı olmayan bir üçüncü parti bileşen kullanıldığı zaman genellikle garanti dışında bırakılır veya tamir için ekstra ücret alınır. Bu politika yavaş yavaş değişmeye başlıyor.

Esneme var

Yaşanan kayıplar ve eleştiri dozunun yükselmesi nedeniyle Apple ilk kez ücretsiz bir batarya değişim programı başlatmıştı. Sonrasında üçüncü taraf iPhone ekranlarının garanti içerisinde tamirata etki etmeyeceği açıklanmıştı. Şimdi ise üçüncü parti batarya barındıran iPhone modellerinin yetkili teknik servislerde tamir edilebileceği gündeme geldi.

Ayrıca Bkz. "Huawei P30 Pro devrimsel bir kamera ile gelecek"

Yetkili teknik servislere gönderildiği ifade edilen bir talimatta eğer iPhone tamiratı batarya ile ilgili değilse üçüncü parti batarya es geçiliyor ve tamirat tamamlanıyor. Eğer batarya ile ilgiliyse bu kez standart ücretler uygulanarak orijinal bir Apple bataryası ile değiştiriliyor. Yine üçüncü taraf batarya telefonun kasasından çıkarılamayacak derecede sıkışmışsa bu kez standart batarya değişim ücreti kapsamında iPhone modeli değiştirilebiliyor. Bu konu teknik servisin inisiyatifine bırakılmış.

Apple’ın yavaş yavaş teknik servis konusunda daha esnek hale geldiği gözlerden kaçmıyor. Bununla birlikte yeni politikanın daha fazla üçüncü taraf batarya kullanımına sebep olacağı da tahmin ediliyor. Bunun Apple’a nasıl bir etkisi olacak merak konusu. Bilindiği üzere batarya değişim programından 11 milyon kullanıcı faydalanmış ve bu da iPhone satışlarını düşürmüştü.

 

https://www.engadget.com/2019/03/05/apple-iphone-third-party-battery-repairs/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
enja 2 ay
Sony xperia z1 icin 400 TL istediler batarya değişecekti neymiş su geçirmez özleiği için arka kapak silikon ile kapatılıyormuş servis başka yere verirseniz su geçirmez özeliği gider sanki havuza giryoz yemişim sizin su geçirmez özeliğinizi 50 TL gittigidiyor.com aldım kendim değiştirdim 400 TL vericam sanki parayı sokaktan bulyoz
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arekamint 2 ay
349tl talep ettiler batarya değişimi için umarım tamirle kurtuluruz artık
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Üç Kağıtçı Mesut 2 ay
Abd, avrupa, güney kore,japonya gibi ülkeler mobil sınırsız paketleri 25 dolara veriyor. Çok saçma kimse gidip de 1 gb paket almaz. Hem bir araçtırma yapılmış alım gücüne de bakmak lazım. Biz burada dolar ile maaş almıyoruz ki!!!
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walkererdem 2 ay
Neden haber sanki bunu sadece Apple yapıyormuş gibi lanse ediliyor onu anlamıyorum, bataryası içinde olan son kullanıcı tarafından değiştirelemeyen bütün cihazlar 3.parti yada orjinal dahi olsa batarya değişimi yapılırsa ürünler saten garanti dışı kalıyor cihaz açıldığı için, yoksa bu sadece Türkiye de mi böyle diğer ülkelerde böyle şeyler yok mu, Samsung yada diğer markalar bataryası değişince cihazı garantiye almıyor ki sebep batarya değişmesi değil cihazın içinin açılması
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Avatar.Aang 2 ay
Vay be koskoca Apple, herkese kafa tutan, dediğim dedik, çaldığım düdük diyen Apple 3. parti bataryaya sahip olan telefonlara bile kucak açıyorsa durum bizim sandığımızın çok daha üstünde bir vahamette demektir.
Pazar elden gideyeah
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intel7mix 2 ay
Cihaz satamamışlar o yüzden bunlar.
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Bülbül Oethe 2 ay yeni yorumcu intel7mix
Asıl satamamış olsalar batarya/telefon değişimini reddetmeliler ki millet yeni telefon alsın.
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canmania 2 ay
TR' deki araba firmaları gibi satıştan kazanamıyoruz , servis- yedek parçadan kazanalım mantığı
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Ussuz 2 ay
Adamlar zaten 2 telefon parasını peşin alıyorlar bir zahmet tamir etsinler.
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scorpion20 2 ay Ussuz
o telefona da kalkıp çakma batarya taktırınca tamir etmiyorlardı, şimdi olayı esnetmişler işler kesat galiba
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WB 2 ay
Apple hala kumda oynuyor
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MHEC 2 ay
Apple doğru bir karar almış.
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