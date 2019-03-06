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Huawei P30 Pro devrimsel bir kamera ile gelecek

Her yeni modelde kamera teknolojilerini daha iyi hale getiren Huawei, P30 serisinde en iyi hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Huawei P30 serisi görülmemiş bir yenilik ile gelecek.
2 ay
4,5b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin yeni amiral gemi serisi P30 ay sonunda tanıtılacak ve sektörün en iyi kamera teknolojilerine sahip olması bekleniyor. Huawei yöneticileri de iddialı kamera sistemini doğruladı.

Super Zoom nedir?

Bir soruya cevap veren Huawei pazarlama şefi Clement Wong, yeni serinin periskop yakınlaştırma sistemine sahip olacağını ve çok etkileyici bir yakınlaştırma yapacağını belirtti. Sektörde hiç görülmemiş bir teknolojiye imza attıklarını vurgulayan yönetici yakınlaştırma boyutu hakkında bir bilgi vermedi.

Ayrıca Bkz. "Sony’den Extra Bass serisi yeni kulaklık modeli"

Periskop yakınlaştırma teknolojisini Oppo firmasının MWC2019 etkinliğinden hatırlıyoruz. Samsung’un satın alacağı iddia edilen İsrailli Corephotonics firmasının geliştirdiği periskop yakınlaştırma bir sensörü yatay olarak diğer sensörü de dikey olarak modüle yerleştiriyor. Böylece 10x optik yakınlaştırma imkânı elde ediliyor.

Bununla birlikte teknolojiyi ilk olarak Oppo tanıttığı için Huawei yöneticisinin bahsettiği görülmemiş yenilik ne olacak merak konusu. Bazı kaynaklar mekanik bir yakınlaştırma olabileceğini belirtiyor. Huawei yine sürpriz yapacak gibi duruyor.

 

Huawei P30 Pro devrimsel bir kamera ile gelecek
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Huawei P30 özellikleri

6.1 inçlik AMOLED ekranda 2340x1080 piksel çözünürlük sunacak olan Huawei P30, su damlası çentiği ve ince alt çerçeve sayesinde çok daha etkileyici bir ekran-kasa oranına sahip olmuş. Parmak izi okuyucu ise ekrana entegre durumda.

Kirin 980 yonga setinden gücünü alacak olan model 3 arka kamera barındırıyor. Bunlardan birisinin 40MP çözünürlüğünde olduğu ifade ediliyor. Diğer geniş açı ve üçüncüsü de telefoto sensör olacak. Kombinasyonun 5x kayıpsız yakınlaştırma yapabileceği tahmin ediliyor. Telefon 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi sunacak.

Batarya tarafında 3500mAh kapasite tahminleri yapılıyor. 40W gücündeki Huawei SuperCharge desteği de unutulmamış.

 

Huawei P30 Pro devrimsel bir kamera ile gelecek
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Huawei P30 Pro özellikleri

Huawei P30 Pro ekran boyutunu 6.3 inçe yükseltiyor. Çözünürlük yine 2340x1080 piksel iken aynı su damlası çentik tasarımını görüyoruz. Bununla birlikte kavisli ekran çerçevesiz tasarım hissiyatını arttırıyor. Bunun etkisiyle olsa gerek alt çerçeve biraz kalın tutulmuş. Küçülen çentik gelişmiş yüz tanıma sistemini tercih dışı bırakmış gibi görünüyor.

Huawei P30 Pro kamera tarafında da farklılaşıyor. Görseller pek çok farklı sensörün bir araya getirildiğini gösteriyor. Tahminler 48MP çözünürlüğündeki ana kameranın altında geniş açı sensörünün olduğu yönünde.

Yan tarafta ise LED flaşın hemen altında bir lazer odaklama modülü bulunuyor. Onun da altında ise daha gelişmiş derinlik verileri toplayabilen 3D ToF sensör mevcut. Bu sayede zengin gerçeklik uygulamaları başta olmak üzere daha gelişmiş projeler görebileceğiz. En altta ise bu modele özgü 10x optik yakınlaştırma sensörü yer alıyor.

Periskop yapısında iki sensör olduğu için aslında telefonun toplam 5 sensöre ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz. Kamera kombinasyonları yine Leica dokunuşları ile desteklenmiş.

Telefonun 4000-4200mAh arasında bir kapasite sunacağı tahmin ediliyor. Yine 40W hızlı şarj desteği var. 55W şarj desteği ise şimdilik Mate X katlanabilir akıllı telefona özgü kalacak.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/03/huawei-periscope-zoom-camera-p30-pro/ Yorum Yaz
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the_dedektif 2 ay en beğenilen
Bir gm9 pro olamaz.
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ApsinteX 2 ay
Hani şu kameraları ile övünen ama; 4K 60 Fps çekemeyen HUAWEİ mi?
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danmur 2 ay yeni yorumcu
fiyat 5 bini geçmezse güzel bir alternatif olur ama zor gibi geçmemesi, S10e'nin 5500 TL olduğu yerde......
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scorpion20 2 ay
kamera tamam yapılıyor da yazılımda uyumlu mu?
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dt1907 2 ay
video ve selfi kamerasını geliştirmeli.
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ApsinteX 2 ay
Hani şu kameraları ile övünen ama; 4K 60 Fps çekemeyen HUAWEİ mi?
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sinanx 2 ay
Niye bu kadar fazla Huawei haberi paylaşılıyor acaba...
Edit:imla
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strathmorea 2 ay
10x kayıpsız optik yakınlaştırma gerçekten heyecan veren bir gelişim, ayrıca ultra geniş açı da sevdiğim özelliklerden. Epey süre bokeh efekti vs diye kamera gündemi meşgul edildi ki neyse bu moda yavaştan geçti sayılır. Yalnız Huawei nin video konusuna kafa yorması gerekir. Fotoğraf olayında ne kadar iyiyse video çekim konusunda da o kadar kötü maalesef.
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smart1978 2 ay
4K da 60 FPS ve OIS i beraber becerebilirlerse veya OIS siz 4K 60 FPS si basardi kendi caplarinda devrimsel olabilirler....
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the_dedektif 2 ay en beğenilen
Bir gm9 pro olamaz.
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astegon 2 ay the_dedektif
Hiç!



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